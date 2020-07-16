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Эвертон
1:1
Конец матча

Стадион:
Астон Вилла
0'
56' Желтая карточка
Динь Люка
61' Желтая карточка
Ришарлисон
70' Желтая карточка
Эль-Мухамади Ахмед
0:1
72' Гол
Конса Эзри
1:1
87' Гол
Уолкотт Тео
90'+5
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
20
Бернард
Дуарте
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
29
Рейна
Пепе
27
Эль-Мухамади
Ахмед
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
14
Хурихан
Конор
17
Трезеге
20
Саматта
Мбвана
10
Грилиш
Джек
Эвертон
4-4-2
Астон Вилла
4-3-3

Ход матча

16'
Брэнтуэйт Джерред
Холгейт Мэйсон
 
56'
Динь Люка
 
61'
Ришарлисон
 
62'
Гордон Энтони
Бернард Дуарте
 
62'
Уолкотт Тео
Айуоби Алекс
 
64'
 
Эль-Гази Анвар
Трезеге
64'
 
Дэвис Кинан
Саматта Мбвана
70'
 
Эль-Мухамади Ахмед
72'
0:1
Конса Эзри
(Хурихан Конор)
73'
Кин Мойзе
Ришарлисон
 
73'
Сигурдссон Гильфи
Дэйвис Том
 
87'
Уолкотт Тео
(Гомеш Андре)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 12 0.32
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Уолкотт Тео 2 0.05
5. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
6. Мина Йерри 2 0.05
7. Кин Майкл 2 0.05
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гомеш Андре 0 0
17. Гордон Энтони 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Трезеге 5 0.13
3. Уэсли Мораес 5 0.13
4. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
5. Хурихан Конор 3 0.08
6. Макгинн Джон 3 0.08
7. Соарес Дуглас 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Конса Эзри 1 0.03
11. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Энгельс Бьорн 1 0.03
14. Саматта Мбвана 1 0.03
15. Гильберт Фредерик 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 8 0
2. Дэйвис Том 7 0
3. Ришарлисон 7 0
4. Шнайдерлин Морган 5 1
5. Динь Люка 6 0
6. Гомеш Андре 6 0
7. Коулмэн Шеймус 4 1
8. Делф Фабиан 4 1
9. Холгейт Мэйсон 5 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Кин Майкл 2 0
14. Бернард Дуарте 2 0
15. Пикфорд Джордан 2 0
16. Уолкотт Тео 1 0
17. Кин Мойзе 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Мингс Тайрон 7 0
3. Соарес Дуглас 7 0
4. Гильберт Фредерик 6 0
5. Накамба Марвелус 5 0
6. Трезеге 3 1
7. Хурихан Конор 4 0
8. Макгинн Джон 3 0
9. Хаус Кортни 3 0
10. Эль-Гази Анвар 3 0
11. Таргет Мэтт 3 0
12. Уэсли Мораес 3 0
13. Конса Эзри 3 0
14. Тейлор Нил 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Эль-Мухамади Ахмед 1 0
17. Коджиа Жонатан 1 0
18. Дринкуотер Дэнни 1 0
19. Энгельс Бьорн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 24.32% (9) 16.22% (6) 24.32% (9) 10.81% (4) 10.81% (4) 13.51% (5)
 Астон Вилла 9.09% (3) 15.15% (5) 27.27% (9) 12.12% (4) 27.27% (9) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер
Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 7
Астон Вилла 2:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 36 17 11 8 62 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
11. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 36 13 6 17 45 - 59 45
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 36 11 9 16 30 - 46 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 36 9 12 15 37 - 52 39
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
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Прогнозы 141
Эвертон 78.7% (111)
X 12.8% (18)
Астон Вилла 8.5% (12)
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Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Астон Вилла

Исход игры
Эвертон
78.7% (111)
Ничья
12.8% (18)
Астон Вилла
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (76)
Меньше
44.12% (60)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
41.8% (59)
1:0 Эвертон
22.7% (32)
1:1 Ничья
10.6% (15)
2:0 Эвертон
7.8% (11)
1:2 Астон Вилла
5% (7)
3:1 Эвертон
2.8% (4)
3:0 Эвертон
1.4% (2)
3:2 Эвертон
1.4% (2)
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