Прогнозы на матч Тамбов - Ахмат

Тамбов
Позже
Стадион: Нижний Новгород
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обухов Владимир
|7 (2)
|0.23
|2.
|Костюков Михаил
|6
|0.2
|3.
|Мелкадзе Георгий
|6
|0.2
|4.
|Килин Антон
|2
|0.07
|5.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|6.
|Гогуа Седрик
|2
|0.07
|7.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|8.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|9.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|10.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|11.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|12.
|Бенито
|1
|0.03
|13.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|14.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|15.
|Карасёв Павел
|0
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|17.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|18.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|7.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|8.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|9.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
|10.
|Иванов Олег
|0
|0
|11.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|10
|3
|2.
|Тетрашвили Гурам
|7
|1
|3.
|Мелкадзе Георгий
|8
|0
|4.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|5
|0
|6.
|Шелия Гиорги
|4
|0
|7.
|Килин Антон
|4
|0
|8.
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|9.
|Филин Александр
|4
|0
|10.
|Костюков Михаил
|3
|0
|11.
|Карасёв Павел
|3
|0
|12.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|13.
|Мамтов Хасан
|2
|0
|14.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|15.
|Бенито
|2
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Маркелов Иван
|1
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|19.
|Осипенко Максим
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Иванов Олег
|7
|0
|4.
|Швец Антон
|5
|1
|5.
|Бериша Бернард
|6
|0
|6.
|Уциев Ризван
|4
|1
|7.
|Нижич Зоран
|5
|0
|8.
|Глушаков Денис
|4
|0
|9.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|10.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Понсе Андрес
|2
|0
|15.
|Городов Евгений
|1
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|20.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|9.68% (3)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|35.48% (11)
|16.13% (5)
|Ахмат
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат
Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Тамбов - Ахмат
Исход игры
Тамбов
47.2% (25)
Ничья
28.3% (15)
Ахмат
24.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (13)
2:1 Тамбов
24.5% (13)
1:2 Ахмат
18.9% (10)
1:0 Тамбов
13.2% (7)
2:0 Тамбов
3.8% (2)
0:1 Ахмат
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!