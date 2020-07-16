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Саутгемптон
0:1
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
7' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
0:1
17' Гол
Мопе Нил
1
Маккарти
Алекс
16
Уорд-Праус
Джеймс
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
29
Вокинс
Джейк
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Смолбон
Вильям
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
20
Обафеми
Майкл
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
11
Троссар
Леандро
17
Мюррей
Гленн
7
Мопе
Нил
Саутгемптон
4-2-2-2
Брайтон
4-4-2

Ход матча

7'
Ромеу Ориоль
 
17'
0:1
Мопе Нил
(Мюррей Гленн)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 19 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 5 (1) 0.13
3. Армстронг Стюарт 5 0.13
4. Редмонд Натан 4 0.11
5. Обафеми Майкл 3 0.08
6. Лонг Шейн 2 0.05
7. Дженепо Мусса 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Адамс Че 1 0.03
10. Бертранд Райан 1 0.03
11. Беднарек Ян 1 0.03
12. Вестергор Янник 1 0.03
13. Буфаль Софьян 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0
17. Смолбон Вильям 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 10 (1) 0.26
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
16. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 8 0
2. Стивенс Джек 4 1
3. Дженепо Мусса 4 1
4. Ромеу Ориоль 5 0
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
6. Бертранд Райан 3 1
7. Армстронг Стюарт 4 0
8. Беднарек Ян 4 0
9. Ингс Дэнни 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уокер-Питерс Кайл 1 0
17. Валери Ян 1 0
18. Обафеми Майкл 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Гросс Паскаль 3 0
8. Уэбстер Адам 3 0
9. Мопе Нил 3 0
10. Биссума Ив 3 0
11. Даффи Шейн 2 0
12. Скелотто Эзекиль 2 0
13. Марч Соломон 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 23.81% (10) 11.9% (5) 14.29% (6)
 Брайтон 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7) 6.45% (2) 22.58% (7) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон
Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Брайтон 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги
Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 36 17 11 8 62 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
11. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 36 13 6 17 45 - 59 45
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 36 11 9 16 30 - 46 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 36 9 12 15 37 - 52 39
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Саутгемптон 80.4% (115)
X 14.7% (21)
Брайтон 4.9% (7)
0
выиграет Саутгемптон
хозяева поймали игру
Vasilij #
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Брайтон

Исход игры
Саутгемптон
80.4% (115)
Ничья
14.7% (21)
Брайтон
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.8% (54)
1:0 Саутгемптон
27.3% (39)
1:1 Ничья
11.2% (16)
2:0 Саутгемптон
7.7% (11)
0:1 Брайтон
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Саутгемптон
2.1% (3)
3:2 Саутгемптон
1.4% (2)
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