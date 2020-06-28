ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (2)
|0.37
|2.
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|0.23
|3.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0.13
|4.
|Обляков Иван
|3
|0.1
|5.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Щенников Георгий
|1
|0.03
|11.
|Гогуа Седрик
|1
|0.03
|12.
|Дивеев Игорь
|0
|0
|13.
|Тикнизян Наяир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Макаров Денис
|2
|0.07
|4.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|6.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|7.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|8.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Уремович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|10
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|8
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|2
|4.
|Карпов Вадим
|2
|2
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|6.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|7.
|Набабкин Кирилл
|4
|0
|8.
|Фернандес Марио
|4
|0
|9.
|Бистрович Кристиян
|4
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|3
|0
|12.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Влашич Никола
|2
|0
|15.
|Кучаев Константин
|2
|0
|16.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|19.
|Гогуа Седрик
|1
|0
|20.
|Марадишвили Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|9
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Ташаев Александр
|3
|0
|11.
|Данченко Олег
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|2
|0
|18.
|Сорокин Егор
|2
|0
|19.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|20.
|Самошников Илья
|2
|0
|21.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|22.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|23.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|24.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|25.
|Сантос Пабло
|1
|0
|26.
|Поярков Николай
|1
|0
|27.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|6.45% (2)
|Рубин
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва
Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
85.9% (67)
Ничья
12.8% (10)
Рубин
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.62% (26)
Меньше
64.38% (47)
Обе команды забьют
Да
32.88% (24)
Нет
67.12% (49)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
25.6% (20)
1:0 ЦСКА Москва
25.6% (20)
2:1 ЦСКА Москва
20.5% (16)
1:1 Ничья
6.4% (5)
3:0 ЦСКА Москва
6.4% (5)
4:0 ЦСКА Москва
2.6% (2)
2:2 Ничья
2.6% (2)
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