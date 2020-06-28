Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

Оренбург
Позже
Стадион: Газовик
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|10 (2)
|0.33
|2.
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|0.2
|3.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0.13
|4.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|5.
|Обляков Иван
|2
|0.07
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Дивеев Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|10
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Шахов Виталий
|4
|1
|4.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|5.
|Малых Андрей
|3
|1
|6.
|Зотов Георгий
|3
|1
|7.
|Терехов Сергей
|4
|0
|8.
|Радакович Урош
|3
|0
|9.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|10.
|Довбня Александр
|1
|1
|11.
|Афонин Вадим
|2
|0
|12.
|Куат Исламбек
|2
|0
|13.
|Рогич Филип
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|16.
|Маляров Никита
|1
|0
|17.
|Кулишев Артём
|1
|0
|18.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|19.
|Силла Мамаду
|1
|0
|20.
|Козлов Савелий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|10
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|7
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|2
|4.
|Карпов Вадим
|2
|2
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|6.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|7.
|Фернандес Марио
|4
|0
|8.
|Бистрович Кристиян
|4
|0
|9.
|Набабкин Кирилл
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|3
|0
|12.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Влашич Никола
|2
|0
|15.
|Кучаев Константин
|2
|0
|16.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|19.
|Гогуа Седрик
|1
|0
|20.
|Марадишвили Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|ЦСКА Москва
|3.57% (1)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|3.57% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 14
|62
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|42 - 27
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|19 - 21
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 45
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Рубин
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|15 - 25
|30
|13.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 44
|23
Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва
Исход игры
Оренбург
1.6% (1)
Ничья
12.7% (8)
ЦСКА Москва
85.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (30)
Меньше
48.28% (28)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
27% (17)
0:2 ЦСКА Москва
17.5% (11)
0:1 ЦСКА Москва
17.5% (11)
0:3 ЦСКА Москва
11.1% (7)
1:3 ЦСКА Москва
7.9% (5)
1:1 Ничья
7.9% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!