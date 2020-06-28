Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|16 (7)
|0.53
|2.
|Азмун Сердар
|13 (1)
|0.43
|3.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|4.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|5.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|6.
|Малком Филипе
|3
|0.1
|7.
|Дриусси Себастьян
|3 (2)
|0.1
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|14.
|Мак Роберт
|1
|0.03
|15.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|16.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокорин Александр
|7 (2)
|0.23
|2.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|3.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|4.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Заболотный Антон
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|9
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ерохин Александр
|3
|0
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|7.
|Азмун Сердар
|3
|0
|8.
|Кузяев Далер
|3
|0
|9.
|Жирков Юрий
|2
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|13.
|Дзюба Артём
|1
|0
|14.
|Смольников Игорь
|1
|0
|15.
|Шатов Олег
|1
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|17.
|Мусаев Леон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|9
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|4
|1
|6.
|Лагатор Душан
|5
|0
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Заболотный Антон
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|11.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|12.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|13.
|Заика Кирилл
|2
|0
|14.
|Карапетян Александр
|2
|0
|15.
|Мостовой Андрей
|2
|0
|16.
|Калугин Никита
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|19.
|Колдунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|26% (13)
|10% (5)
|14% (7)
|10% (5)
|26% (13)
|14% (7)
|Сочи
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +6 =12 -2Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов
Последние игры между собой
Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 14
|62
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|42 - 27
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Рубин
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|15 - 25
|30
|13.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 44
|23
Прогнозы на матч Зенит - Сочи
Исход игры
Зенит
78.5% (51)
Ничья
15.4% (10)
Сочи
6.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
2:0 Зенит
29.2% (19)
2:1 Зенит
20% (13)
3:0 Зенит
9.2% (6)
1:1 Ничья
7.7% (5)
3:1 Зенит
7.7% (5)
1:0 Зенит
4.6% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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