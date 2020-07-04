Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов

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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 13 0.43
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
16. Банда Ламек 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 11 (2) 0.37
2. Радонич Деян 3 0.1
3. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
4. Бурлак Тарас 2 0.07
5. Попович Денис 2 0.07
6. Глушенков Максим 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Карпов Максим 1 0.03
12. Зиньковский Антон 0 0
13. Кабутов Дмитрий 0 0
14. Гацкан Александр 0 0
15. Тимофеев Артём 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Ломовицкий Александр 7 0
3. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
4. Костадинов Георги 6 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Комбаров Кирилл 3 1
7. Бауэр Роберт 3 1
8. Луценко Евгений 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Горбатенко Игорь 3 0
11. Чаушич Горан 3 0
12. Лесовой Даниил 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Шамов Егор 2 0
16. Кангва Эванс 2 0
17. Беляев Максим 1 0
18. Кангва Кингс 1 0
19. Хагуш Анри 1 0
20. Минаев Роман 1 0
21. Хлусевич Даниил 1 0
22. Банда Ламек 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Гацкан Александр 7 0
3. Кабутов Дмитрий 7 0
4. Чернов Никита 7 0
5. Соболев Александр Сергеевич 7 0
6. Анюков Александр 5 1
7. Комбаров Дмитрий 5 0
8. Карпов Максим 3 1
9. Радонич Деян 4 0
10. Полуяхтов Владимир 2 1
11. Тимофеев Артём 3 0
12. Паул-Виорел Антон 3 0
13. Зиньковский Антон 1 1
14. Хади Сафаа 1 1
15. Гынсарь Раду 2 0
16. Глушенков Максим 2 0
17. Рыжиков Сергей 1 0
18. Чичерин Никита 1 0
19. Канунников Максим 1 0
20. Фролов Евгений 1 0
21. Попович Денис 1 0
22. Лысцов Виталий 1 0
23. Терехов Антон 1 0
24. Голенков Егор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 16% (4) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 12% (3) 16% (4)
 Крылья Советов 16% (4) 16% (4) 20% (5) 12% (3) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат
Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2020, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.


    • Прогнозы 50
    Арсенал Тула 60% (30)
    X 28% (14)
    Крылья Советов 12% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов

    Исход игры
    Арсенал Тула
    60% (30)
    Ничья
    28% (14)
    Крылья Советов
    12% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    28% (14)
    1:1 Ничья
    26% (13)
    1:0 Арсенал Тула
    24% (12)
    1:2 Крылья Советов
    8% (4)
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