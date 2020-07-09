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Рубин
1:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Краснодар
0'
32' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
1:0
51' Гол
Макаров Денис
57' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
59' Желтая карточка
Сулейманов Магомед-Шапи
66' Желтая карточка
Фернандеш Мануэл
90'
Рубин - Краснодар. 1:0. Денис Ма...
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
27
Сантос
Пабло
12
Зуев
Александр
28
Абильдгор
Оливер
10
Коновалов
Игорь
25
Макаров
Денис
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
39
Сафонов
Матвей
31
Кайо
Панталеао
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристьян
7
Кабелла
Реми
8
Газинский
Юрий
47
Уткин
Даниил
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
10
Вандерсон
Кампос
52
Де
Вильена
Тонни
Рубин
4-2-3-1
Краснодар
4-3-3

Ход матча

32'
 
Де Вильена Тонни
51'
Макаров Денис
(Уремович Филип)
1:0
57'
Абильдгор Оливер
 
59'
 
Сулейманов Магомед-Шапи
63'
 
Фернандеш Мануэл
Сулейманов Магомед-Шапи
63'
 
Олссон Кристоффер
Кабелла Реми
66'
 
Фернандеш Мануэл
69'
Бакаев Солтмурад
Макаров Денис
 
75'
Марков Евгений
Игнатьев Иван
 
75'
 
Онугха Герман
Уткин Даниил
75'
 
Воротников Илья Владимирович
Де Вильена Тонни
83'
Давиташвили Зурико
Йевтич Дарко
 
83'
Тарасов Дмитрий
Коновалов Игорь
 
88'
 
Сергеев Никита Вячеславович
Рамирес Кристьян

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Макаров Денис 2 0.07
4. Давиташвили Зурико 2 0.07
5. Башкиров Евгений 1 0.03
6. Коновалов Игорь 1 0.03
7. Кьяртанссон Видар 1 0.03
8. Микелтадзе Бека 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
13. Уремович Филип 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 6 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Уткин Даниил 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Олссон Кристоффер 1 0.03
10. Намли Юнес 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 9 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 2 0
18. Сорокин Егор 2 0
19. Микелтадзе Бека 2 0
20. Самошников Илья 2 0
21. Абильдгор Оливер 2 0
22. Йевтич Дарко 1 0
23. Кьяртанссон Видар 1 0
24. Сантос Пабло 1 0
25. Поярков Николай 1 0
26. Бакаев Солтмурад 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
3. Рамирес Кристьян 6 0
4. Олссон Кристоффер 6 0
5. Берг Маркус 4 1
6. Ари Феррейра 5 0
7. Мартынович Александр 5 0
8. Спайич Урош 5 0
9. Петров Сергей 4 0
10. Кайо Панталеао 2 1
11. Камболов Руслан 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Фернандеш Мануэл 2 0
14. Кабелла Реми 2 0
15. Вандерсон Кампос 2 0
16. Игнатьев Иван 2 0
17. Черников Александр 2 0
18. Сафонов Матвей 1 0
19. Уткин Даниил 1 0
20. Скопинцев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Краснодар 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин
Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар
Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар

Последние игры между собой

Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар 0:1 Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин 1:0 Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил арбитр к основному времени второго тайма.
  • 89'
    Сергеев открылся в штрафной площади соперника под диагональную передачу из глубины, головой сбросил мяч в центр, Дюпин в очередной раз опередил всех и забрал его в руки.
  • Замена
    88'
    Последняя на сегодня замена в составе "Краснодара". Никита Сергеев появился на поле вместо Кристьяна Рамиреса.
  • 87'
    Вандерсон выполнил заброс в штрафную площадь "Рубина", Онугха смог пробить головой, но получилось не очень сильно, и Дюпин в очередной раз мяч поймал.
  • 86'
    Рамирес подключился по левому флангу, выполнил навес в штрафную площадь, Дюпин уверенно взмыл в воздух на выходе, забрал мяч в руки!
  • 85'
    Время тает. Мусаев нервничает у бровки поля, а вот "Рубин" не нервничает совсем. Казанцы сегодня очень уверенно действуют, без лишней паники.
  • Замена
    83'
    Двойная замена в составе "Рубина". Дарко Йоветич и Игорь Коновалов покинули поле, вместо них появились Зурико Давиташвили и Дмитрий Тарасов.
  • 82'
    Сам Фернандеш исполнил штрафной, стенку перебросил, но в девятку попасть не смог! Пролетел мяч недалеко от крестовины.
  • Фол, нарушение
    81'
    Ух ты, какой момент получает "Краснодар"! Фернандеша уронили практически перед самой штрафной площадью, чуть правее центра.
  • 80'
    Начинается у нас заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. "Краснодар" близок к поражению, кто бы мог подумать.
  • 79'
    Да, VAR официально утвердил офсайд, игра продолжается.
  • Видеоповтор
    78'
    И всё-таки VAR! Пока непонятно, был ли офсайд у Маркова! Сложный эпизод, честно говоря.
  • Офсайд
    77'
    Подача в штрафную площадь "Краснодара", Марков стартовал с одной линии с Рамиресом, переправил мяч в створ, но был определён офсайд.
  • Замена
    75'
    Двойная замена произошла в составе "Краснодара". Вместо Даниила Уткина на поле вышел Герман Онугха, а Илья Воротников заменил Тони Де Вильену.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Рубина". Вместо Ивана Игнатьева на поле появился Евгений Марков.
  • Опасный момент
    74'
    И ещё раз опасно! Подача с левого фланга к линии вратарской, выше всех тут прыгнул оторвавшийся от Уремовича Сорокин, пробил головой, но чуть выше перекладины получилось!
  • Опасный момент
    73'
    Рамирес здорово слева забрался в штрафную площадь, накрутил защитника и опасно пробил в ближнюю девятку! Дюпин справился, отбил мяч на угловой!
  • 72'
    Хорошая передача в штрафную площадь "Краснодара" на ход Игнатьеву, которого уже накрывал Кайо, в итоге бить пришлось поспешно, и в ближний угол Иван не попал.
  • 71'
    "Рубин" перешёл в атаку, покатал мяч на половине поля соперника. "Краснодар" никак не может завладеть преимуществом.
  • 70'
    Фернандеш решил пробить из-за пределов штрафной площади, но всё видел Дюпин, смог мяч в руки поймать.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Рубина". Вместо Дениса Макарова на поле появился Солтмурад Бакаев.
  • 67'
    Суетится "Краснодар", начинает торопиться. Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Рубина", но без адреса. Это Мартынович поспешил.
  • Желтая карточка
    66'
    Фернандеш отмахнулся, зарядив рукой по лицу Макарову, в итоге сразу увидел перед собой карточку. Пнул мяч Мануэл, в итоге чуть следом ещё одну не получил. Арбитр ему внушительно об этом сообщил.
  • 64'
    Вернулся в игру Макаров, но долго его приводили в чувство. Штрафной исполнили хозяева поля, но получилось точно в руки Сафонову.
  • Фол, нарушение
    63'
    Макаров прорывался еще до замен по правому флангу, и Рамирес правила нарушил. Врачи колдуют над игроком "Рубина", до сих пор игра не возобновилась.
  • Замена
    62'
    Итак, двойная замена в составе "Краснодара". Магомед-Шапи Сулейманов покинул пределы поля, вместо него появился Мануэл Фернандеш. А Кристоффер Олссон вышел вместо Реми Кабелла.
  • 61'
    Полчаса до конца основного времени второго тайма. Двойная замена готовится у "Краснодара". "Рубин" не собирается к своим воротам садиться, так что нужно именно гостям переламывать ход поединка.
  • Фол, нарушение
    59'
    Сулейманов нарушил правила на чужой половине поля, внимательно и непонимающе смотрел на арбитра, но карточку тот уже продемонстрировал.
  • 58'
    Де Вильена с левого фланга навесил в штрафную площадь, Уткин прыгнул выше всех, пробил головой, но не получилось в сторону створа это сделать.
  • Желтая карточка
    57'
    Оливер Абильдгор получил карточку, жёстко он влетел сзади в ноги Де Вильене.
  • 54'
    Осадили игроки "Краснодара" штрафную площадь, в итоге Кабелла здорово пробросил мимо защитников мяч себе на ход, но в итоге слишком сильно получилось, упустил он его за лицевую.
  • 53'
    Рикошет помог "Рубину", но теперь надо краснодарцам что-то менять и агрессивнее действовать впереди. Не думаю, что Мурад Мусаев настроен сегодня очки терять.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Денис Макаров! 1:0!
    Заброс на правый край штрафной площади "Краснодара" на Уремовича, который отыграл назад на Макарова, и Денис нанёс мощный удар! От ноги Сорокина мяч резко изменил направление и влетел в ближний угол!
  • 49'
    Не меняется у нас рисунок игры. Команды по-прежнему настроены атаковать и бить по воротам.
  • Фол, нарушение
    47'
    Де Вильена получил по ногам в центре поля. Есть у нас нарушение, причём довольно серьёзные, но пока только одна карточка была показана.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавлено к основному времени первого тайма, игроки "Краснодара" набросились на арбитра, который прервал их атаку. Сделаем паузу, друзья!
  • Опасный момент
    45'
    Ух, как опасно получилось! Шапи навесил со штрафного в центр, и Мартынович с подступов к вратарской головой пробил! Рядом со штангой получилось!
  • Фол, нарушение
    44'
    Против Рамиреса были нарушены правила на фланге, готовится "Краснодар" выполнить штрафной.
  • 42'
    Теперь уже "Рубин" в атаку перешёл, Кварацхелия слева навесил в центр на Макарова, который набежал и попытался с лёта пробить! Получилось неточно, выше перекладины мяч пролетел.
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Рубина". Вандерсон навесил справа, но мяч обратно к нему выбит. В итоге дело завершилось дальним ударом по воротам Дюпина, но получилось неточно.
  • 40'
    Последние минуты первого тайма, забить у нас сегодня может каждый. Интересный поединок наблюдаем!
  • 38'
    Уткин получил мяч в штрафной площади соперника, но собрал вокруг себя несколько оппонентов, в итоге пробить у него так и не получилось.
  • 37'
    Кварацхелия слева ворвался в штрафную площадь, но мяч далековато от себя отпустил, в итоге Кайо сыграл на опережение и чисто выбил мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Порядка десяти минут осталось до конца первого тайма. Сулейманов довольно жёстко сыграл в центре поля, поставил ногу на пути Кварацхелии.
  • 34'
    Де Вильена нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но в створ попасть ему не удалось. Много команды сегодня бьют по воротам друг друга.
  • 33'
    Дарко Йевтич два удара нанёс из пределов штрафной площади, но оба раза попал в защитника. Весёлая игра у нас пошла!
  • Желтая карточка
    32'
    Первое предупреждение в нашем матче. Коновалов по центру набирал скорость, в центральном круге его завалил на газон опоздавший Де Вильена. Карточка игроку "Краснодара".
  • 31'
    Вандерсон получил мяч в штрафной площади, подработал себе под удар и из-под защитника низом пробил. Дюпин справился!
  • Опасный момент
    30'
    Какой момент! Сафонов не смог поймать мяч после дальнего удара Макарова, тот отскочил прямо к Игнатьеву, который слева с острого угла сыграл на добивании, но не попал в дальний угол!
  • 29'
    Долго владели мячом игроки "Краснодара", в итоге пошёл заброс слева в штрафную площадь хозяев, но там на опережение сыграл Дюпин и забрал мяч в руки.
  • 27'
    Уткин после дубля "Зениту" находится на подъёме, попытался он сейчас с дальней дистанции пробить по воротам "Рубина", но получилось намного выше цели.
  • 26'
    Быструю атаку провели игроки "Рубина", Игнатьев в штрафную забрался, вновь попытался пробить, но опять силы ему не хватило. Справился Сафонов без проблем.
  • 25'
    Штрафной у ворот "Рубина", Сулейманов выполнял заброс в сторону Де Вильены, но там сыграл на опережение защитник казанцев. Мяч выбит.
  • 24'
    Кабелла с подступов к штрафной площади сделал заброс в её центр, где оказался Уткин, но до мяча полузащитник "Краснодара" не добрался.
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт, довольно неплохой футбол смотрим! "Краснодар" вновь начинает прибирать инициативу к своим рукам. Волнами идёт игра у гостей.
  • 20'
    Понадобилась помощь VAR главному арбитру, казалось, что Газинский Уремовича прихватывал за футболку во время подачи углового, но в итоге обошлось без пенальти у нас.
  • Опасный момент
    19'
    И ещё раз опасно! Подача справа на дальнюю штангу, Абильдгор летел на мяч, подстроился под него головой, в итоге с близкой дистанции не попал в створ! Отличный момент!
  • Опасный момент
    18'
    Ответ "Рубина" получился не менее опасным! Макаров пробил с линии штрафной площади, случился неприятный рикошет от ноги защитника "Краснодара", и мяч резко полетел под перекладину! Сафонов в эффектном прыжке вытащил мяч!
  • Опасный момент
    15'
    Опасно разыграли угловой справа игроки "Краснодара"! Пошла передача от флажка низом на правый край штрафной площади, откуда Кабелла сильно пробил низом. Дюпин ногами отразил мяч!
  • 14'
    Сулейманов грудью скидывал себе мяч на ход, врываясь в штрафную площадь, Коновалов успел сзади выбить мяч на угловой!
  • 13'
    "Рубин" пошёл вперёд, попытка найти Игнатьева на острие атаки, не прошла передача. Равная игра в целом получается у нас пока.
  • 11'
    Ну вот уже и "Краснодар" больше владеет мячом, а "Рубин" на контратаках старается убежать вперёд.
  • 10'
    Мартынович подключился по правому флангу, пытался прокинуть мяч мимо Кварацхелии, попав тому в руку. Штрафной заработал "Краснодар".
  • 8'
    А теперь Сулейманов попытался нанести удар по воротам, но закрутить мяч в дальний угол не удалось. Дюпин сыграет от ворот.
  • 7'
    Де Вильена нанёс дальний удар по воротам "Рубина", Дюпин всё видел и без проблем мяч поймал.
  • 6'
    Игнатьев набрал скорость по центру, со входа в штрафную нанёс удар, но получилось не очень сильно, смог Сафонов мяч поймать. У Игнатьева сегодня игра принципиальная, против своего бывшего клуба он действует.
  • 5'
    В Макарова попал мяч после дальнего удара Рамиреса, болезненный удар получил полузащитник "Рубина". Всё в порядке, отдышался он и продолжает встречу.
  • 4'
    Да, "Краснодар" пока играет вторым номером, но уже чаще стал держаться мяч у гостей.
  • 2'
    А вот уже и первый удар. Макаров отыграл направо в штрафную площадь на Йевтича, который со входа в неё пробил низом. Поймал Сафонов!
  • 2'
    Активно начали хозяева матч, Кварацхелия пытался левым флангом затащить мяч в штрафную площадь, но гости отобрали его и выбили.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал "Кранодар". В белой форме сегодня играют гости, а казанцы - в традиционной рубиновой.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Де Вильена Тонни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин 1:0 Краснодар

Исход игры
Рубин
5.7% (9)
Ничья
21.5% (34)
Краснодар
72.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
66.22% (98)
Нет
33.78% (50)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
34.2% (54)
0:1 Краснодар
19% (30)
1:1 Ничья
18.4% (29)
0:2 Краснодар
8.9% (14)
1:3 Краснодар
5.7% (9)
1:0 Рубин
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:1 Рубин
1.3% (2)
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