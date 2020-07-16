Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

44' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

42' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Уэбстер Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

41' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Марч Соломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Мюррей Гленн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

40' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

37' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Саутгемптон

27' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Уильям Смоллбоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Уильям Смоллбоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Брайтон

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Удар от ворот произведет Саутгемптон

23' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Мопе Нил изменил счет на табло!

17' Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Плохо сыграл Редмонд Натан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

16' Плохо сыграл Прёппер Дэви - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Саутгемптон

14' Мюррей Гленн из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

9' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Саутгемптон

7' Ромеу Ориоль получил желтую карточку от судьи

6' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Саутгемптон начинает с центра поля