Прогнозы на матч Тамбов - Ахмат

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Тамбов
 
Позже

Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обухов Владимир 7 (2) 0.23
2. Костюков Михаил 6 0.2
3. Мелкадзе Георгий 6 0.2
4. Килин Антон 2 0.07
5. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
6. Гогуа Седрик 2 0.07
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Грицаенко Алексей 1 0.03
12. Бенито 1 0.03
13. Рыбин Алексей 0 0
14. Тетрашвили Гурам 0 0
15. Карасёв Павел 0 0
16. Шелия Гиорги 0 0
17. Аппаев Хызыр 0 0
18. Каплиенко Александр 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Семёнов Андрей 1 0.03
8. Вилькер Анхель 1 0.03
9. Раванелли Феррейра 0 0
10. Иванов Олег 0 0
11. Исмаэл Силва 0 0
12. Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 10 3
2. Тетрашвили Гурам 7 1
3. Мелкадзе Георгий 8 0
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 5 0
6. Шелия Гиорги 4 0
7. Килин Антон 4 0
8. Грицаенко Алексей 4 0
9. Филин Александр 4 0
10. Костюков Михаил 3 0
11. Карасёв Павел 3 0
12. Гогуа Седрик 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Иванов Олег 7 0
4. Швец Антон 5 1
5. Бериша Бернард 6 0
6. Уциев Ризван 4 1
7. Нижич Зоран 5 0
8. Глушаков Денис 4 0
9. Вилькер Анхель 4 0
10. Исмаэл Силва 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Городов Евгений 1 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Раванелли Феррейра 1 0
20. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 9.68% (3) 6.45% (2) 12.9% (4) 19.35% (6) 35.48% (11) 16.13% (5)
 Ахмат 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат
Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ахмат 1:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2020, осталось 2 дня 5 часов 35 минут.


    • Прогнозы 53
    Тамбов 47.2% (25)
    X 28.3% (15)
    Ахмат 24.5% (13)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Тамбов - Ахмат

    Исход игры
    Тамбов
    47.2% (25)
    Ничья
    28.3% (15)
    Ахмат
    24.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    2:1 Тамбов
    24.5% (13)
    1:2 Ахмат
    18.9% (10)
    1:0 Тамбов
    13.2% (7)
    2:0 Тамбов
    3.8% (2)
    0:1 Ахмат
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Тамбов - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     