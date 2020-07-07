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Арсенал Тула
1:1
Перерыв

Стадион:
Крылья Советов
0'
1:0
8' Гол
Денисов Александр
11' Желтая карточка
Чичерин Никита
19' Желтая карточка
Тимофеев Артём
32' Желтая карточка
Комбаров Дмитрий
1:1
38' Гол
Лысцов Виталий
41' Желтая карточка
Лысцов Виталий
42' Желтая карточка
Лесовой Даниил
Арсенал - Крылья Советов. 1:0. А...
50
Шамов
Егор
71
Денисов
Александр
6
Беляев
Максим
5
Довбня
Александр
Евгеньевич
82
Хлусевич
Даниил
70
Костадинов
Георги
23
Горбатенко
Игорь
27
Ломовицкий
Александр
11
Ткачёв
Сергей
22
Лесовой
Даниил
48
Луценко
Евгений
39
Фролов
Евгений
44
Чичерин
Никита
3
Чернов
Никита
5
Лысцов
Виталий
23
Комбаров
Дмитрий
40
Тимофеев
Артём
8
Гацкан
Александр
77
Кабутов
Дмитрий
11
Попович
Денис
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
Арсенал Тула
3-4-2-1
Крылья Советов
4-2-3-1

Ход матча

8'
Денисов Александр
1:0
11'
 
Чичерин Никита
19'
 
Тимофеев Артём
32'
 
Комбаров Дмитрий
38'
1:1
Лысцов Виталий
(Попович Денис)
41'
 
Лысцов Виталий
42'
Лесовой Даниил
 

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 13 0.43
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Денисов Александр 1 0.03
11. Григалава Гиа 1 0.03
12. Берхамов Кантемир 1 0.03
13. Тудорие Александру 1 0.03
14. Комбаров Кирилл 0 0
15. Беляев Максим 0 0
16. Костадинов Георги 0 0
17. Банда Ламек 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 11 (2) 0.37
2. Радонич Деян 3 0.1
3. Попович Денис 2 0.07
4. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
5. Бурлак Тарас 2 0.07
6. Глушенков Максим 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Лысцов Виталий 1 0.03
12. Карпов Максим 1 0.03
13. Зиньковский Антон 0 0
14. Кабутов Дмитрий 0 0
15. Гацкан Александр 0 0
16. Тимофеев Артём 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Ломовицкий Александр 7 0
3. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
4. Костадинов Георги 6 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Комбаров Кирилл 3 1
7. Бауэр Роберт 3 1
8. Луценко Евгений 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Лесовой Даниил 4 0
11. Горбатенко Игорь 3 0
12. Чаушич Горан 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Шамов Егор 2 0
16. Кангва Эванс 2 0
17. Беляев Максим 1 0
18. Кангва Кингс 1 0
19. Хагуш Анри 1 0
20. Минаев Роман 1 0
21. Хлусевич Даниил 1 0
22. Банда Ламек 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Гацкан Александр 7 0
3. Кабутов Дмитрий 7 0
4. Чернов Никита 7 0
5. Соболев Александр Сергеевич 7 0
6. Анюков Александр 5 1
7. Комбаров Дмитрий 6 0
8. Карпов Максим 3 1
9. Тимофеев Артём 4 0
10. Радонич Деян 4 0
11. Полуяхтов Владимир 2 1
12. Паул-Виорел Антон 3 0
13. Зиньковский Антон 1 1
14. Хади Сафаа 1 1
15. Чичерин Никита 2 0
16. Гынсарь Раду 2 0
17. Лысцов Виталий 2 0
18. Глушенков Максим 2 0
19. Рыжиков Сергей 1 0
20. Канунников Максим 1 0
21. Фролов Евгений 1 0
22. Попович Денис 1 0
23. Терехов Антон 1 0
24. Голенков Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 16% (4) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 12% (3) 16% (4)
 Крылья Советов 16% (4) 16% (4) 20% (5) 12% (3) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат
Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Арсенал Тула 1:1 Заявка 27 9 5 13 31 - 36 32
10. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов 1:1 Заявка 27 6 7 14 27 - 37 25
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с самарскими "Крыльями Советов" 1:1. Арсенал неплохо начал матч, но после быстрого забитого мяча зачем-то слишком низко сел к своим воротам, в конце первого тайма "Крылья Советов" заслуженно отыгрались. По динамике матч проходит неплохо, будем надеяться, что во втором тайме оба клуба продолжат активно создавать моменты в атаке и в итоге бы ещё увидим хотя бы один забитый мяч. 
  • Офсайд
    45'
    Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Арсенала", Глушенков забрался в офсайд. 
  • 45'
    Хлусевич вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Комбаровым Даниил упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 45'
    Попович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз мяч полетел слишком высоко, Лысцов не смог головой пробить по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Михаил Вилков к основному времени первого тайма. 
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  • 45'
    Глушенков вошёл в штрафную площадь, а затем с левого угла Максим пробил по воротам, мяч попал в Денисова и ушёл на угловой. 
  • 44'
    Из-за перебора жёлтых карточек Даниил Лесовой пропустит следующий матч против "Тамбова". 
  • 43'
    Ломовицкий сместился в центр с левого фланга, но в окружении трёх соперников Александр потерял мяч. 
  • Желтая карточка
    42'
    В продолжении момента на левом углу штрафной площади "Крыльев Советов" Даниил Лесовой в борьбе с Кабутовым оказался на газоне, Михаил Вилков показал игроку "Арсенала" жёлтую карточку за симуляцию. 
  • Штанга
    41'
    Горбатенко со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Луценко головой пробил по воротам, перекладина спасла "Крылья Советов" от второго пропущенного мяча. 
  • Желтая карточка
    40'
    Центральный защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Ткачёва. 
  • 39'
    Говорили мы, что "Арсенал" слишком низко опустился к своим воротам, слишком многое Тула позволяла своему сопернику, "Крылья Советов" заслуженно забили ответный мяч. 
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Лысцов!!! Глушенков разыграл угловой с Поповичем, а затем Денис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лысцов оторвался от Беляева и головой пробил точно в правый угол ворот, Шамов был бессилен. 
  • 37'
    Гацкан с правого фланга выполнил подачу к дальней штанге, Шамов ошибся при игре на выходе, но Егора подстраховал Хлусевич, который выбил мяч на угловой. 
  • 36'
    Чичерин из аута с правого фланга выбросил мяч мяч к линии штрафной площади, игроки "Арсенала" после длительной борьбы вновь отправили мяч в аут. 
  • 35'
    Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, но в целом "Крылья Советов" выглядят достаточно неплохо, они вполне могут сегодня забить хотя бы один мяч. 
  • 34'
    Глушенков пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 33'
    Комбаров со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел достаточно низко, игроки "Арсенала" его перехватили без всякого труда. 
  • Желтая карточка
    32'
    Капитан "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Судья
    31'
    Попович выполнил заброс к правому углу штрафной площади "Арсенала", Кабутов в борьбе с Ломовицким оказался на газоне, Михаил Вилков показал, что будет удар от ворот. 
  • Опасный момент
    30'
    Чичерин с правого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кабутов головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 29'
    Чичерин с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 28'
    Из центра поля последовала передача к правому углу штрафной площади "Крыльев Советов", там были только игроки самарского клуба. 
  • 27'
    Лесовой попытался сам пройти вперёд по левому флангу, нескольких соперников Даниил смог пройти, но затем уже Чичерин мяч всё же перехватил. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Гацкан в центре поля нарушил правила против Лесового. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 25'
    Зиньковский с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Глушенков в борьбе с Беляевым не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 24'
    В центр поля вновь у нас отошла игра, но тульскому "Арсеналу" никак не удаётся вернуть контроль над мячом. 
  • Судья
    23'
    Михаил Вилков дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух. В Туле сегодня вечером также достаточно жарко. 
  • 22'
    Зиньковский при проходе вперёд по левому флангу удачно обыграл Денисова, но при этом Антон слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля. 
  • 21'
    Комбаров сместился в центр с левого фланга, но в итоге Дмитрий передержал мяч и благополучно его потерял. 
  • 20'
    Ткачёв выполнил очень непростую для себя передачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел не очень хорошо, Комбаров в итоге его перехватил. 
  • Желтая карточка
    19'
    Зиньковский с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Тимофеев удачно подкараулил отскок, затем Артём пошёл к левому углу вратарской, игрок "Крыльев Советов" при сближении с Шамовым сразу же рухнул на газон и получил справедливую жёлтую карточку за симуляцию. 
  • 18'
    "Арсенал" слишком увлёкся при игре от обороны, нужно как-то команде Сергея Подпалого на своём поле играть более уверенно, а не просто ждать возможности для контратаки. 
  • Угловой
    17'
    Угловой у ворот "Арсенала". Попович выполнил подачу во вратарскую, Шамов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 16'
    Болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду вперёд, они ждут и второго забитого мяча в ворота Фролова. 
  • 15'
    "Крылья Советов" стали больше времени проводить с мячом, но пока атаки у самарского клуба получаются достаточно плохо. 
  • Угловой
    14'
    Вновь угловой у ворот "Арсенала". Комбаров выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 13'
    Кабутов с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, могло быть достаточно опасно, но довести атаку до удара по воротам самарскому клубу пока никак не получается. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Луценко в борьбе за мяч с Черновым у штрафной площади "Крыльев Советов" подыграл себе рукой, Михаил Вилков дал свисток в пользу самарского клуба. 
  • Желтая карточка
    11'
    Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Чичерин получил жёлтую карточку за грубую игру против Ломовицкого в центре поля. 
  • 10'
    Комбаров с правого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Арсенала" оказались первыми на мяче. 
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот "Арсенала". Комбаров выполнил подачу к правому углу вратарской, Денисов головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 8'
    Очень удачное начало получается для тульского "Арсенала", "Крылья Советов" теперь уже также должны прибавлять в атаке. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Денисов!!! Горбатенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов и Беляев не смогли как следует пробить по воротам, но зато из центра штрафной площади после отскока здорово в левый угол ворот пробил Денисов, Фролов был бессилен. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Попович на правом фланге нарушил правила против Ткачёва. "Арсенал" заработал неплохой стандарт. 
  • Угловой
    5'
    Угловой у ворот "Крыльев Советов". Горбатенко выполнил подачу к правому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Судья
    4'
    Кабутов в борьбе за мяч с Довбней на правом фланге оказался на газоне, боковой арбитр показал, что будет аут в пользу тульского клуба. 
  • 3'
    Лесовой слева сделал передачу в штрафную площадь, на этот раз гола головой не получилось у Луценко. 
  • 2'
    После опасной игры и спорного мяча игроки самарской команды вернулись мяч футболистам "крыльев Советов".
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Только что в Нижнем Новгороде "Ахмат" переиграл "Тамбов", а поэтому теперь "Крыльям Советов" в Туле также нужно набирать три очка, но переиграть крепкий "Арсенал" будет достаточно проблематично. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Крылья Советов

Исход игры
Арсенал Тула
60% (90)
Ничья
27.3% (41)
Крылья Советов
12.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.26% (61)
Меньше
56.74% (80)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
30% (45)
1:0 Арсенал Тула
23.3% (35)
1:1 Ничья
22.7% (34)
1:2 Крылья Советов
6.7% (10)
2:0 Арсенал Тула
2.7% (4)
0:1 Крылья Советов
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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