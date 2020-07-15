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Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
18
Фернандес
Федерико
22
Йедлин
Деандре
10
Сент-Максимин
Аллан
8
Шелви
Джонджо
42
Бенталеб
Набиль
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
12
Гейл
Дуайт
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
18
Ло
Чельсо
Джовани
8
Уинкс
Гарри
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Ньюкасл
4-4-1-1
Тоттенхэм
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Гейл Дуайт 3 0.08
5. Фернандес Федерико 2 0.05
6. Виллемс Джетро 2 0.05
7. Жоэлинтон 2 0.05
8. Кларк Киран 2 0.05
9. Лежён Флорьян 2 0.05
10. Шёр Фабиан 2 0.05
11. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
12. Хэйден Айзак 1 0.03
13. Ритчи Мэтт 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (2) 0.34
2. Сон Хынмин 10 0.26
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Алдервейрельд Тоби 2 0.05
7. Эриксен Кристиан 2 0.05
8. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
9. Сиссоко Мусса 2 0.05
10. Ламела Эрик 2 0.05
11. Орье Серж 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 7 0
2. Фернандес Федерико 6 0
3. Хэйден Айзак 4 1
4. Ласcеллс Джамал 5 0
5. Манкильо Хави 5 0
6. Шёр Фабиан 5 0
7. Альмирон Мигель 5 0
8. Лонгстафф Шон 2 1
9. Ритчи Мэтт 3 0
10. Кларк Киран 3 0
11. Йедлин Деандре 3 0
12. Шелви Джонджо 2 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 9 0
2. Сиссоко Мусса 8 0
3. Роуз Дэнни 6 0
4. Ло Чельсо Джовани 6 0
5. Алдервейрельд Тоби 5 0
6. Эриксен Кристиан 5 0
7. Дэвис Бен 5 0
8. Санчес Давинсон 5 0
9. Орье Серж 3 1
10. Дайер Эрик 4 0
11. Сон Хынмин 0 2
12. Ламела Эрик 3 0
13. Кейн Гарри 3 0
14. Н'Домбеле Тангай 3 0
15. Вертонген Ян 2 0
16. Лукас Моура 2 0
17. Бергвейн Стевен 2 0
18. Алли Деле 2 0
19. Ваньяма Виктор 1 0
20. Гассанига Пауло 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.5% (4) 25% (8) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6)
 Тоттенхэм 15.22% (7) 17.39% (8) 21.74% (10) 17.39% (8) 15.22% (7) 13.04% (6)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл Кубок лиги Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 35 16 11 8 61 - 35 59
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Саутгемптон Заявка 35 13 6 16 45 - 58 45
12. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 35 8 7 20 36 - 60 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 36-го тура чемпионата Англии, "Ньюкасл" - "Тоттенхэм". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 37 минут.


Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм

Исход игры
Ньюкасл
7.5% (11)
Ничья
25.2% (37)
Тоттенхэм
67.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (80)
Меньше
42.03% (58)
Обе команды забьют
Да
76.09% (105)
Нет
23.91% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
41.5% (61)
1:1 Ничья
18.4% (27)
0:1 Тоттенхэм
14.3% (21)
0:2 Тоттенхэм
4.8% (7)
2:1 Ньюкасл
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Тоттенхэм
2.7% (4)
3:0 Ньюкасл
1.4% (2)
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