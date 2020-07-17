Вест Хэм
3:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Уотфорд
1:0
6' ГолАнтонио Майкл
9' Желтая карточкаКлеверли Том
2:0
10' ГолСоучек Томаш
35' Желтая карточкаХьюз Уилл
3:0
36' ГолРайс Деклан
3:1
49' ГолДини Трой
53
Джонсон
Бен
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
10
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Джонсон БенЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Педро ЖоаоНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
9'
10'
2:0
35'
36'
3:0
49'
3:1
67'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|9
|0.24
|2.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|3.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|4.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|5.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|8.
|Соучек Томаш
|3
|0.08
|9.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|10.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|11.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|12.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|13.
|Райс Деклан
|1
|0.03
|14.
|Чичарито
|1
|0.03
|15.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|16.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|9 (4)
|0.24
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|6
|0
|4.
|Райс Деклан
|6
|0
|5.
|Масуаку Артур
|4
|1
|6.
|Ноубл Марк
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|4.
|Хьюз Уилл
|7
|0
|5.
|Мариаппа Эдриан
|4
|1
|6.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|7.
|Холебас Хосе
|5
|0
|8.
|Фемения Кико
|5
|0
|9.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Клеверли Том
|2
|0
|15.
|Фостер Бен
|1
|0
|16.
|Янмат Дарил
|1
|0
|17.
|Грэй Андре
|1
|0
|18.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|21.
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|17.78% (8)
|8.89% (4)
|26.67% (12)
|22.22% (10)
|20% (9)
|4.44% (2)
|Уотфорд
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон
Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|67 - 36
|62
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|46 - 59
|46
|12.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 47
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|37 - 53
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:1 Уотфорд
Исход игры
Вест Хэм
79.5% (124)
Ничья
16.7% (26)
Уотфорд
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (90)
Меньше
37.5% (54)
Обе команды забьют
Да
72.22% (104)
Нет
27.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
45.5% (71)
1:0 Вест Хэм
13.5% (21)
2:0 Вест Хэм
9.6% (15)
1:1 Ничья
9% (14)
3:1 Вест Хэм
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Уотфорд
1.3% (2)
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