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Спартак Москва
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
3. Понсе Эсекель 5 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Рассказов Николай 1 0.03
8. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
9. Зобнин Роман 1 0.03
10. Джикия Георгий 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 10 (4) 0.33
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 7 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Зобнин Роман 3 2
4. Бакаев Зелимхан 6 0
5. Гулиев Аяз 5 0
6. Умяров Наиль 5 0
7. Кутепов Илья 4 0
8. Крал Алекс 4 0
9. Айртон Лукас 4 0
10. Понсе Эсекель 2 1
11. Шюррле Андре 3 0
12. Рассказов Николай 3 0
13. Маслов Павел 3 0
14. Тиль Гус 3 0
15. Ещенко Андрей 2 0
16. Мирзов Резиуан 2 0
17. Ларссон Джордан 2 0
18. Ломовицкий Александр 2 0
19. Соболев Александр Сергеевич 2 0
20. Бакаев Солтмурад 2 0
21. Адриано Луис 1 0
22. Ташаев Александр 1 0
23. Фернандо Мартинс 1 0
24. Мелкадзе Георгий 1 0
25. Максименко Александр 1 0
26. Тедеско Доменико 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 11 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 8 0
4. Жемалетдинов Рифат 6 1
5. Рыбус Мацей 4 1
6. Чорлука Ведран 5 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Идову Брайн 3 0
9. Мариу Жоау 3 0
10. Эдер Лопеш 3 0
11. Мурило Серкейра 3 0
12. Хёведес Бенедикт 2 0
13. Гилерме Маринато 2 0
14. Миранчук Антон 2 0
15. Куликов Даниил 2 0
16. Кверквелия Соломон 0 1
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Коломейцев Александр 1 0
19. Миранчук Алексей 1 0
20. Лысов Михаил 1 0
21. Магкеев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6) 11.54% (3) 26.92% (7) 23.08% (6)
 Локомотив Москва 9.38% (3) 28.13% (9) 28.13% (9) 12.5% (4) 3.13% (1) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.


    • Прогнозы 61
    Спартак Москва 32.8% (20)
    X 41% (25)
    Локомотив Москва 26.2% (16)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    32.8% (20)
    Ничья
    41% (25)
    Локомотив Москва
    26.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (20)
    2:1 Спартак Москва
    21.3% (13)
    1:2 Локомотив Москва
    18% (11)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
    1:0 Спартак Москва
    4.9% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    4.9% (3)
    2:0 Спартак Москва
    3.3% (2)
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