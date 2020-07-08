Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 27-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уфой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.

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Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Еськов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Игорь Демешко из Химок и Владислав Назаров из Невинномысска. Резервным арбитром на этот матч назначен Владимир Сельдяков из Балашихи.