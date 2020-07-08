Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Локомотив Москва
39
Маслов
Павел
56
Гапонов
Илья
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
31
Рыбус
Мацей
23
Мариу
Жоау
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
61 Голосов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
-
23 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Агеев МихаилНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|2.
|Бакаев Зелимхан
|5 (2)
|0.17
|3.
|Понсе Эсекель
|5
|0.17
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|8.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|9.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|10.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|10 (4)
|0.33
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|9.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|12.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|7
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|2
|4.
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|5.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|6.
|Умяров Наиль
|5
|0
|7.
|Кутепов Илья
|4
|0
|8.
|Крал Алекс
|4
|0
|9.
|Айртон Лукас
|4
|0
|10.
|Понсе Эсекель
|2
|1
|11.
|Шюррле Андре
|3
|0
|12.
|Рассказов Николай
|3
|0
|13.
|Маслов Павел
|3
|0
|14.
|Тиль Гус
|3
|0
|15.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|16.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|17.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|18.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|19.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|20.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|21.
|Адриано Луис
|1
|0
|22.
|Ташаев Александр
|1
|0
|23.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|24.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|25.
|Максименко Александр
|1
|0
|26.
|Тедеско Доменико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|11
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|8
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|6
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|4
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|5
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Идову Брайн
|3
|0
|9.
|Мариу Жоау
|3
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|12.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|13.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|14.
|Миранчук Антон
|2
|0
|15.
|Куликов Даниил
|2
|0
|16.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|19.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|20.
|Лысов Михаил
|1
|0
|21.
|Магкеев Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|Локомотив Москва
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|3.13% (1)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|42 - 27
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|15 - 25
|30
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Спартак Москва
23.8% (38)
Ничья
45.6% (73)
Локомотив Москва
30.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (63)
Меньше
57.72% (86)
Обе команды забьют
Да
79.87% (119)
Нет
20.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (57)
1:2 Локомотив Москва
17.5% (28)
2:1 Спартак Москва
14.4% (23)
0:1 Локомотив Москва
8.1% (13)
2:2 Ничья
5% (8)
1:0 Спартак Москва
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:0 Спартак Москва
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!