Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

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Оренбург
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 10 (2) 0.33
2. Чалов Фёдор 6 (1) 0.2
3. Сигурдссон Арнор 4 0.13
4. Фернандес Марио 3 0.1
5. Обляков Иван 2 0.07
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Дивеев Игорь 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Деспотович Джордже 5 0
5. Малых Андрей 3 1
6. Зотов Георгий 3 1
7. Терехов Сергей 4 0
8. Радакович Урош 3 0
9. Фамейе Джоэль 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Рогич Филип 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Сиваков Михаил 1 0
16. Маляров Никита 1 0
17. Кулишев Артём 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 10 0
2. Дивеев Игорь 7 0
3. Бийол Яка 3 2
4. Карпов Вадим 2 2
5. Магнуссон Хёрдур 5 0
6. Ахметов Ильзат 3 1
7. Фернандес Марио 4 0
8. Бистрович Кристиян 4 0
9. Набабкин Кирилл 3 0
10. Сигурдссон Арнор 3 0
11. Чалов Фёдор 3 0
12. Шарлия Звонимир 3 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Влашич Никола 2 0
15. Кучаев Константин 2 0
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Дзагоев Алан 1 0
19. Гогуа Седрик 1 0
20. Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)
 ЦСКА Москва 3.57% (1) 21.43% (6) 28.57% (8) 10.71% (3) 32.14% (9) 3.57% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Премьер-лига ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
8. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
9. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
10. Арсенал Тула Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Тамбов Заявка 26 8 4 14 32 - 35 28
14. Ахмат Заявка 26 6 9 11 24 - 37 27
15. Крылья Советов Заявка 26 6 6 14 26 - 36 24
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.


    • Прогнозы 63
    Оренбург 1.6% (1)
    X 12.7% (8)
    ЦСКА Москва 85.7% (54)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Оренбург
    1.6% (1)
    Ничья
    12.7% (8)
    ЦСКА Москва
    85.7% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (30)
    Меньше
    48.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (28)
    Нет
    51.72% (30)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    27% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    17.5% (11)
    0:1 ЦСКА Москва
    17.5% (11)
    0:3 ЦСКА Москва
    11.1% (7)
    1:3 ЦСКА Москва
    7.9% (5)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
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