Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

93' Уолкотт Тео из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Грилиш Джек из команды Астон Вилла направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

89' Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Как он промахнулся? Калверт-Льюин Доминик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Отличные скиллы показывает Гомеш Андре , обводя своих соперников

85' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Эвертон

80' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Гази Анвар получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Как он промахнулся? Эль-Гази Анвар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Кин Мойзе не смог попасть в створ ударом издали

78' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

77' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

77' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О Л - Конса Эзри классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

72' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Эль-Мухамади Ахмед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хурихан Конор пробил со штрафного прямо в стенку

65' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ришарлисон получил желтую карточку от судьи

61' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Отличный пас сделал Динь Люка из команды Эвертон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

60' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Эвертон

57' Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Грилиш Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Динь Люка получил желтую карточку от судьи

55' Дэйвис Том не смог попасть в створ ударом издали

54' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Эвертон

52' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Айуоби Алекс из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

52' Отличные скиллы показывает Айуоби Алекс , обводя своих соперников

51' Гомеш Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Удар от ворот произведет Эвертон

49' Удар от ворот произведет Эвертон

49' Грилиш Джек не смог попасть в створ ударом издали

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Эвертон

46' Грилиш Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля