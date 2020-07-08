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Уфа
Ростов
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Саплинов Александр 1 0.03
13. Романов Роман 1 0.03
14. Чернов Евгений 0 0
15. Хромов Данил 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.13
2. Кротов Вячеслав 2 0.07
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Пуцко Александр 0 0
15. Круговой Данил 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 6 0
2. Норманн Матиас 6 0
3. Хаджикадунич Деннис 5 0
4. Глебов Данил 5 0
5. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
6. Ерёменко Роман 4 0
7. Чистяков Дмитрий 4 0
8. Шомуродов Элдор 4 0
9. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
10. Саплинов Александр 4 0
11. Байрамян Хорен 3 0
12. Прошляков Данила 1 1
13. Ведерников Данила 1 1
14. Мамаев Павел 2 0
15. Логашов Арсений 2 0
16. Песьяков Сергей 2 0
17. Чернов Евгений 2 0
18. Долгов Александр 2 0
19. Сигурдссон Рагнар 1 0
20. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
21. Зуев Александр 1 0
22. Топурия Тамаз 1 0
23. Гирнык Кирилл 1 0
24. Горелов Павел 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Неделчару Ионуц 4 1
4. Йокич Боян 5 0
5. Кротов Вячеслав 5 0
6. Фомин Даниил 5 0
7. Сухов Александр 4 0
8. Беленов Александр 3 0
9. Вомбергар Андрес 3 0
10. Табидзе Джемал 3 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Бизяк Ловро 2 0
13. Тилль Оливье 2 0
14. Голубев Артём 2 0
15. Сысуев Дмитрий 1 0
16. Аликин Павел 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
18. Емельянов Данила 1 0
19. Урунов Остон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 12.5% (5) 12.5% (5) 17.5% (7)
 Уфа 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 0 13.33% (2) 40% (6)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов
Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов
Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа 2:0 Ростов Премьер-лига Уфа 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
8. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
9. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
10. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
11. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 27-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уфой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Еськов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Игорь Демешко из Химок и Владислав Назаров из Невинномысска. Резервным арбитром на этот матч назначен Владимир Сельдяков из Балашихи. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 23 минуты.


Прогнозы 161
Ростов 85.1% (137)
X 13% (21)
Уфа 1.9% (3)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Ростов - Уфа

Исход игры
Ростов
85.1% (137)
Ничья
13% (21)
Уфа
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
34.44% (52)
Нет
65.56% (99)
Популярный счёт
1:0 Ростов
40.4% (65)
2:1 Ростов
23.6% (38)
2:0 Ростов
13% (21)
0:0 Ничья
6.2% (10)
1:1 Ничья
5% (8)
3:1 Ростов
2.5% (4)
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