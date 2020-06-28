Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Попов Ивелин
|5 (3)
|0.17
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|13.
|Романов Роман
|1
|0.03
|14.
|Чернов Евгений
|0
|0
|15.
|Хромов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.13
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|10.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|11.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Тилль Оливье
|0
|0
|14.
|Пуцко Александр
|0
|0
|15.
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|6
|0
|2.
|Норманн Матиас
|6
|0
|3.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|4.
|Глебов Данил
|5
|0
|5.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|7.
|Чистяков Дмитрий
|4
|0
|8.
|Шомуродов Элдор
|4
|0
|9.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|10.
|Саплинов Александр
|4
|0
|11.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|12.
|Прошляков Данила
|1
|1
|13.
|Ведерников Данила
|1
|1
|14.
|Мамаев Павел
|2
|0
|15.
|Логашов Арсений
|2
|0
|16.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|17.
|Чернов Евгений
|2
|0
|18.
|Долгов Александр
|2
|0
|19.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|20.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|21.
|Зуев Александр
|1
|0
|22.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|23.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|24.
|Горелов Павел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|5
|1
|3.
|Неделчару Ионуц
|4
|1
|4.
|Йокич Боян
|5
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|6.
|Фомин Даниил
|5
|0
|7.
|Сухов Александр
|4
|0
|8.
|Беленов Александр
|3
|0
|9.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|10.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|13.
|Тилль Оливье
|2
|0
|14.
|Голубев Артём
|2
|0
|15.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|16.
|Аликин Павел
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|18.
|Емельянов Данила
|1
|0
|19.
|Урунов Остон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|15% (6)
|17.5% (7)
|25% (10)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|Уфа
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|40% (6)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +5 =6 -9Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов
Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов
Уфа Последние 20 матчей: +8 =7 -5Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 14
|62
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|42 - 27
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Рубин
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|15 - 25
|30
|13.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 44
|23
Прогнозы на матч Ростов - Уфа
Исход игры
Ростов
90.5% (57)
Ничья
9.5% (6)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (20)
Меньше
66.1% (39)
Обе команды забьют
Да
35.59% (21)
Нет
64.41% (38)
Популярный счёт
1:0 Ростов
36.5% (23)
2:1 Ростов
27% (17)
2:0 Ростов
19% (12)
0:0 Ничья
3.2% (2)
1:1 Ничья
3.2% (2)
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