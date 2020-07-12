  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 20 (1) 0.53
2. Ляказетт Александр 9 0.24
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Колашинац Сеад 0 0
17. Себальос Дани 0 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
19. Мустафи Шкодран 0 0
20. Гендузи Маттео 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 16 0.42
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Хендерсон Джордан 4 0.11
5. Ван Дейк Виргил 4 0.11
6. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Робертсон Эндрю 2 0.05
11. Фабиньо Энрике 2 0.05
12. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
13. Кейта Наби 1 0.03
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 5 2
2. Джака Гранит 8 0
3. Ляказетт Александр 7 0
4. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
5. Папастатопулос Сократис 6 0
6. Гендузи Маттео 6 0
7. Сака Букайо 6 0
8. Чамберс Калум 5 0
9. Торрейра Лукас 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Пепе Николя 4 0
12. Колашинац Сеад 3 0
13. Мустафи Шкодран 2 0
14. Лено Бернд 2 0
15. Бельерин Эктор 2 0
16. Тирни Киран 2 0
17. Нкетиа Эдди 0 1
18. Озил Месут 1 0
19. Мхитарян Генрих 1 0
20. Мартинес Эмилиано 1 0
21. Нелсон Райс 1 0
22. Уиллок Джо 1 0
23. Мартинелли Габриэл 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Гомес Джо 6 0
3. Милнер Джеймс 4 0
4. Александер-Арнольд Трент 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 14.58% (7) 16.67% (8) 16.67% (8) 18.75% (9) 16.67% (8) 16.67% (8)
 Ливерпуль 14.71% (10) 13.24% (9) 26.47% (18) 14.71% (10) 16.18% (11) 14.71% (10)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль 5:5 Арсенал Кубок лиги Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 35 8 7 20 36 - 60 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.


    • Прогнозы 45
    Арсенал 26.7% (12)
    X 35.6% (16)
    Ливерпуль 37.8% (17)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    26.7% (12)
    Ничья
    35.6% (16)
    Ливерпуль
    37.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (34)
    Нет
    5.56% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    31.1% (14)
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    2:1 Арсенал
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации
    Как посмотреть матч бесплатно?

    1. Зарегистрироваться у букмекера
    2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
    3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

    Перейти к регистрации и просмотру

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный