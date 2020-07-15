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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Борнмут
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
30
Отаменди
Николас
22
Менди
Бенджамин
8
Гюндоган
Илкай
25
Фернандиньо
Фернандо
21
Сильва
Давид
20
Силва
Бернарду
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
4
Гослинг
Дэн
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
19
Станислас
Жуниор
7
Кинг
Джошуа
9
Соланке
Доминик
Манчестер Сити
4-3-3
Борнмут
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 17 0.45
2. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
3. Жезус Габриэль 12 0.32
4. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
5. Марез Рияд 10 (1) 0.26
6. Силва Бернарду 6 0.16
7. Сильва Давид 5 0.13
8. Фоден Фил 4 0.11
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 5 (2) 0.13
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Соланке Доминик 2 0.05
7. Станислас Жуниор 2 (1) 0.05
8. Фрейзер Райан 1 0.03
9. Хефферсон Лерма 1 0.03
10. Биллинг Филип 1 0.03
11. Кук Стив 1 0.03
12. Мефам Крис 1 0.03
13. Рико Диего 0 0
14. Стэйси Джек 0 0
15. Смит Адам 0 0
16. Ремсдейл Арон 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 12 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Гослинг Дэн 3 0
10. Фрейзер Райан 2 0
11. Аке Натан 2 0
12. Уилсон Гарри 2 0
13. Стэйси Джек 2 0
14. Сурман Эндрю 1 0
15. Станислас Жуниор 1 0
16. Брукс Дэвид 1 0
17. Соланке Доминик 1 0
18. Келли Ллойд 1 0
19. Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10.47% (9) 19.77% (17) 18.6% (16) 18.6% (16) 13.95% (12) 18.6% (16)
 Борнмут 25.81% (8) 6.45% (2) 22.58% (7) 16.13% (5) 22.58% (7) 6.45% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл
Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Борнмут 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Борнмут 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Борнмут Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Борнмут 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Борнмут Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 35 16 11 8 61 - 35 59
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Саутгемптон Заявка 35 13 6 16 45 - 58 45
12. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 35 8 7 20 36 - 60 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 38 минут.


    • Прогнозы 148
    Манчестер Сити 96.6% (143)
    X 2.7% (4)
    Борнмут 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.6% (143)
    Ничья
    2.7% (4)
    Борнмут
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.64% (103)
    Меньше
    25.36% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (42)
    Нет
    69.57% (96)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    32.4% (48)
    2:0 Манчестер Сити
    20.9% (31)
    3:1 Манчестер Сити
    14.2% (21)
    4:0 Манчестер Сити
    10.1% (15)
    2:1 Манчестер Сити
    4.7% (7)
    4:1 Манчестер Сити
    4.7% (7)
    1:1 Ничья
    2% (3)
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