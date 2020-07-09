Рубин
1:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Казань Арена
Краснодар
32' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
1:0
51' ГолМакаров Денис
57' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
59' Желтая карточкаСулейманов Магомед-Шапи
66' Желтая карточкаФернандеш Мануэл
22
Дюпин
Юрий
27
Сантос
Пабло
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
32'
51'
1:0
57'
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Макаров Денис
|2
|0.07
|4.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|6.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|7.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|8.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Уремович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|6
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|10.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|9
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Ташаев Александр
|3
|0
|11.
|Данченко Олег
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|2
|0
|18.
|Сорокин Егор
|2
|0
|19.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|20.
|Самошников Илья
|2
|0
|21.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|22.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|23.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|24.
|Сантос Пабло
|1
|0
|25.
|Поярков Николай
|1
|0
|26.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|8
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|7
|0
|3.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|5.
|Берг Маркус
|4
|1
|6.
|Ари Феррейра
|5
|0
|7.
|Мартынович Александр
|5
|0
|8.
|Спайич Урош
|5
|0
|9.
|Петров Сергей
|4
|0
|10.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0
|14.
|Кабелла Реми
|2
|0
|15.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|16.
|Игнатьев Иван
|2
|0
|17.
|Черников Александр
|2
|0
|18.
|Сафонов Матвей
|1
|0
|19.
|Уткин Даниил
|1
|0
|20.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Краснодар
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин
Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар
Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар
Последние игры между собой
Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|1:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Краснодар
Исход игры
Рубин
5.7% (9)
Ничья
21.5% (34)
Краснодар
72.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
66.22% (98)
Нет
33.78% (50)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
34.2% (54)
0:1 Краснодар
19% (30)
1:1 Ничья
18.4% (29)
0:2 Краснодар
8.9% (14)
1:3 Краснодар
5.7% (9)
1:0 Рубин
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:1 Рубин
1.3% (2)
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