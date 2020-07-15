Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Г О О О О Л - Вуд Крис из команды Бёрнли забивает с точки!

96' После проверки VAR судья не изменил решения - Бёрнли пробьет пенальти!

95' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

93' Какой промах! Вуд Крис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

91' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Вратарь парирует удар, который нанес Нету Педру , и мяч снова в игре

89' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Бёрнли

88' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Боли Вийи бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

87' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

79' Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Г О О О О О Л - Хименес Рауль ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

76' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Ох, нехорошо это выглядит. Лонг Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Лонг Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

66' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Бёрнли имеет хороший шанс забить.

64' Удар от ворот произведет Бёрнли

63' Поденсе Даниэл не смог попасть в створ ударом издали

63' Невеш Рубен наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

63' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

59' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Саисс Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Саисс Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Бёрнли

53' Хименес Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Траоре Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Бёрнли

47' Траоре Адама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.