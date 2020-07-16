Эвертон
1:1
Конец матча
Стадион: Гудисон Парк
Астон Вилла
56' Желтая карточкаДинь Люка
61' Желтая карточкаРишарлисон
70' Желтая карточкаЭль-Мухамади Ахмед
0:1
72' ГолКонса Эзри
1:1
87' ГолУолкотт Тео
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
59 Kaine Hayden
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
56'
61'
72'
0:1
73'
87'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|12
|0.32
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Уолкотт Тео
|2
|0.05
|5.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.05
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|7.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гомеш Андре
|0
|0
|17.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Трезеге
|5
|0.13
|3.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|4.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|5.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|6.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|7.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Конса Эзри
|1
|0.03
|11.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|14.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|15.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|8
|0
|2.
|Дэйвис Том
|7
|0
|3.
|Ришарлисон
|7
|0
|4.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|5.
|Динь Люка
|6
|0
|6.
|Гомеш Андре
|6
|0
|7.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|8.
|Делф Фабиан
|4
|1
|9.
|Холгейт Мэйсон
|5
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|11.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Кин Майкл
|2
|0
|14.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|16.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|7
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|7
|0
|4.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|5.
|Накамба Марвелус
|5
|0
|6.
|Трезеге
|3
|1
|7.
|Хурихан Конор
|4
|0
|8.
|Макгинн Джон
|3
|0
|9.
|Хаус Кортни
|3
|0
|10.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|11.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|12.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|13.
|Конса Эзри
|3
|0
|14.
|Тейлор Нил
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0
|17.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|18.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|19.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|24.32% (9)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|Астон Вилла
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер
Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 7
Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|67 - 36
|62
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|36
|17
|11
|8
|62 - 35
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|11.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|36
|13
|6
|17
|45 - 59
|45
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 46
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|37 - 52
|39
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Астон Вилла
Исход игры
Эвертон
78.7% (111)
Ничья
12.8% (18)
Астон Вилла
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (76)
Меньше
44.12% (60)
Обе команды забьют
Да
65.44% (89)
Нет
34.56% (47)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
41.8% (59)
1:0 Эвертон
22.7% (32)
1:1 Ничья
10.6% (15)
2:0 Эвертон
7.8% (11)
1:2 Астон Вилла
5% (7)
3:1 Эвертон
2.8% (4)
3:0 Эвертон
1.4% (2)
3:2 Эвертон
1.4% (2)
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