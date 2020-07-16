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Лестер
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
1
Шмейхель
Каспер
29
Беннетт
Райан
5
Морган
Уэс
6
Эванс
Джонни
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
56
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
9
Варди
Джейми
15
Барнс
Харви
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
Лестер
3-4-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 23 (4) 0.61
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Грэй Демарай 1 0.03
11. Прает Деннис 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Макбарни Оливер 6 0.16
3. Флек Джон 5 0.13
4. Ландстрем Джон 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Макголдрик Дэвид 2 0.05
9. Иган Джон 2 0.05
10. Робинсон Каллум 1 0.03
11. Берге Сандер 1 0.03
12. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
13. Башам Крис 0 0
14. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Ндиди Уилфред 6 0
2. Сёюнджю Чаглар 4 1
3. Эванс Джонни 5 0
4. Чодури Хамза 3 1
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 7 0
3. Бэлдок Джордж 7 0
4. Стивенс Энда 6 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 4 0
9. Макбарни Оливер 4 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 5.26% (3) 12.28% (7) 21.05% (12) 17.54% (10) 22.81% (13) 21.05% (12)
 Шеффилд Юнайтед 3.03% (1) 18.18% (6) 21.21% (7) 21.21% (7) 12.12% (4) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер
Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер Кубок лиги Шеффилд Юнайтед 0:1 Лестер
Лестер 2:2 Шеффилд Юнайтед Лестер 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 3:0 Лестер Лестер 0:1 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 35 16 11 8 61 - 35 59
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
11. Саутгемптон Заявка 35 13 6 16 45 - 58 45
12. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 36-го тура чемпионата Англии , "Лестер" - "Шеффилд Юнайтед". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 12 минут.


Прогнозы 149
Лестер 79.2% (118)
X 12.1% (18)
Шеффилд Юнайтед 8.7% (13)
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2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Лестер - Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Лестер
79.3% (119)
Ничья
12% (18)
Шеффилд Юнайтед
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (75)
Меньше
46.43% (65)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Лестер
38% (57)
1:0 Лестер
23.3% (35)
2:0 Лестер
10% (15)
1:1 Ничья
8.7% (13)
1:2 Шеффилд Юнайтед
5.3% (8)
3:1 Лестер
2.7% (4)
3:0 Лестер
2% (3)
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