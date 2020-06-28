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Зенит
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 16 (7) 0.53
2. Азмун Сердар 13 (1) 0.43
3. Иванович Бранислав 4 0.13
4. Оздоев Магомед 3 0.1
5. Сутормин Алексей 3 0.1
6. Малком Филипе 3 0.1
7. Дриусси Себастьян 3 (2) 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
4. Нобоа Кристиан 4 0.13
5. Заболотный Антон 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ерохин Александр 3 0
6. Караваев Вячеслав 3 0
7. Азмун Сердар 3 0
8. Кузяев Далер 3 0
9. Жирков Юрий 2 0
10. Сутормин Алексей 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Дриусси Себастьян 2 0
13. Дзюба Артём 1 0
14. Смольников Игорь 1 0
15. Шатов Олег 1 0
16. Ригони Эмилиано 1 0
17. Мусаев Леон 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 9 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Набиуллин Эльмир 4 1
6. Лагатор Душан 5 0
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Маргасов Тимофей 3 0
11. Новосельцев Иван 3 0
12. Джанаев Сослан 2 0
13. Заика Кирилл 2 0
14. Карапетян Александр 2 0
15. Мостовой Андрей 2 0
16. Калугин Никита 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Юрганов Игорь 1 0
19. Колдунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 26% (13) 10% (5) 14% (7) 10% (5) 26% (13) 14% (7)
 Сочи 12.5% (4) 6.25% (2) 31.25% (10) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +6 =12 -2
Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов
Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит 2:1 Сочи Товарищеские матчи Сочи 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 7 часов 38 минут.


    • Прогнозы 65
    Зенит 78.5% (51)
    X 15.4% (10)
    Сочи 6.2% (4)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    78.5% (51)
    Ничья
    15.4% (10)
    Сочи
    6.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (28)
    Нет
    51.72% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    29.2% (19)
    2:1 Зенит
    20% (13)
    3:0 Зенит
    9.2% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (5)
    3:1 Зенит
    7.7% (5)
    1:0 Зенит
    4.6% (3)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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