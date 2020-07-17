Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

Жуан Педру нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Какой промах! Доусон Крэйг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хьюз Уилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Фемения Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Уэлбек Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Судья подбегает и показывает Хьюз Уилл из команды Уотфорд отложенную желтую карточку за фол.

34' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Крессуэлл Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Крессуэлл Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сарр Исмаила из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

20' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Уотфорд

18' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Уотфорд пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Соучек Томаш из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Клеверли Том имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

11' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

9' Клеверли Том - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Антонио Майкл забивает!

5' Удар от ворот произведет Уотфорд

4' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Уотфорд

3' Отличные скиллы показывает Антонио Майкл , обводя своих соперников

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сарр Исмаила из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Уотфорд начинает с центра поля