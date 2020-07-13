Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0.11
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Бентеке Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|7.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|8.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|16 (6)
|0.42
|2.
|Марсьяль Антони
|16
|0.42
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|9
|0.24
|4.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.18
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Погба Поль
|1
|0.03
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|11.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|12.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|11
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|4
|1
|6.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|7.
|Заха Уилфрид
|5
|0
|8.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|3
|0
|10.
|Сахо Мамаду
|1
|1
|11.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|8
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Уан-Биссака Аарон
|7
|0
|4.
|Янг Эшли
|5
|0
|5.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Матич Неманья
|2
|0
|12.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|13.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|14.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|15.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|16.
|Мата Хуан
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
|Манчестер Юнайтед
|7.02% (4)
|28.07% (16)
|21.05% (12)
|15.79% (9)
|15.79% (9)
|12.28% (7)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|91 - 34
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|63 - 49
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|61 - 35
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|48 - 37
|55
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|54 - 45
|52
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|51 - 44
|50
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|45 - 58
|45
|12.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|36 - 60
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
5.8% (3)
Манчестер Юнайтед
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
34.6% (18)
0:2 Манчестер Юнайтед
26.9% (14)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.6% (5)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
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