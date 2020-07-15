Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Борнмут
21
Сильва
Давид
47
Фоден
Фил
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|17
|0.45
|2.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|3.
|Жезус Габриэль
|12
|0.32
|4.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|5.
|Марез Рияд
|10 (1)
|0.26
|6.
|Силва Бернарду
|6
|0.16
|7.
|Сильва Давид
|5
|0.13
|8.
|Фоден Фил
|4
|0.11
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|5 (2)
|0.13
|4.
|Гослинг Дэн
|3
|0.08
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Соланке Доминик
|2
|0.05
|7.
|Станислас Жуниор
|2 (1)
|0.05
|8.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|9.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|10.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|11.
|Кук Стив
|1
|0.03
|12.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|13.
|Рико Диего
|0
|0
|14.
|Стэйси Джек
|0
|0
|15.
|Смит Адам
|0
|0
|16.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|8
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|3
|0
|13.
|Зинченко Александр
|1
|1
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|12
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Кук Стив
|6
|1
|4.
|Смит Адам
|7
|0
|5.
|Биллинг Филип
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|4
|0
|9.
|Гослинг Дэн
|3
|0
|10.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|11.
|Аке Натан
|2
|0
|12.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|13.
|Стэйси Джек
|2
|0
|14.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|15.
|Станислас Жуниор
|1
|0
|16.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|17.
|Соланке Доминик
|1
|0
|18.
|Келли Ллойд
|1
|0
|19.
|Мефам Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10.47% (9)
|19.77% (17)
|18.6% (16)
|18.6% (16)
|13.95% (12)
|18.6% (16)
|Борнмут
|25.81% (8)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл
Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|91 - 34
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|61 - 35
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|48 - 37
|55
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|54 - 45
|52
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|51 - 44
|50
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|45 - 58
|45
|12.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|36 - 60
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут
Исход игры
Манчестер Сити
96.6% (143)
Ничья
2.7% (4)
Борнмут
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.64% (103)
Меньше
25.36% (35)
Обе команды забьют
Да
30.43% (42)
Нет
69.57% (96)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
32.4% (48)
2:0 Манчестер Сити
20.9% (31)
3:1 Манчестер Сити
14.2% (21)
4:0 Манчестер Сити
10.1% (15)
2:1 Манчестер Сити
4.7% (7)
4:1 Манчестер Сити
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
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