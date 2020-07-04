Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов

Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|13
|0.43
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|11.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|12.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|13.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|14.
|Беляев Максим
|0
|0
|15.
|Костадинов Георги
|0
|0
|16.
|Банда Ламек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (2)
|0.37
|2.
|Радонич Деян
|3
|0.1
|3.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|5.
|Попович Денис
|2
|0.07
|6.
|Глушенков Максим
|2
|0.07
|7.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|8.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|10.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|11.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|12.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Гацкан Александр
|0
|0
|15.
|Тимофеев Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Григалава Гиа
|7
|0
|2.
|Ломовицкий Александр
|7
|0
|3.
|Альварес Виктор-Гильермо
|7
|0
|4.
|Костадинов Георги
|6
|0
|5.
|Денисов Александр
|5
|0
|6.
|Комбаров Кирилл
|3
|1
|7.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|8.
|Луценко Евгений
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|11.
|Чаушич Горан
|3
|0
|12.
|Лесовой Даниил
|3
|0
|13.
|Левашов Михаил
|2
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|15.
|Шамов Егор
|2
|0
|16.
|Кангва Эванс
|2
|0
|17.
|Беляев Максим
|1
|0
|18.
|Кангва Кингс
|1
|0
|19.
|Хагуш Анри
|1
|0
|20.
|Минаев Роман
|1
|0
|21.
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|22.
|Банда Ламек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Гацкан Александр
|7
|0
|3.
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|4.
|Чернов Никита
|7
|0
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|6.
|Анюков Александр
|5
|1
|7.
|Комбаров Дмитрий
|5
|0
|8.
|Карпов Максим
|3
|1
|9.
|Радонич Деян
|4
|0
|10.
|Полуяхтов Владимир
|2
|1
|11.
|Тимофеев Артём
|3
|0
|12.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|13.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|14.
|Хади Сафаа
|1
|1
|15.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|16.
|Глушенков Максим
|2
|0
|17.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|18.
|Чичерин Никита
|1
|0
|19.
|Канунников Максим
|1
|0
|20.
|Фролов Евгений
|1
|0
|21.
|Попович Денис
|1
|0
|22.
|Лысцов Виталий
|1
|0
|23.
|Терехов Антон
|1
|0
|24.
|Голенков Егор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|16% (4)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
|Крылья Советов
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат
Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов
Исход игры
Арсенал Тула
60% (30)
Ничья
28% (14)
Крылья Советов
12% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
28% (14)
1:1 Ничья
26% (13)
1:0 Арсенал Тула
24% (12)
1:2 Крылья Советов
8% (4)
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