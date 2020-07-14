Красиво пытались комбинировать накоротке лондонцы у входа в чужую штрафную площадку, но снова всё закончилось ошибкой Жиру. Не идёт откровенно игра у французского атлета.

Фрэнк Лэмпард явно расстроен игрой своей команды в первом тайме. Нет сомнений, что ему будет что сказать своим подопечным в перерыве.

Виллиан на левом фланге попытался раскачать защитника, но в итоге банально прострелил во вратарскую площадь точно на Крула.

43' За счёт скорости терзает "Челси" оборонительные порядки соперника. С левого фланга снова прошла прострельная передача в штрафную площадку на Жиру, но у того снова удар не получился.

42' Отбились "канарейки" после подачи углового, после чего ещё и выиграли борьбу за подбор. Попытались "синие" быстро отобрать мяч, но сумели лишь нарушить правила.

41' Алонсо пробивал из-за пределов штрафной площади в касание после скидки Виллиана - мяч задел защитника и ушёл на очередной угловой.

40' Включились лондонцы ближе к концовке тайма. Угловой с левого фланга был теперь подан, но "Норвичу" удалось отбиться.

39' Статистика по ударам по воротам на данный момент - 8:0. В створ ворот лондонцам удалось попасть только дважды.

38' ОПАСНО! После подачи корнера справа Зума головой пробивал из центра штрафной площади в противоход вратарю, но мяч пролетел рядом со штангой.

37' ОПАСНО! После подачи с правого фланга мяч прилетел в ноги Пулишичу, который с 11-метровой отметки пробивал с разворота под перекладину - Крул кончиками пальцев потащил мяч на угловой.

36' ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали хозяева: Виллиан подал на ближний угол вратарской площади на Аспиликуэту, который перевёл мяч на дальнюю штангу, которую замыкал Лофтус-Чик, но практически с нулевого угла забить было сложно.

35' С левого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадку на Жиру, который в касание тонко пяткой пасовал дальше, но это стало сюрпризом больше для партнёров по команде, нежели для соперников.

34' Снова банальный заброс следовал в направлении Жиру, но на этот раз Оливье вчистую проиграл силовую борьбу одному из соперников.

33' Вывели Клозе за пределы поля. Учитывая, что парень с каждым шагом хромает всё меньше, думаю, что он будет способен продолжить матч.

32' Больно досталось защитнику "Норвича" в предыдущем эпизоде - пришлось вызывать ему на помощь медиков.

31' Пулишич пошёл в дриблинг через центральную ось в чужую штрафную площадку, но далеко отпустил от себя мяч и в подкате в итоге сыграл в ногу Клозе.

30' Пока только фланговые защитники "Челси" проявляют активность. Аспиликуэта с правого фланга прострелил в штрафную площадку точно на Жиру, но удар у француза в касание совсем не получился - свалился мяч с его ноги.

29' "Норвич" после потери мяча соперниками не ощущает прессинга со стороны хозяев поля. Тем не менее сейчас подопечные Даниэля Фарке ошиблись в простой ситуации, выпустив мяч за боковую линию.

28' Алонсо подключился вперёд по левому флангу и прострелил в штрафную площадь на Пулишича, который пробивал в касание, но мяч лишь задел слегка сетку со внешней стороны ворот.

27' Обрезались лондонцы в центральной зоне, но "канарейки" почему-то не среагировали на эпизод и в контратаку никто не побежал.

26' Минутную паузу на водопой объявил главный арбитр матча. Хотя многие футболисты не успели толком вспотеть, настолько невысок взятый командами темп.

25' Кантуэлл получил какое-то повреждение в центре поля, но также он не обращается за медицинской помощью, понимая, что боль скоро отступит.

24' Кепа сегодня откровенно скучает в своей штрафной площади, хотя мяч он уже успел попробовать - пару раз защитники сделали на него пас во время перепасовок поперёк поля.

23' Очень компактно держит оборону "Норвич". Только за счёт скорости можно будет раскачать их редуты, либо кто-то из "канареек" допустит грубую ошибку у своих владений.

22' Заброс из глубины поля прошёл на Жиру, который под прессингом двух опекунов ворвался в штрафную площадку и совершил тычок по воротам - прямо в Крула.

21' Лондонцы, видимо, хотят победить сегодня на классе в эконом-режиме, так как через пять дней их ожидает полуфинал Кубка Англии, где предстоит сыграть с "Манчестер Сити".

20' Половина тайма уже позади, а голевыми моментами у ворот Крула пока и не пахнет. Но всё может случиться внезапно, когда "Челси" соизволит взвинтить темп.

19' Игру рукой зафиксировали в атаке у Ковачича. Хорват недоволен решением арбитра, показывая, что мяч попал ему в плечо.

18' Всё нормально с американцем - не пришлось даже на поле приглашать медицинскую бригаду. Немного прихрамывает Кристиан, но скоро это пройдёт.

17' Прошла вертикальная передача на левый край штрафной площади на Пулишича, который сошёлся в жёстком единоборстве с соперником и получил небольшое повреждение.

16' Перешли сейчас гости на чужую половину поля большими силами, но какой-либо агрессии в атаке не проявляют, просто пасуясь поперёк поля.

15' Лофтус-Чик задумал обыграться в "стеночку" с Жиру, но отдал слишком слабый пас, который был перехвачен одним из соперников.

14' При этом гости изредка пытаются организовывать контратаки небольшими силами, но, разумеется, особой угрозы они для "пенсионеров" не представляют.

13' Максимально просто "канарейки" действуют в обороне, не стесняясь играть просто на вынос.

12' Длинный заброс следовал на левый фланг атаки на забегание Алонсо, но того успели блокировать защитники, выбив мяч в аут.

11' Темп игры пока что остаётся в целом невысоким. Лондонцы не торопятся подключать максимальные скорости.

9' Большое преимущество на стороне "Челси" в дебюте матча наблюдается, но это и ожидалось букмекерами, которые оценивали победу хозяев в этой встрече мизерным коэффициентом 1.12.

8' Из глубины поля последовал заброс к линии штрафной площади на Жиру, который пытался головой сбросить мяч на Лофтуса-Чика, но получилось неточно.

7' Угловой на правом фланге заработала команда Фрэнка Лэмпарда. Подача от флажка следовала на ближнюю штангу, но там защитники "Норвича" уверенно разобрались в ситуации.

6' Алонсо теперь совершил рейд в атаку по левому флангу и мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание никто из его партнёров не успел.

5' Осели уже "канарейки" всем составом на своей половине поля, перестав изображать видимость высокого командного прессинга.

4' Аспиликуэта подключился вперёд по правому флангу и выполнял подачу в штрафную площадку на набегающего Лофтуса-Чика, но тот головой пробил неудачно - несильно и неточно.

3' Виллиан попытался разогнать первую атаку хозяев правым флангом, но она ничем интересным не закончилась.

2' "Норвич" сразу пытается удивить фаворита, работая в высоком командном прессинге. Лондонцы явно не настроены на ударное начало.