Рамирес подключился по левому флангу, выполнил навес в штрафную площадь, Дюпин уверенно взмыл в воздух на выходе, забрал мяч в руки!

Вандерсон выполнил заброс в штрафную площадь "Рубина", Онугха смог пробить головой, но получилось не очень сильно, и Дюпин в очередной раз мяч поймал.

Последняя на сегодня замена в составе "Краснодара". Никита Сергеев появился на поле вместо Кристьяна Рамиреса.

Сергеев открылся в штрафной площади соперника под диагональную передачу из глубины, головой сбросил мяч в центр, Дюпин в очередной раз опередил всех и забрал его в руки.

Пять минут добавил арбитр к основному времени второго тайма.

85' Время тает. Мусаев нервничает у бровки поля, а вот "Рубин" не нервничает совсем. Казанцы сегодня очень уверенно действуют, без лишней паники.

83' Двойная замена в составе "Рубина". Дарко Йоветич и Игорь Коновалов покинули поле, вместо них появились Зурико Давиташвили и Дмитрий Тарасов.

82' Сам Фернандеш исполнил штрафной, стенку перебросил, но в девятку попасть не смог! Пролетел мяч недалеко от крестовины.

81' Ух ты, какой момент получает "Краснодар"! Фернандеша уронили практически перед самой штрафной площадью, чуть правее центра.

80' Начинается у нас заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. "Краснодар" близок к поражению, кто бы мог подумать.

79' Да, VAR официально утвердил офсайд, игра продолжается.

78' И всё-таки VAR! Пока непонятно, был ли офсайд у Маркова! Сложный эпизод, честно говоря.

77' Подача в штрафную площадь "Краснодара", Марков стартовал с одной линии с Рамиресом, переправил мяч в створ, но был определён офсайд.

75' Двойная замена произошла в составе "Краснодара". Вместо Даниила Уткина на поле вышел Герман Онугха, а Илья Воротников заменил Тони Де Вильену.

74' Замена в составе "Рубина". Вместо Ивана Игнатьева на поле появился Евгений Марков.

74' И ещё раз опасно! Подача с левого фланга к линии вратарской, выше всех тут прыгнул оторвавшийся от Уремовича Сорокин, пробил головой, но чуть выше перекладины получилось!

73' Рамирес здорово слева забрался в штрафную площадь, накрутил защитника и опасно пробил в ближнюю девятку! Дюпин справился, отбил мяч на угловой!

72' Хорошая передача в штрафную площадь "Краснодара" на ход Игнатьеву, которого уже накрывал Кайо, в итоге бить пришлось поспешно, и в ближний угол Иван не попал.

71' "Рубин" перешёл в атаку, покатал мяч на половине поля соперника. "Краснодар" никак не может завладеть преимуществом.

70' Фернандеш решил пробить из-за пределов штрафной площади, но всё видел Дюпин, смог мяч в руки поймать.

69' Замена в составе "Рубина". Вместо Дениса Макарова на поле появился Солтмурад Бакаев.

67' Суетится "Краснодар", начинает торопиться. Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Рубина", но без адреса. Это Мартынович поспешил.

66' Фернандеш отмахнулся, зарядив рукой по лицу Макарову, в итоге сразу увидел перед собой карточку. Пнул мяч Мануэл, в итоге чуть следом ещё одну не получил. Арбитр ему внушительно об этом сообщил.

64' Вернулся в игру Макаров, но долго его приводили в чувство. Штрафной исполнили хозяева поля, но получилось точно в руки Сафонову.

63' Макаров прорывался еще до замен по правому флангу, и Рамирес правила нарушил. Врачи колдуют над игроком "Рубина", до сих пор игра не возобновилась.

62' Итак, двойная замена в составе "Краснодара". Магомед-Шапи Сулейманов покинул пределы поля, вместо него появился Мануэл Фернандеш. А Кристоффер Олссон вышел вместо Реми Кабелла.

61' Полчаса до конца основного времени второго тайма. Двойная замена готовится у "Краснодара". "Рубин" не собирается к своим воротам садиться, так что нужно именно гостям переламывать ход поединка.

59' Сулейманов нарушил правила на чужой половине поля, внимательно и непонимающе смотрел на арбитра, но карточку тот уже продемонстрировал.

58' Де Вильена с левого фланга навесил в штрафную площадь, Уткин прыгнул выше всех, пробил головой, но не получилось в сторону створа это сделать.

57' Оливер Абильдгор получил карточку, жёстко он влетел сзади в ноги Де Вильене.

54' Осадили игроки "Краснодара" штрафную площадь, в итоге Кабелла здорово пробросил мимо защитников мяч себе на ход, но в итоге слишком сильно получилось, упустил он его за лицевую.

53' Рикошет помог "Рубину", но теперь надо краснодарцам что-то менять и агрессивнее действовать впереди. Не думаю, что Мурад Мусаев настроен сегодня очки терять.

51' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Денис Макаров! 1:0!

Заброс на правый край штрафной площади "Краснодара" на Уремовича, который отыграл назад на Макарова, и Денис нанёс мощный удар! От ноги Сорокина мяч резко изменил направление и влетел в ближний угол!

49' Не меняется у нас рисунок игры. Команды по-прежнему настроены атаковать и бить по воротам.

47' Де Вильена получил по ногам в центре поля. Есть у нас нарушение, причём довольно серьёзные, но пока только одна карточка была показана.