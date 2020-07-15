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Арсенал
 
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Стадион:
Ливерпуль
26
Мартинес
Эмилиано
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
3
Тирни
Киран
17
Седрик
Соареш
11
Торрейра
Лукас
34
Джака
Гранит
24
Нелсон
Райс
19
Пепе
Николя
9
Ляказетт
Александр
77
Сака
Букайо
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Арсенал
3-4-3
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 20 (1) 0.53
2. Ляказетт Александр 9 0.24
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Колашинац Сеад 0 0
17. Себальос Дани 0 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
19. Мустафи Шкодран 0 0
20. Гендузи Маттео 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 16 0.42
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Хендерсон Джордан 4 0.11
5. Ван Дейк Виргил 4 0.11
6. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Робертсон Эндрю 2 0.05
11. Фабиньо Энрике 2 0.05
12. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
13. Кейта Наби 1 0.03
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 5 2
2. Джака Гранит 8 0
3. Ляказетт Александр 7 0
4. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
5. Папастатопулос Сократис 6 0
6. Гендузи Маттео 6 0
7. Сака Букайо 6 0
8. Чамберс Калум 5 0
9. Торрейра Лукас 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Пепе Николя 4 0
12. Колашинац Сеад 3 0
13. Мустафи Шкодран 2 0
14. Лено Бернд 2 0
15. Бельерин Эктор 2 0
16. Тирни Киран 2 0
17. Нкетиа Эдди 0 1
18. Озил Месут 1 0
19. Мхитарян Генрих 1 0
20. Мартинес Эмилиано 1 0
21. Нелсон Райс 1 0
22. Уиллок Джо 1 0
23. Мартинелли Габриэл 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Гомес Джо 6 0
3. Милнер Джеймс 4 0
4. Александер-Арнольд Трент 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 14.58% (7) 16.67% (8) 16.67% (8) 18.75% (9) 16.67% (8) 16.67% (8)
 Ливерпуль 14.71% (10) 13.24% (9) 26.47% (18) 14.71% (10) 16.18% (11) 14.71% (10)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 35 16 11 8 61 - 35 59
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
9. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Саутгемптон Заявка 35 13 6 16 45 - 58 45
12. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • До матча
  • Анонс

    «Ливерпулю» в этом матче уже ничего не нужно. Команда может выйти на поле в расслабленном состоянии, как это было в игре против «Манчестер Сити», чем, вне всяких сомнений, смогут воспользоваться «канониры».

    Прогноз от комментатора: «Арсенал» не проиграет (1X)

    Коэффициент: 1,99

  • «Ливерпулю» удалось в 19-й раз в своей истории добыть титул чемпиона Англии. Причем сделали это «красные» в рекордно короткий срок. Несмотря на то, что победитель Лиги чемпионов не смог защитить титул в этом году, уступив на стадии 1/8 финала мадридскому «Атлетико» (2:4 по сумме двух встреч), победа в АПЛ стала лучшей компенсацией для фанатов мерсисайдской команды. За 35 туров «красные» смогли одержать 30 побед и трижды сыграли вничью, при лучшем показателе линии обороны. Атака чемпиона 76 раз поражала ворота соперников, а лучшими бомбардирами команды являются Салах и Мане.

  • После карантина коллектив Клоппа дважды сыграл вничью и разгромно уступил «Манчестер Сити» (0:4). В активе гостей три победы – над «Кристал Пэлас» (4:0), «Астон Виллой» (2:0), и «Брайтоном» (3:1). В сегодняшнем матче не примут участие Хендерсон и Милнер. Хотя выход Джеймса на поле все еще возможен.

  • После ничьей с «Лестером» (1:1), коллектив Микеля Артеты уступили в последней встрече землякам из «Тоттенхэма» (1:2). В сегодняшнем матче не смогут сыграть Гендузи, Лено, Мари, Мартинелли, Нкетиа, Чамберс, в то время, как выход Озила под большим вопросом.

  • К 36-му туру чемпионата Англии «Арсенал» сумел добыть в свой актив 12 побед и 14 ничьих, которые принесли ему 50 очков и девятую строчку в «табели о рангах», что после пятого места и финала Лиги Европы в прошлом году вряд ли можно назвать большой удачей. До заветного места в первой шестерке расстояние составляет пять очков, чему виной является неважная игра линии обороны. Нельзя не отметить и атаку «пушкарей», которая смогла 51 раз огорчить оборону соперников.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
    Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
    Ассистент: Дэниел Кук (Англия);
    Ассистент: Саймон Лонг (Суффолк, Англия);
    Резервный: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия).

  • Доброго времени вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках 36-го по счету тура АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 7 минут.


Прогнозы 157
Арсенал 25.5% (40)
X 32.5% (51)
Ливерпуль 42% (66)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

Исход игры
Арсенал
25.5% (40)
Ничья
33.1% (52)
Ливерпуль
41.4% (65)
Тотал 2.5
Больше
64.83% (94)
Меньше
35.17% (51)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
29.9% (47)
1:1 Ничья
22.9% (36)
2:1 Арсенал
17.2% (27)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Ливерпуль
4.5% (7)
2:3 Ливерпуль
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:0 Арсенал
1.9% (3)
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