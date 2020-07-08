  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
14
Джикия
Георгий
56
Гапонов
Илья
92
Рассказов
Николай
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
54
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
23
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
77
Коченков
Антон
20
Игнатьев
Владислав
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
23
Мариу
Жоау
69
Куликов
Даниил
59
Миранчук
Алексей
11
Миранчук
Антон
37
Магкеев
Станислав
19
Эдер
Лопеш
Спартак Москва
3-5-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
3. Понсе Эсекель 5 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Рассказов Николай 1 0.03
8. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
9. Зобнин Роман 1 0.03
10. Джикия Георгий 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 10 (4) 0.33
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 7 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Зобнин Роман 3 2
4. Бакаев Зелимхан 6 0
5. Гулиев Аяз 5 0
6. Умяров Наиль 5 0
7. Кутепов Илья 4 0
8. Крал Алекс 4 0
9. Айртон Лукас 4 0
10. Понсе Эсекель 2 1
11. Шюррле Андре 3 0
12. Рассказов Николай 3 0
13. Маслов Павел 3 0
14. Тиль Гус 3 0
15. Ещенко Андрей 2 0
16. Мирзов Резиуан 2 0
17. Ларссон Джордан 2 0
18. Ломовицкий Александр 2 0
19. Соболев Александр Сергеевич 2 0
20. Бакаев Солтмурад 2 0
21. Адриано Луис 1 0
22. Ташаев Александр 1 0
23. Фернандо Мартинс 1 0
24. Мелкадзе Георгий 1 0
25. Максименко Александр 1 0
26. Тедеско Доменико 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 11 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 8 0
4. Жемалетдинов Рифат 6 1
5. Рыбус Мацей 4 1
6. Чорлука Ведран 5 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Идову Брайн 3 0
9. Мариу Жоау 3 0
10. Эдер Лопеш 3 0
11. Мурило Серкейра 3 0
12. Хёведес Бенедикт 2 0
13. Гилерме Маринато 2 0
14. Миранчук Антон 2 0
15. Куликов Даниил 2 0
16. Кверквелия Соломон 0 1
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Коломейцев Александр 1 0
19. Миранчук Алексей 1 0
20. Лысов Михаил 1 0
21. Магкеев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6) 11.54% (3) 26.92% (7) 23.08% (6)
 Локомотив Москва 9.38% (3) 28.13% (9) 28.13% (9) 12.5% (4) 3.13% (1) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
8. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
9. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
10. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
11. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 26 минут.


    • Прогнозы 158
    Спартак Москва 24.1% (38)
    X 46.2% (73)
    Локомотив Москва 29.7% (47)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    23.8% (38)
    Ничья
    45.6% (73)
    Локомотив Москва
    30.6% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.28% (63)
    Меньше
    57.72% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    79.87% (119)
    Нет
    20.13% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (57)
    1:2 Локомотив Москва
    17.5% (28)
    2:1 Спартак Москва
    14.4% (23)
    0:1 Локомотив Москва
    8.1% (13)
    2:2 Ничья
    5% (8)
    1:0 Спартак Москва
    3.8% (6)
    0:0 Ничья
    3.8% (6)
    2:0 Спартак Москва
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва - Локомотив Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     