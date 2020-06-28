Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|6.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|7.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|8.
|Макаров Денис
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|6
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|10.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|9
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Ташаев Александр
|3
|0
|11.
|Данченко Олег
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|2
|0
|18.
|Сорокин Егор
|2
|0
|19.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|20.
|Самошников Илья
|2
|0
|21.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|22.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|23.
|Сантос Пабло
|1
|0
|24.
|Поярков Николай
|1
|0
|25.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|26.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|7
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|6
|0
|5.
|Берг Маркус
|4
|1
|6.
|Ари Феррейра
|5
|0
|7.
|Мартынович Александр
|5
|0
|8.
|Спайич Урош
|5
|0
|9.
|Петров Сергей
|4
|0
|10.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Кабелла Реми
|2
|0
|14.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|2
|0
|16.
|Черников Александр
|2
|0
|17.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0
|18.
|Сафонов Матвей
|1
|0
|19.
|Уткин Даниил
|1
|0
|20.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Краснодар
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин
Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар
Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар
Последние игры между собой
Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 14
|62
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|42 - 27
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Рубин
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|15 - 25
|30
|13.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 44
|23
Прогнозы на матч Рубин - Краснодар
Исход игры
Рубин
3% (2)
Ничья
25.4% (17)
Краснодар
71.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
45.9% (28)
Меньше
54.1% (33)
Обе команды забьют
Да
68.85% (42)
Нет
31.15% (19)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
38.8% (26)
1:1 Ничья
20.9% (14)
0:1 Краснодар
16.4% (11)
0:2 Краснодар
10.4% (7)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!