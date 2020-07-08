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Зенит
 
Позже

Стадион:
Сочи
41
Кержаков
Михаил
19
Смольников
Игорь
4
Осорио
Йордан
44
Ракицкий
Ярослав
18
Жирков
Юрий
8
Малком
Филипе
5
Барриос
Вилмар
38
Мусаев
Леон
91
Сутормин
Алексей
11
Дриусси
Себастьян
22
Дзюба
Артём
35
Джанаев
Сослан
27
Заика
Кирилл
34
Маргасов
Тимофей
32
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
24
Набиуллин
Эльмир
15
Цаллагов
Ибрагим
18
Бурмистров
Никита
77
Полоз
Дмитрий
9
Заболотный
Антон
91
Кокорин
Александр
Зенит
4-4-2
Сочи
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 16 (7) 0.53
2. Азмун Сердар 13 (1) 0.43
3. Иванович Бранислав 4 0.13
4. Оздоев Магомед 3 0.1
5. Сутормин Алексей 3 0.1
6. Малком Филипе 3 0.1
7. Дриусси Себастьян 3 (2) 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
4. Нобоа Кристиан 4 0.13
5. Заболотный Антон 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ерохин Александр 3 0
6. Караваев Вячеслав 3 0
7. Азмун Сердар 3 0
8. Кузяев Далер 3 0
9. Жирков Юрий 2 0
10. Сутормин Алексей 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Дриусси Себастьян 2 0
13. Дзюба Артём 1 0
14. Смольников Игорь 1 0
15. Шатов Олег 1 0
16. Ригони Эмилиано 1 0
17. Мусаев Леон 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 9 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Набиуллин Эльмир 4 1
6. Лагатор Душан 5 0
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Маргасов Тимофей 3 0
11. Новосельцев Иван 3 0
12. Джанаев Сослан 2 0
13. Заика Кирилл 2 0
14. Карапетян Александр 2 0
15. Мостовой Андрей 2 0
16. Калугин Никита 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Юрганов Игорь 1 0
19. Колдунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 26% (13) 10% (5) 14% (7) 10% (5) 26% (13) 14% (7)
 Сочи 12.5% (4) 6.25% (2) 31.25% (10) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов
Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит 2:1 Сочи Товарищеские матчи Сочи 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
8. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
9. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
10. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 35 минут.


    • Прогнозы 158
    Зенит 79.7% (126)
    X 14.6% (23)
    Сочи 5.7% (9)
    0
    выиграет Сочи, со счетом 1:3
    Хет-трик Кокорина!
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    2.22 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    80% (128)
    Ничья
    14.4% (23)
    Сочи
    5.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (84)
    Меньше
    44% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    54.67% (82)
    Нет
    45.33% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    26.3% (42)
    2:1 Зенит
    24.4% (39)
    3:1 Зенит
    10% (16)
    3:0 Зенит
    8.1% (13)
    1:1 Ничья
    6.9% (11)
    1:0 Зенит
    5.6% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (6)
    1:2 Сочи
    3.1% (5)
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