Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (2)
|0.23
|2.
|Эль Кабир Отман
|5
|0.17
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|2
|0.07
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.07
|5.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|6.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|8.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|14.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|15.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|16.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|17.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|5
|1
|3.
|Бумаль Майега Петрус
|6
|0
|4.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Фидлер Артём
|4
|0
|6.
|Поляков Денис
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Бавин Юрий
|3
|0
|9.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|10.
|Кулаков Денис
|2
|0
|11.
|Калинин Игорь
|2
|0
|12.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|14.
|Димитров Николай
|1
|0
|15.
|Панюков Андрей
|1
|0
|16.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|17.
|Золотов Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Шунич Тони
|4
|1
|4.
|Рыков Владимир
|5
|0
|5.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|6.
|Ордец Иван
|3
|1
|7.
|Игбун Сильвестр
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|9.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|10.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|11.
|Рауш Константин
|3
|0
|12.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Комличенко Николай
|2
|0
|16.
|Морозов Григорий
|2
|0
|17.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|18.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|19.
|Шунин Антон
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|Динамо Москва
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал
Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 14
|62
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|42 - 27
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Рубин
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|15 - 25
|30
|13.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 44
|23
Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва
Исход игры
Урал
24.3% (17)
Ничья
57.1% (40)
Динамо Москва
18.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.69% (18)
Меньше
72.31% (47)
Обе команды забьют
Да
75.38% (49)
Нет
24.62% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (32)
2:1 Урал
11.4% (8)
1:0 Урал
8.6% (6)
1:2 Динамо Москва
8.6% (6)
0:0 Ничья
7.1% (5)
2:2 Ничья
2.9% (2)
0:1 Динамо Москва
2.9% (2)
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