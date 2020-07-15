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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
23
Питерс
Эрик
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
29
Винагре
Рубен
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Бёрнли
4-4-2
Вулверхэмптон
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Родригес Джей 8 (1) 0.21
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Тарковски Джеймс 2 0.05
7. Хендрик Джефф 2 0.05
8. Выдра Матей 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Ми Бен 1 0.03
11. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Лоутон Мэттью 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 16 (4) 0.42
2. Жота Диогу 7 0.18
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Дендонкер Леандер 4 0.11
6. Нету Педру 3 0.08
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Саисс Ромен 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Тарковски Джеймс 10 0
2. Вествуд Эшли 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Бардсли Филипп 5 0
6. Макнил Дуайт 5 0
7. Леннон Аарон 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Браунхилл Джош 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 4 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 16.22% (6) 2.7% (1) 13.51% (5) 16.22% (6) 24.32% (9) 27.03% (10)
 Вулверхэмптон 4.65% (2) 16.28% (7) 9.3% (4) 23.26% (10) 23.26% (10) 23.26% (10)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 35 16 11 8 61 - 35 59
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Саутгемптон Заявка 35 13 6 16 45 - 58 45
12. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 35 8 7 20 36 - 60 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 37 минут.


Прогнозы 136
Бёрнли 11% (15)
X 44.1% (60)
Вулверхэмптон 44.9% (61)
Все прогнозы
2.4 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Бёрнли - Вулверхэмптон

Исход игры
Бёрнли
11% (15)
Ничья
44.1% (60)
Вулверхэмптон
44.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
38.35% (51)
Меньше
61.65% (82)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (53)
1:2 Вулверхэмптон
25% (34)
0:1 Вулверхэмптон
13.2% (18)
2:1 Бёрнли
5.9% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:0 Бёрнли
3.7% (5)
0:2 Вулверхэмптон
2.9% (4)
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