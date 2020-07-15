—

«Ливерпулю» удалось в 19-й раз в своей истории добыть титул чемпиона Англии. Причем сделали это «красные» в рекордно короткий срок. Несмотря на то, что победитель Лиги чемпионов не смог защитить титул в этом году, уступив на стадии 1/8 финала мадридскому «Атлетико» (2:4 по сумме двух встреч), победа в АПЛ стала лучшей компенсацией для фанатов мерсисайдской команды. За 35 туров «красные» смогли одержать 30 побед и трижды сыграли вничью, при лучшем показателе линии обороны. Атака чемпиона 76 раз поражала ворота соперников, а лучшими бомбардирами команды являются Салах и Мане.