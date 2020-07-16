Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Шеффилд Юнайтед
56
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
15
Барнс
Харви
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Томас ЛюкПолузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
22 Джеймс МэттиПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 George Hirst
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|23 (4)
|0.61
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|5
|0.13
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|11.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|6
|0.16
|2.
|Макбарни Оливер
|6
|0.16
|3.
|Флек Джон
|5
|0.13
|4.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|8.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.05
|9.
|Иган Джон
|2
|0.05
|10.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|11.
|Берге Сандер
|1
|0.03
|12.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ндиди Уилфред
|6
|0
|2.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|1
|3.
|Эванс Джонни
|5
|0
|4.
|Чодури Хамза
|3
|1
|5.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Варди Джейми
|2
|0
|10.
|Прает Деннис
|2
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|7
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|6
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Иган Джон
|3
|1
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|О'Коннелл Джек
|4
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|4
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|5.26% (3)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|17.54% (10)
|22.81% (13)
|21.05% (12)
|Шеффилд Юнайтед
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер
Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Лестер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|61 - 35
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|45 - 58
|45
|12.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Лестер - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лестер
79.3% (119)
Ничья
12% (18)
Шеффилд Юнайтед
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (75)
Меньше
46.43% (65)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Лестер
38% (57)
1:0 Лестер
23.3% (35)
2:0 Лестер
10% (15)
1:1 Ничья
8.7% (13)
1:2 Шеффилд Юнайтед
5.3% (8)
3:1 Лестер
2.7% (4)
3:0 Лестер
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!