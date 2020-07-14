  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Челси
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Норвич
0' 45'+1
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
2
Рюдигер
Антонио
15
Зума
Курт
3
Алонсо
Маркос
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
10
Виллиан
Боргес
18
Жиру
Оливье
22
Пулишич
Кристиан
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
14
Кантуэлл
Тодд
7
Рупп
Лукас
23
Маклин
Кенни
11
Эрнандес
Онел
20
Дрмич
Йосип
Челси
4-3-3
Норвич
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 14 0.37
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 8 0.21
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Жиру Оливье 5 0.13
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Баркли Росс 1 0.03
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Штайперманн Марко 6 0
3. Тетти Александер 5 0
4. Маклин Кенни 5 0
5. Буэндия Эмилиано 5 0
6. Кантуэлл Тодд 5 0
7. Годфри Бен 3 1
8. Крул Тим 4 0
9. Хэнли Грант 4 0
10. Байрам Сэм 4 0
11. Льюис Джамал 4 0
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Рупп Лукас 1 0
17. Ляйтнер Мориц 1 0
18. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 13.11% (8) 19.67% (12) 19.67% (12) 22.95% (14) 11.48% (7) 13.11% (8)
 Норвич 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси
Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Норвич: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Норвич 2:3 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Норвич Кубок Норвич 0:0 Челси Кубок Норвич 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 1:0 Норвич Премьер-лига Челси 0:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:3 Челси Премьер-лига Норвич 0:1 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Норвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси 0:0 Заявка 36 18 7 11 63 - 49 61
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 35 16 11 8 61 - 35 59
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Саутгемптон Заявка 35 13 6 16 45 - 58 45
12. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 35 8 7 20 36 - 60 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич 0:0 Заявка 36 5 7 24 26 - 67 22
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГООООООЛ!!! 1:0!!!
  • 45'
    Виллиан на левом фланге попытался раскачать защитника, но в итоге банально прострелил во вратарскую площадь точно на Крула.
  • 45'
    Фрэнк Лэмпард явно расстроен игрой своей команды в первом тайме. Нет сомнений, что ему будет что сказать своим подопечным в перерыве.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировано.
  • 44'
    Красиво пытались комбинировать накоротке лондонцы у входа в чужую штрафную площадку, но снова всё закончилось ошибкой Жиру. Не идёт откровенно игра у французского атлета.
  • 43'
    За счёт скорости терзает "Челси" оборонительные порядки соперника. С левого фланга снова прошла прострельная передача в штрафную площадку на Жиру, но у того снова удар не получился.
  • Фол, нарушение
    42'
    Отбились "канарейки" после подачи углового, после чего ещё и выиграли борьбу за подбор. Попытались "синие" быстро отобрать мяч, но сумели лишь нарушить правила.
  • Угловой
    41'
    Алонсо пробивал из-за пределов штрафной площади в касание после скидки Виллиана - мяч задел защитника и ушёл на очередной угловой.
  • Угловой
    40'
    Включились лондонцы ближе к концовке тайма. Угловой с левого фланга был теперь подан, но "Норвичу" удалось отбиться.
  • 39'
    Статистика по ударам по воротам на данный момент - 8:0. В створ ворот лондонцам удалось попасть только дважды.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! После подачи корнера справа Зума головой пробивал из центра штрафной площади в противоход вратарю, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! После подачи с правого фланга мяч прилетел в ноги Пулишичу, который с 11-метровой отметки пробивал с разворота под перекладину - Крул кончиками пальцев потащил мяч на угловой.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали хозяева: Виллиан подал на ближний угол вратарской площади на Аспиликуэту, который перевёл мяч на дальнюю штангу, которую замыкал Лофтус-Чик, но практически с нулевого угла забить было сложно.
  • 35'
    С левого фланга прошла прострельная передача в штрафную площадку на Жиру, который в касание тонко пяткой пасовал дальше, но это стало сюрпризом больше для партнёров по команде, нежели для соперников.
  • 34'
    Снова банальный заброс следовал в направлении Жиру, но на этот раз Оливье вчистую проиграл силовую борьбу одному из соперников.
  • Травма, повреждение
    33'
    Вывели Клозе за пределы поля. Учитывая, что парень с каждым шагом хромает всё меньше, думаю, что он будет способен продолжить матч.
  • Травма, повреждение
    32'
    Больно досталось защитнику "Норвича" в предыдущем эпизоде - пришлось вызывать ему на помощь медиков.
  • Фол, нарушение
    31'
    Пулишич пошёл в дриблинг через центральную ось в чужую штрафную площадку, но далеко отпустил от себя мяч и в подкате в итоге сыграл в ногу Клозе.
  • Опасный момент
    30'
    Пока только фланговые защитники "Челси" проявляют активность. Аспиликуэта с правого фланга прострелил в штрафную площадку точно на Жиру, но удар у француза в касание совсем не получился - свалился мяч с его ноги.
  • 29'
    "Норвич" после потери мяча соперниками не ощущает прессинга со стороны хозяев поля. Тем не менее сейчас подопечные Даниэля Фарке ошиблись в простой ситуации, выпустив мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    28'
    Алонсо подключился вперёд по левому флангу и прострелил в штрафную площадь на Пулишича, который пробивал в касание, но мяч лишь задел слегка сетку со внешней стороны ворот.
  • 27'
    Обрезались лондонцы в центральной зоне, но "канарейки" почему-то не среагировали на эпизод и в контратаку никто не побежал.
  • Судья
    26'
    Минутную паузу на водопой объявил главный арбитр матча. Хотя многие футболисты не успели толком вспотеть, настолько невысок взятый командами темп.
  • Травма, повреждение
    25'
    Кантуэлл получил какое-то повреждение в центре поля, но также он не обращается за медицинской помощью, понимая, что боль скоро отступит.
  • 24'
    Кепа сегодня откровенно скучает в своей штрафной площади, хотя мяч он уже успел попробовать - пару раз защитники сделали на него пас во время перепасовок поперёк поля.
  • 23'
    Очень компактно держит оборону "Норвич". Только за счёт скорости можно будет раскачать их редуты, либо кто-то из "канареек" допустит грубую ошибку у своих владений.
  • 22'
    Заброс из глубины поля прошёл на Жиру, который под прессингом двух опекунов ворвался в штрафную площадку и совершил тычок по воротам - прямо в Крула.
  • 21'
    Лондонцы, видимо, хотят победить сегодня на классе в эконом-режиме, так как через пять дней их ожидает полуфинал Кубка Англии, где предстоит сыграть с "Манчестер Сити".
  • 20'
    Половина тайма уже позади, а голевыми моментами у ворот Крула пока и не пахнет. Но всё может случиться внезапно, когда "Челси" соизволит взвинтить темп.
  • Фол, нарушение
    19'
    Игру рукой зафиксировали в атаке у Ковачича. Хорват недоволен решением арбитра, показывая, что мяч попал ему в плечо.
  • 18'
    Всё нормально с американцем - не пришлось даже на поле приглашать медицинскую бригаду. Немного прихрамывает Кристиан, но скоро это пройдёт.
  • Травма, повреждение
    17'
    Прошла вертикальная передача на левый край штрафной площади на Пулишича, который сошёлся в жёстком единоборстве с соперником и получил небольшое повреждение.
  • 16'
    Перешли сейчас гости на чужую половину поля большими силами, но какой-либо агрессии в атаке не проявляют, просто пасуясь поперёк поля.
  • 15'
    Лофтус-Чик задумал обыграться в "стеночку" с Жиру, но отдал слишком слабый пас, который был перехвачен одним из соперников.
  • 14'
    При этом гости изредка пытаются организовывать контратаки небольшими силами, но, разумеется, особой угрозы они для "пенсионеров" не представляют.
  • 13'
    Максимально просто "канарейки" действуют в обороне, не стесняясь играть просто на вынос.
  • 12'
    Длинный заброс следовал на левый фланг атаки на забегание Алонсо, но того успели блокировать защитники, выбив мяч в аут.
  • 11'
    Темп игры пока что остаётся в целом невысоким. Лондонцы не торопятся подключать максимальные скорости.
  • 9'
    Большое преимущество на стороне "Челси" в дебюте матча наблюдается, но это и ожидалось букмекерами, которые оценивали победу хозяев в этой встрече мизерным коэффициентом 1.12.
  • 8'
    Из глубины поля последовал заброс к линии штрафной площади на Жиру, который пытался головой сбросить мяч на Лофтуса-Чика, но получилось неточно.
  • Угловой
    7'
    Угловой на правом фланге заработала команда Фрэнка Лэмпарда. Подача от флажка следовала на ближнюю штангу, но там защитники "Норвича" уверенно разобрались в ситуации.
  • 6'
    Алонсо теперь совершил рейд в атаку по левому флангу и мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание никто из его партнёров не успел.
  • 5'
    Осели уже "канарейки" всем составом на своей половине поля, перестав изображать видимость высокого командного прессинга.
  • 4'
    Аспиликуэта подключился вперёд по правому флангу и выполнял подачу в штрафную площадку на набегающего Лофтуса-Чика, но тот головой пробил неудачно - несильно и неточно.
  • 3'
    Виллиан попытался разогнать первую атаку хозяев правым флангом, но она ничем интересным не закончилась.
  • 2'
    "Норвич" сразу пытается удивить фаворита, работая в высоком командном прессинге. Лондонцы явно не настроены на ударное начало.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Челси 0:0 Норвич

Исход игры
Челси
98.1% (154)
Ничья
1.9% (3)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
17.45% (26)
Нет
82.55% (123)
Популярный счёт
2:0 Челси
42% (66)
3:0 Челси
24.8% (39)
4:0 Челси
6.4% (10)
3:1 Челси
6.4% (10)
2:1 Челси
6.4% (10)
1:0 Челси
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.3% (2)
5:0 Челси
1.3% (2)
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