Три минуты добавил Михаил Вилков к основному времени первого тайма.

Попович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз мяч полетел слишком высоко, Лысцов не смог головой пробить по воротам.

Хлусевич вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Комбаровым Даниил упустил мяч за лицевую линию поля.

Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Арсенала", Глушенков забрался в офсайд.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с самарскими "Крыльями Советов" 1:1. Арсенал неплохо начал матч, но после быстрого забитого мяча зачем-то слишком низко сел к своим воротам, в конце первого тайма "Крылья Советов" заслуженно отыгрались. По динамике матч проходит неплохо, будем надеяться, что во втором тайме оба клуба продолжат активно создавать моменты в атаке и в итоге бы ещё увидим хотя бы один забитый мяч.

45' Глушенков вошёл в штрафную площадь, а затем с левого угла Максим пробил по воротам, мяч попал в Денисова и ушёл на угловой.

44' Из-за перебора жёлтых карточек Даниил Лесовой пропустит следующий матч против "Тамбова".

43' Ломовицкий сместился в центр с левого фланга, но в окружении трёх соперников Александр потерял мяч.

42' В продолжении момента на левом углу штрафной площади "Крыльев Советов" Даниил Лесовой в борьбе с Кабутовым оказался на газоне, Михаил Вилков показал игроку "Арсенала" жёлтую карточку за симуляцию.

41' Горбатенко со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Луценко головой пробил по воротам, перекладина спасла "Крылья Советов" от второго пропущенного мяча.

40' Центральный защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Ткачёва.

39' Говорили мы, что "Арсенал" слишком низко опустился к своим воротам, слишком многое Тула позволяла своему сопернику, "Крылья Советов" заслуженно забили ответный мяч.

38' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Лысцов!!! Глушенков разыграл угловой с Поповичем, а затем Денис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лысцов оторвался от Беляева и головой пробил точно в правый угол ворот, Шамов был бессилен.

37' Гацкан с правого фланга выполнил подачу к дальней штанге, Шамов ошибся при игре на выходе, но Егора подстраховал Хлусевич, который выбил мяч на угловой.

36' Чичерин из аута с правого фланга выбросил мяч мяч к линии штрафной площади, игроки "Арсенала" после длительной борьбы вновь отправили мяч в аут.

35' Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, но в целом "Крылья Советов" выглядят достаточно неплохо, они вполне могут сегодня забить хотя бы один мяч.

34' Глушенков пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

33' Комбаров со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел достаточно низко, игроки "Арсенала" его перехватили без всякого труда.

32' Капитан "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

31' Попович выполнил заброс к правому углу штрафной площади "Арсенала", Кабутов в борьбе с Ломовицким оказался на газоне, Михаил Вилков показал, что будет удар от ворот.

30' Чичерин с правого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кабутов головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

29' Чичерин с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

28' Из центра поля последовала передача к правому углу штрафной площади "Крыльев Советов", там были только игроки самарского клуба.

27' Лесовой попытался сам пройти вперёд по левому флангу, нескольких соперников Даниил смог пройти, но затем уже Чичерин мяч всё же перехватил.

26' Гацкан в центре поля нарушил правила против Лесового. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

25' Зиньковский с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Глушенков в борьбе с Беляевым не смог завершить момент ударом по воротам.

24' В центр поля вновь у нас отошла игра, но тульскому "Арсеналу" никак не удаётся вернуть контроль над мячом.

23' Михаил Вилков дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух. В Туле сегодня вечером также достаточно жарко.

22' Зиньковский при проходе вперёд по левому флангу удачно обыграл Денисова, но при этом Антон слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.

21' Комбаров сместился в центр с левого фланга, но в итоге Дмитрий передержал мяч и благополучно его потерял.

20' Ткачёв выполнил очень непростую для себя передачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел не очень хорошо, Комбаров в итоге его перехватил.

19' Зиньковский с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Тимофеев удачно подкараулил отскок, затем Артём пошёл к левому углу вратарской, игрок "Крыльев Советов" при сближении с Шамовым сразу же рухнул на газон и получил справедливую жёлтую карточку за симуляцию.

18' "Арсенал" слишком увлёкся при игре от обороны, нужно как-то команде Сергея Подпалого на своём поле играть более уверенно, а не просто ждать возможности для контратаки.

17' Угловой у ворот "Арсенала". Попович выполнил подачу во вратарскую, Шамов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

16' Болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду вперёд, они ждут и второго забитого мяча в ворота Фролова.

15' "Крылья Советов" стали больше времени проводить с мячом, но пока атаки у самарского клуба получаются достаточно плохо.

14' Вновь угловой у ворот "Арсенала". Комбаров выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

13' Кабутов с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, могло быть достаточно опасно, но довести атаку до удара по воротам самарскому клубу пока никак не получается.

12' Луценко в борьбе за мяч с Черновым у штрафной площади "Крыльев Советов" подыграл себе рукой, Михаил Вилков дал свисток в пользу самарского клуба.

11' Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Чичерин получил жёлтую карточку за грубую игру против Ломовицкого в центре поля.

10' Комбаров с правого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь игроки "Арсенала" оказались первыми на мяче.

9' Угловой у ворот "Арсенала". Комбаров выполнил подачу к правому углу вратарской, Денисов головой выбил мяч на правый фланг.

8' Очень удачное начало получается для тульского "Арсенала", "Крылья Советов" теперь уже также должны прибавлять в атаке.

7' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Денисов!!! Горбатенко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов и Беляев не смогли как следует пробить по воротам, но зато из центра штрафной площади после отскока здорово в левый угол ворот пробил Денисов, Фролов был бессилен.

6' Попович на правом фланге нарушил правила против Ткачёва. "Арсенал" заработал неплохой стандарт.

5' Угловой у ворот "Крыльев Советов". Горбатенко выполнил подачу к правому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

4' Кабутов в борьбе за мяч с Довбней на правом фланге оказался на газоне, боковой арбитр показал, что будет аут в пользу тульского клуба.

3' Лесовой слева сделал передачу в штрафную площадь, на этот раз гола головой не получилось у Луценко.

2' После опасной игры и спорного мяча игроки самарской команды вернулись мяч футболистам "крыльев Советов".