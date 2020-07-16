ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марксо Рэшфорд!!! Индивидуальное мастерство решает! Фернандеш отдал не самый удобный пас в штрафную площадку на Рэшфорда, но тот под прессингом опекуна обработал мяч, убрал двух соперников и вратаря на замахе, после чего просто покатил мяч в пустой правый угол ворот.

Надежда у "орлов" оставалась на VAR, но не нарушал правила Линделоф против Захи в том эпизоде, так что "МЮ" официально повёл в счёте.

Штрафной удар у левого угла штрафной площади соперника заработали хозяева. Миливоевич на исполнение пробивал в ближнюю "девятку", но де Хеа в броске выручил свою команду, потащив мяч на угловой.

Отбились манкунианцы после подачи корнера и побежали в контратаку, но её исполнил Рэшфорд, у которого мяч сорвался с ноги и улетел за ворота.

44' Заха в контратаке врывался в штрафную площадку по левому краю, где падал в борьбе с Линделофом. Свисток судьи молчит. Ждём паузу в матче и реакцию VAR.

43' Статистика говорит, что на данный момент по ударам в створ ворот - 2:0. Очень слабый первый тайм проводят манкунианцы.

42' Фернандеш решил ответить своим дальним ударом, но мяч пролетел чуть левее створа ворот, да и Гуаита ситуацию полностью контролировал.

41' Накоротке штрафной удар разыграли манкунианцы, но ничего хорошего из этого не получилось. Хозяева организовали контратаку и с дальней дистанции плотно и точно пробивал Айю - де Хеа кулаками парировал мяч в сторону.

40' Марсьяль пытался на левом фланге набрать максимальную скорость, но не позволили ему это сделать, аккуратно усадив на газон.

39' На левом фланге очередной угловой заработали манкунианцы. После подачи Фернандеша снова пробивал Магуайр, и на этот раз получилось действительно опасно - мяч пролетел совсем рядом с дальней штангой.

38' Уан-Биссака с правого фланга врывался в штрафную площадку с намерением выполнить прострельную передачу, но далековато он отпустил от себя мяч и в итоге съездил по ногам Маккарти, за что мгновенно получил жёлтую карточку.

37' Угловой с правого фланга без какой-либо опасности подали "красные дьяволы".

37' Гринвуд разогнал контратаку правым флангом и пасовал в центр, но получилось между Фернандешем и Рэшфордом - никто из партнёров не имел возможности добраться до мяча.

36' Вернулся в игру Магуайр, но на всякий случай кто-то из запасных "Ман Юнайтед" продолжает разминаться за кромкой поля.

35' Игра возобновилась и Айю пытался обострить игру на правом фланге атаки, но проиграл борьбу двум соперникам. Негодует ганец, считая, что против него нарушали правила.

34' Не может никак собрать всех валетов в колоду Магуайр. Внимательно осматривают его лицо медики на предмет возможных внутренних повреждений.

33' Магуайр оказался в нокдауне после столкновения головами с Айю. Лицом Гарри врезался в затылок соперника. Оказывается медицинская помощь пострадавшему.

32' Марсьяль, наконец, обострил игру. Француз протащил мяч на левый край штрафной площади, после чего точно прострелил направо на Гринвуда, но у последнего удар с ходу не получился - мяч предательски срезался с ноги.

31' Пока что дальний удар Захи на первых минутах матча остаётся самым интересным моментом в первом тайме. Такой футбол начинает вызывать зевоту.

30' Фосу-Менса с левого фланга выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Уан-Биссаку, который пробивал с левой ноги, но попал в соперника.

29' Левым флангом после возобновления игры с мячом промчался Макартур и подавал в центр штрафной площади, откуда головой пробил Заха - значительно выше ворот.

28' Но снова арбитр обращает на себя внимание свистком, на этот раз отправляя команды к кромке поля на водопой.

27' А теперь уже фол в центре зафиксирован со стороны Мактоминая. С таким количеством свистков весёлой игры мы с Вами не увидим.

26' Штрафной удар в глубине поля заработали манкунианцы и подавали мяч в штрафную площадку, но "орлы" спокойно разрядили обстановку, отбив мяч далеко в центральный круг.

25' Маккарти теперь в центральной зоне съездил по ногам Гринвуду. Участились фолы у нас в матче в последние несколько минут.

24' Джордан Айю вступил в некоторую дискуссию с главным арбитром матча. Игрок хозяев нарушил правила в атаке, хотя сам он отказывается с этим соглашаться.

23' На линии штрафной площади хозяев в жёстком стыке сошлись две "десятки" - Таунсенд и Рэшфорд. Обоим игрокам требуется медицинская помощь.

22' Половина тайма уже позади, а команда Уле Гуннара Сульшера пока всё ещё не показала за счёт чего собирается выигрывать этот матч.

21' Маккарти ловко сбрасывал мяч головой в надежде на рывок Захи, но ивуариец почему-то не прочувствовал момент.

20' Сам Таунсенд подавал со штрафного на дальнюю штангу, но уверенно там отработали защитники "Ман Юнайтед".

19' Погба на левом фланге обороны решил отработать, но лишь сумел нарушить правила против Таунсенда.

18' В центре поля началась вязкая борьба за инициативу. Обе команды стремятся играть первым номером.

16' Снова правым флангом партнёры пытались запустить правым флангом Уорда, но снова получилось неудачно - мяч на этот раз ушёл за лицевую линию.

15' Длинный пас следовал на забегание Рэшфорду, но Гуаита чётко прочитал ситуацию и поспел к мячу раньше, выскочив за пределы штрафной площади.

14' Несмотря на то, что соперник постепенно взвинчивает темп, "орлы" пока ещё не хотят перестраиваться на игру от обороны, стараясь продолжать играть агрессивно в атаку.

13' С левого фланга теперь угловой подал Фернандеш и Магуайр теперь смог пробить головой, но значительно выше ворот мяч полетел.

12' Подача углового от Фернандеша следовала в направлении Магуайра, но не дошёл мяч до адресата, благодаря высоким защитникам "Пэлас".

11' Первую атаку правым флангом провели гости, где вперёд подключился Уан-Биссака и заработал угловой.

10' Никакой агрессии мы не увидели в первую десятиминутку со стороны манкунианцев, все комбинации которых сводятся только к перепасовке мяча поперёк поля в средней зоне.

9' Манкунианцы пока что продолжают выжидать, когда соперники набегаются и успокоятся.

8' Главным заводилой атак "орлов", разумеется, является Заха. Сейчас он пробивал из пределов штрафной площади после скидки партнёра, но попал в одного из защитников. Тут же заблокировано было и добивание ван Анхольта.

7' Левым флангом очередную атаку провёл "Кристал Пэлас", но подача в штрафную площадку получилась слишком сильной и высокой.

6' Перед матчем букмекеры с уверенностью заявляли своими котировками, что ждут убедительную победу "Ман Юнайтед". Посмотрим, как в итоге получится на самом деле.

5' Под достаточно плотным прессингом пасуются гости поперёк поля на своей половине, продолжая привыкать к газону.

4' Хороший настрой у лондонцев на эту игру. Можно не сомневаться, что манкунианцев сегодня на "Селхерст Парк" не ждёт лёгкая прогулка.

3' А вот и первая угроза воротам "красных дьяволов" - Заха метров с 23-х коварно пробивал и-под защитника, метя в левый угол ворот, но де Хеа в броске парировал мяч в сторону.

2' В первой атаке хозяев следовал перевод на правый фланг атаки, куда в одиночестве набегал Уорд, но слишком сильно получилось - Джоэл самую малость не добрался до игрового снаряда.