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Рубин
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Давиташвили Зурико 2 0.07
4. Башкиров Евгений 1 0.03
5. Коновалов Игорь 1 0.03
6. Кьяртанссон Видар 1 0.03
7. Микелтадзе Бека 1 0.03
8. Макаров Денис 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 6 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Уткин Даниил 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Олссон Кристоффер 1 0.03
10. Намли Юнес 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 9 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 2 0
18. Сорокин Егор 2 0
19. Микелтадзе Бека 2 0
20. Самошников Илья 2 0
21. Йевтич Дарко 1 0
22. Кьяртанссон Видар 1 0
23. Сантос Пабло 1 0
24. Поярков Николай 1 0
25. Бакаев Солтмурад 1 0
26. Абильдгор Оливер 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 7 1
2. Рамирес Кристьян 6 0
3. Олссон Кристоффер 6 0
4. Сулейманов Магомед-Шапи 6 0
5. Берг Маркус 4 1
6. Ари Феррейра 5 0
7. Мартынович Александр 5 0
8. Спайич Урош 5 0
9. Петров Сергей 4 0
10. Кайо Панталеао 2 1
11. Камболов Руслан 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Кабелла Реми 2 0
14. Вандерсон Кампос 2 0
15. Игнатьев Иван 2 0
16. Черников Александр 2 0
17. Фернандеш Мануэл 1 0
18. Сафонов Матвей 1 0
19. Уткин Даниил 1 0
20. Скопинцев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Краснодар 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин
Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар
Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар

Последние игры между собой

Рубин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Краснодар: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.


    • Прогнозы 67
    Рубин 3% (2)
    X 25.4% (17)
    Краснодар 71.6% (48)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Краснодар

    Исход игры
    Рубин
    3% (2)
    Ничья
    25.4% (17)
    Краснодар
    71.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.9% (28)
    Меньше
    54.1% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (42)
    Нет
    31.15% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    38.8% (26)
    1:1 Ничья
    20.9% (14)
    0:1 Краснодар
    16.4% (11)
    0:2 Краснодар
    10.4% (7)
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