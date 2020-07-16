хозяева поймали игру
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|19
|0.5
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Армстронг Стюарт
|5
|0.13
|4.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|5.
|Обафеми Майкл
|3
|0.08
|6.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|7.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Адамс Че
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|12.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|10 (1)
|0.26
|2.
|Троссар Леандро
|5
|0.13
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|16.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|8
|0
|2.
|Стивенс Джек
|4
|1
|3.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|4.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|6.
|Бертранд Райан
|3
|1
|7.
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|8.
|Беднарек Ян
|4
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|10.
|Дансо Кевин
|1
|1
|11.
|Редмонд Натан
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|17.
|Валери Ян
|1
|0
|18.
|Обафеми Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|9.
|Мопе Нил
|3
|0
|10.
|Биссума Ив
|3
|0
|11.
|Даффи Шейн
|2
|0
|12.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|13.
|Марч Соломон
|2
|0
|14.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|15.
|Андоне Флорин
|0
|1
|16.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|17.
|Альсате Стивен
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|23.81% (10)
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|Брайтон
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|67 - 36
|62
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|36
|17
|11
|8
|62 - 35
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|11.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|36
|13
|6
|17
|45 - 59
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 46
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|37 - 52
|39
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21