Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Тоттенхэм
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
24
Орье
Серж
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Аллан ТомасНападающий
-
60 Jack Young
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|6
|0.16
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|4.
|Гейл Дуайт
|3
|0.08
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|6.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|8.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|9.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|10.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|11.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|12.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|13.
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.34
|2.
|Сон Хынмин
|10
|0.26
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.05
|7.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|8.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|9.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|10.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|11.
|Орье Серж
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоэлинтон
|7
|0
|2.
|Фернандес Федерико
|6
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|4.
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|5.
|Манкильо Хави
|5
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|5
|0
|7.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|9.
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|10.
|Кларк Киран
|3
|0
|11.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|12.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|9
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|8
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|6
|0
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|6
|0
|5.
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|6.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|7.
|Дэвис Бен
|5
|0
|8.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|9.
|Орье Серж
|3
|1
|10.
|Дайер Эрик
|4
|0
|11.
|Сон Хынмин
|0
|2
|12.
|Ламела Эрик
|3
|0
|13.
|Кейн Гарри
|3
|0
|14.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|15.
|Вертонген Ян
|2
|0
|16.
|Лукас Моура
|2
|0
|17.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|18.
|Алли Деле
|2
|0
|19.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|20.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12.5% (4)
|25% (8)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|Тоттенхэм
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|21.74% (10)
|17.39% (8)
|15.22% (7)
|13.04% (6)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл Кубок лиги Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|91 - 34
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|61 - 35
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|48 - 37
|55
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|54 - 45
|52
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|51 - 44
|50
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|45 - 58
|45
|12.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|36 - 60
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм
Исход игры
Ньюкасл
7.5% (11)
Ничья
25.2% (37)
Тоттенхэм
67.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
57.97% (80)
Меньше
42.03% (58)
Обе команды забьют
Да
76.09% (105)
Нет
23.91% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
41.5% (61)
1:1 Ничья
18.4% (27)
0:1 Тоттенхэм
14.3% (21)
0:2 Тоттенхэм
4.8% (7)
2:1 Ньюкасл
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Тоттенхэм
2.7% (4)
3:0 Ньюкасл
1.4% (2)
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