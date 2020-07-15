16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
24
Нелсон
Райс
19
Пепе
Николя
77
Сака
Букайо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
-
77 Сака БукайоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Мейси МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
48 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|20 (1)
|0.53
|2.
|Ляказетт Александр
|9
|0.24
|3.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.13
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|8.
|Сака Букайо
|1
|0.03
|9.
|Озил Месут
|1
|0.03
|10.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|11.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|14.
|Седрик Соареш
|1
|0.03
|15.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|16.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|17.
|Себальос Дани
|0
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|19.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|20.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (3)
|0.5
|2.
|Мане Садио
|16
|0.42
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Хендерсон Джордан
|4
|0.11
|5.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Робертсон Эндрю
|2
|0.05
|11.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|12.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|13.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луис Давид
|5
|2
|2.
|Джака Гранит
|8
|0
|3.
|Ляказетт Александр
|7
|0
|4.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|5
|1
|5.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|6.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|7.
|Сака Букайо
|6
|0
|8.
|Чамберс Калум
|5
|0
|9.
|Торрейра Лукас
|5
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|11.
|Пепе Николя
|4
|0
|12.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|13.
|Мустафи Шкодран
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|2
|0
|15.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|16.
|Тирни Киран
|2
|0
|17.
|Нкетиа Эдди
|0
|1
|18.
|Озил Месут
|1
|0
|19.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|20.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|21.
|Нелсон Райс
|1
|0
|22.
|Уиллок Джо
|1
|0
|23.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Гомес Джо
|6
|0
|3.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|5.
|Мане Садио
|3
|0
|6.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|17.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|14.58% (7)
|16.67% (8)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
|16.67% (8)
|Ливерпуль
|14.71% (10)
|13.24% (9)
|26.47% (18)
|14.71% (10)
|16.18% (11)
|14.71% (10)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|61 - 35
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|10.
|Арсенал
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|51 - 44
|50
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|45 - 58
|45
|12.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
25.5% (40)
Ничья
33.1% (52)
Ливерпуль
41.4% (65)
Тотал 2.5
Больше
64.83% (94)
Меньше
35.17% (51)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
29.9% (47)
1:1 Ничья
22.9% (36)
2:1 Арсенал
17.2% (27)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Ливерпуль
4.5% (7)
2:3 Ливерпуль
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:0 Арсенал
1.9% (3)
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