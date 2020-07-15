Бёрнли
1:1
Конец матча
Стадион: Терф Мур
Вулверхэмптон
0:1
76' ГолХименес Рауль
1:1
90' ПенальтиВуд Крис
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
59 Буур ОскарЗащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
76'
0:1
78'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Родригес Джей
|8 (1)
|0.21
|3.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Тарковски Джеймс
|2
|0.05
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|8.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Ми Бен
|1
|0.03
|11.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|17 (4)
|0.45
|2.
|Жота Диогу
|7
|0.18
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0.11
|6.
|Нету Педру
|3
|0.08
|7.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|8.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|9.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|11.
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|12.
|Боли Вийи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Бардсли Филипп
|5
|0
|6.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|7.
|Леннон Аарон
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|11
|1
|2.
|Невеш Рубен
|9
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Коди Конор
|4
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|6.
|Хонни Кастро
|4
|0
|7.
|Боли Вийи
|2
|1
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Винагре Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|16.22% (6)
|2.7% (1)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|27.03% (10)
|Вулверхэмптон
|4.65% (2)
|16.28% (7)
|9.3% (4)
|23.26% (10)
|23.26% (10)
|23.26% (10)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|16
|11
|8
|61 - 35
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|10.
|Арсенал
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|51 - 44
|50
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|45 - 58
|45
|12.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Бёрнли
10.8% (15)
Ничья
43.9% (61)
Вулверхэмптон
45.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
39.71% (54)
Меньше
60.29% (82)
Обе команды забьют
Да
77.94% (106)
Нет
22.06% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (53)
1:2 Вулверхэмптон
25.9% (36)
0:1 Вулверхэмптон
12.9% (18)
2:1 Бёрнли
5.8% (8)
2:2 Ничья
5% (7)
1:0 Бёрнли
3.6% (5)
0:2 Вулверхэмптон
2.9% (4)
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