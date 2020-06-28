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Урал
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (2) 0.23
2. Эль Кабир Отман 5 0.17
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 2 0.07
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Комличенко Николай 2 (1) 0.07
5. Рауш Константин 1 0.03
6. Шиманьски Себастиан 1 0.03
7. Юсупов Артур 1 0.03
8. Ордец Иван 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Паршивлюк Сергей 0 0
14. Нойштедтер Роман 0 0
15. Шейдаев Рамиль 0 0
16. Грулёв Вячеслав 0 0
17. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Емельянов Роман 5 1
3. Бумаль Майега Петрус 6 0
4. Бикфалви Эрик 4 1
5. Фидлер Артём 4 0
6. Поляков Денис 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Бавин Юрий 3 0
9. Эль Кабир Отман 3 0
10. Кулаков Денис 2 0
11. Калинин Игорь 2 0
12. Аугустыняк Рафал 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Димитров Николай 1 0
15. Панюков Андрей 1 0
16. Меркулов Михаил 1 0
17. Золотов Николай 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Шунич Тони 4 1
4. Рыков Владимир 5 0
5. Шиманьски Себастиан 5 0
6. Ордец Иван 3 1
7. Игбун Сильвестр 4 0
8. Плиев Заурбек 2 1
9. Паршивлюк Сергей 3 0
10. Жоаозиньо Рамос 3 0
11. Рауш Константин 3 0
12. Нойштедтер Роман 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Комличенко Николай 2 0
16. Морозов Григорий 2 0
17. Нжи Клинтон Муа 2 0
18. Филипп Максимилиан 2 0
19. Шунин Антон 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 7.41% (2) 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 29.63% (8) 22.22% (6)
 Динамо Москва 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал
Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2020, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.


    • Прогнозы 70
    Урал 24.3% (17)
    X 57.1% (40)
    Динамо Москва 18.6% (13)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва

    Исход игры
    Урал
    24.3% (17)
    Ничья
    57.1% (40)
    Динамо Москва
    18.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.69% (18)
    Меньше
    72.31% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    75.38% (49)
    Нет
    24.62% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.7% (32)
    2:1 Урал
    11.4% (8)
    1:0 Урал
    8.6% (6)
    1:2 Динамо Москва
    8.6% (6)
    0:0 Ничья
    7.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    0:1 Динамо Москва
    2.9% (2)
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