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Кристал Пэлас
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Уан-Биссака Аарон
0:1
45' Гол
Рэшфорд Маркус
45'+1
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
24
Фосу-Менса
Тимоти
6
Погба
Поль
39
Мактоминай
Скотт
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Кристал Пэлас
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

36'
 
Уан-Биссака Аарон
45'
0:1
Рэшфорд Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 4 0.11
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Бентеке Кристиан 2 0.05
6. Шлупп Джеффри 2 0.05
7. Томкинс Джеймс 1 0.03
8. Куйяте Шейку 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 16 (6) 0.42
2. Марсьяль Антони 16 0.42
3. Гринвуд Мэйсон 9 0.24
4. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.18
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Погба Поль 1 0.03
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Магуайр Гарри 1 0.03
10. Линделоф Виктор 1 0.03
11. Уильямс Брендон 1 0.03
12. Уан-Биссака Аарон 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 11 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Макартур Джеймс 6 0
4. Айю Джордан 6 0
5. Бентеке Кристиан 4 1
6. Томкинс Джеймс 5 0
7. Заха Уилфрид 5 0
8. Уорд Джоэл 4 0
9. Куйяте Шейку 3 0
10. Сахо Мамаду 1 1
11. Шлупп Джеффри 2 0
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 8 0
2. Уан-Биссака Аарон 8 0
3. Шоу Люк 7 0
4. Янг Эшли 5 0
5. Линделоф Виктор 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Матич Неманья 2 0
12. Де Хеа Давид 2 0
13. Рэшфорд Маркус 2 0
14. Мактоминай Скотт 2 0
15. Фернандеш Бруну 1 0
16. Мата Хуан 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 4% (1) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 20% (5) 24% (6)
 Манчестер Юнайтед 7.02% (4) 28.07% (16) 21.05% (12) 15.79% (9) 15.79% (9) 12.28% (7)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 36 17 11 8 62 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
11. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 36 13 6 17 45 - 59 45
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 36 11 9 16 30 - 46 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 36 9 12 15 37 - 52 39
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Отбились манкунианцы после подачи корнера и побежали в контратаку, но её исполнил Рэшфорд, у которого мяч сорвался с ноги и улетел за ворота.
  • Опасный момент
    45'
    Штрафной удар у левого угла штрафной площади соперника заработали хозяева. Миливоевич на исполнение пробивал в ближнюю "девятку", но де Хеа в броске выручил свою команду, потащив мяч на угловой.
  • Видеоповтор
    45'
    Надежда у "орлов" оставалась на VAR, но не нарушал правила Линделоф против Захи в том эпизоде, так что "МЮ" официально повёл в счёте.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марксо Рэшфорд!!!
    Индивидуальное мастерство решает! Фернандеш отдал не самый удобный пас в штрафную площадку на Рэшфорда, но тот под прессингом опекуна обработал мяч, убрал двух соперников и вратаря на замахе, после чего просто покатил мяч в пустой правый угол ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • Судья
    44'
    Заха в контратаке врывался в штрафную площадку по левому краю, где падал в борьбе с Линделофом. Свисток судьи молчит. Ждём паузу в матче и реакцию VAR.
  • 43'
    Статистика говорит, что на данный момент по ударам в створ ворот - 2:0. Очень слабый первый тайм проводят манкунианцы.
  • Опасный момент
    42'
    Фернандеш решил ответить своим дальним ударом, но мяч пролетел чуть левее створа ворот, да и Гуаита ситуацию полностью контролировал.
  • Опасный момент
    41'
    Накоротке штрафной удар разыграли манкунианцы, но ничего хорошего из этого не получилось. Хозяева организовали контратаку и с дальней дистанции плотно и точно пробивал Айю - де Хеа кулаками парировал мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    40'
    Марсьяль пытался на левом фланге набрать максимальную скорость, но не позволили ему это сделать, аккуратно усадив на газон.
  • Опасный момент
    39'
    На левом фланге очередной угловой заработали манкунианцы. После подачи Фернандеша снова пробивал Магуайр, и на этот раз получилось действительно опасно - мяч пролетел совсем рядом с дальней штангой.
  • Желтая карточка
    38'
    Уан-Биссака с правого фланга врывался в штрафную площадку с намерением выполнить прострельную передачу, но далековато он отпустил от себя мяч и в итоге съездил по ногам Маккарти, за что мгновенно получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    37'
    Угловой с правого фланга без какой-либо опасности подали "красные дьяволы".
  • 37'
    Гринвуд разогнал контратаку правым флангом и пасовал в центр, но получилось между Фернандешем и Рэшфордом - никто из партнёров не имел возможности добраться до мяча.
  • 36'
    Вернулся в игру Магуайр, но на всякий случай кто-то из запасных "Ман Юнайтед" продолжает разминаться за кромкой поля.
  • Судья
    35'
    Игра возобновилась и Айю пытался обострить игру на правом фланге атаки, но проиграл борьбу двум соперникам. Негодует ганец, считая, что против него нарушали правила.
  • Травма, повреждение
    34'
    Не может никак собрать всех валетов в колоду Магуайр. Внимательно осматривают его лицо медики на предмет возможных внутренних повреждений.
  • Травма, повреждение
    33'
    Магуайр оказался в нокдауне после столкновения головами с Айю. Лицом Гарри врезался в затылок соперника. Оказывается медицинская помощь пострадавшему.
  • Опасный момент
    32'
    Марсьяль, наконец, обострил игру. Француз протащил мяч на левый край штрафной площади, после чего точно прострелил направо на Гринвуда, но у последнего удар с ходу не получился - мяч предательски срезался с ноги.
  • 31'
    Пока что дальний удар Захи на первых минутах матча остаётся самым интересным моментом в первом тайме. Такой футбол начинает вызывать зевоту.
  • 30'
    Фосу-Менса с левого фланга выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Уан-Биссаку, который пробивал с левой ноги, но попал в соперника.
  • 29'
    Левым флангом после возобновления игры с мячом промчался Макартур и подавал в центр штрафной площади, откуда головой пробил Заха - значительно выше ворот.
  • Судья
    28'
    Но снова арбитр обращает на себя внимание свистком, на этот раз отправляя команды к кромке поля на водопой.
  • Фол, нарушение
    27'
    А теперь уже фол в центре зафиксирован со стороны Мактоминая. С таким количеством свистков весёлой игры мы с Вами не увидим.
  • Фол, нарушение
    26'
    Штрафной удар в глубине поля заработали манкунианцы и подавали мяч в штрафную площадку, но "орлы" спокойно разрядили обстановку, отбив мяч далеко в центральный круг.
  • Фол, нарушение
    25'
    Маккарти теперь в центральной зоне съездил по ногам Гринвуду. Участились фолы у нас в матче в последние несколько минут.
  • Фол, нарушение
    24'
    Джордан Айю вступил в некоторую дискуссию с главным арбитром матча. Игрок хозяев нарушил правила в атаке, хотя сам он отказывается с этим соглашаться.
  • Травма, повреждение
    23'
    На линии штрафной площади хозяев в жёстком стыке сошлись две "десятки" - Таунсенд и Рэшфорд. Обоим игрокам требуется медицинская помощь.
  • 22'
    Половина тайма уже позади, а команда Уле Гуннара Сульшера пока всё ещё не показала за счёт чего собирается выигрывать этот матч.
  • 21'
    Маккарти ловко сбрасывал мяч головой в надежде на рывок Захи, но ивуариец почему-то не прочувствовал момент.
  • 20'
    Сам Таунсенд подавал со штрафного на дальнюю штангу, но уверенно там отработали защитники "Ман Юнайтед".
  • Фол, нарушение
    19'
    Погба на левом фланге обороны решил отработать, но лишь сумел нарушить правила против Таунсенда.
  • 18'
    В центре поля началась вязкая борьба за инициативу. Обе команды стремятся играть первым номером.
  • 16'
    Снова правым флангом партнёры пытались запустить правым флангом Уорда, но снова получилось неудачно - мяч на этот раз ушёл за лицевую линию.
  • 15'
    Длинный пас следовал на забегание Рэшфорду, но Гуаита чётко прочитал ситуацию и поспел к мячу раньше, выскочив за пределы штрафной площади.
  • 14'
    Несмотря на то, что соперник постепенно взвинчивает темп, "орлы" пока ещё не хотят перестраиваться на игру от обороны, стараясь продолжать играть агрессивно в атаку.
  • Угловой
    13'
    С левого фланга теперь угловой подал Фернандеш и Магуайр теперь смог пробить головой, но значительно выше ворот мяч полетел.
  • 12'
    Подача углового от Фернандеша следовала в направлении Магуайра, но не дошёл мяч до адресата, благодаря высоким защитникам "Пэлас".
  • Угловой
    11'
    Первую атаку правым флангом провели гости, где вперёд подключился Уан-Биссака и заработал угловой.
  • 10'
    Никакой агрессии мы не увидели в первую десятиминутку со стороны манкунианцев, все комбинации которых сводятся только к перепасовке мяча поперёк поля в средней зоне.
  • 9'
    Манкунианцы пока что продолжают выжидать, когда соперники набегаются и успокоятся.
  • Опасный момент
    8'
    Главным заводилой атак "орлов", разумеется, является Заха. Сейчас он пробивал из пределов штрафной площади после скидки партнёра, но попал в одного из защитников. Тут же заблокировано было и добивание ван Анхольта.
  • 7'
    Левым флангом очередную атаку провёл "Кристал Пэлас", но подача в штрафную площадку получилась слишком сильной и высокой.
  • 6'
    Перед матчем букмекеры с уверенностью заявляли своими котировками, что ждут убедительную победу "Ман Юнайтед". Посмотрим, как в итоге получится на самом деле.
  • 5'
    Под достаточно плотным прессингом пасуются гости поперёк поля на своей половине, продолжая привыкать к газону.
  • 4'
    Хороший настрой у лондонцев на эту игру. Можно не сомневаться, что манкунианцев сегодня на "Селхерст Парк" не ждёт лёгкая прогулка.
  • Опасный момент
    3'
    А вот и первая угроза воротам "красных дьяволов" - Заха метров с 23-х коварно пробивал и-под защитника, метя в левый угол ворот, но де Хеа в броске парировал мяч в сторону.
  • 2'
    В первой атаке хозяев следовал перевод на правый фланг атаки, куда в одиночестве набегал Уорд, но слишком сильно получилось - Джоэл самую малость не добрался до игрового снаряда.
  • Первый тайм начался
    1'
    МАТЧ НАЧАЛСЯ! Гости разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Ничья
2.7% (4)
Манчестер Юнайтед
96% (143)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
61.15% (85)
Нет
38.85% (54)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
38.3% (57)
0:2 Манчестер Юнайтед
24.2% (36)
1:3 Манчестер Юнайтед
14.1% (21)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.1% (12)
0:3 Манчестер Юнайтед
2.7% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
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