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Вест Хэм
3:1
Конец матча

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
6' Гол
Антонио Майкл
9' Желтая карточка
Клеверли Том
2:0
10' Гол
Соучек Томаш
35' Желтая карточка
Хьюз Уилл
3:0
36' Гол
Райс Деклан
3:1
49' Гол
Дини Трой
90'+6
1
Фабьянски
Лукаш
53
Джонсон
Бен
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
17
Боуэн
Джаррод
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
19
Хьюз
Уилл
16
Дюкур
Абдулайе
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
10
Уэлбек
Данни
9
Дини
Трой
Вест Хэм
4-2-3-1
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

6'
Антонио Майкл
1:0
9'
 
Клеверли Том
10'
Соучек Томаш
(Боуэн Джаррод)
2:0
35'
 
Хьюз Уилл
36'
Райс Деклан
(Ноубл Марк)
3:0
46'
 
Мариаппа Эдриан
Масина Адам
49'
3:1
Дини Трой
67'
 
Грэй Андре
Дини Трой
72'
 
Чалоба Натаниэл
Дюкур Абдулайе
72'
Алле Себастьян
Форнальс Пабло
 
81'
Ярмоленко Андрей
Боуэн Джаррод
 
86'
 
Педро Жоао
Уэлбек Данни
90'
Бальбуэна Фабиан
Антонио Майкл
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 9 0.24
2. Алле Себастьян 7 0.18
3. Снодграсс Роберт 5 0.13
4. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
5. Ярмоленко Андрей 4 0.11
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Крессуэлл Арон 3 0.08
8. Соучек Томаш 3 0.08
9. Форнальс Пабло 2 0.05
10. Огбонна Анджело 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Райс Деклан 1 0.03
14. Чичарито 1 0.03
15. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
16. Фредерикс Райан 0 0
17. Лансини Мануэль 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 9 (4) 0.24
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Фредерикс Райан 6 0
4. Райс Деклан 6 0
5. Масуаку Артур 4 1
6. Ноубл Марк 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Каткарт Крейг 7 0
4. Хьюз Уилл 7 0
5. Мариаппа Эдриан 4 1
6. Кабаселе Кристиан 2 2
7. Холебас Хосе 5 0
8. Фемения Кико 5 0
9. Доусон Крэйг 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Клеверли Том 2 0
15. Фостер Бен 1 0
16. Янмат Дарил 1 0
17. Грэй Андре 1 0
18. Чалоба Натаниэл 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Саксесс Исаак 1 0
21. Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 17.78% (8) 8.89% (4) 26.67% (12) 22.22% (10) 20% (9) 4.44% (2)
 Уотфорд 16.13% (5) 16.13% (5) 12.9% (4) 32.26% (10) 12.9% (4) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон
Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Уотфорд 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Уотфорд 1:4 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Уотфорд 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:4 Уотфорд Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:4 Вест Хэм Уотфорд 1:0 Вест Хэм Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
11. Саутгемптон Заявка 36 13 7 16 46 - 59 46
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
16. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Вест Хэм 79.5% (124)
X 16.7% (26)
Уотфорд 3.8% (6)
+1
матч окончится ничьей
равные на данный момент
Vasilij #
0
выиграет Вест Хэм, со счетом 2:0
В первом тайме порешает Вест Хэм
Олег Чижиков #
Все прогнозы
2.44 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Вест Хэм 3:1 Уотфорд

Исход игры
Вест Хэм
79.5% (124)
Ничья
16.7% (26)
Уотфорд
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (90)
Меньше
37.5% (54)
Обе команды забьют
Да
72.22% (104)
Нет
27.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
45.5% (71)
1:0 Вест Хэм
13.5% (21)
2:0 Вест Хэм
9.6% (15)
1:1 Ничья
9% (14)
3:1 Вест Хэм
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Уотфорд
1.3% (2)
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