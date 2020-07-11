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  3. Россия
Ахмат
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Зенит
0'
1:0
6' Гол
Иванов Олег
9' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
1:1
22' Гол
Дриусси Себастьян
34' Вторая желтая карточка
Ригони Эмилиано
54'
Ахмат - Зенит. 1:1. Себастьян Др...
Ахмат - Зенит. 1:0. Олег Иванов,...
16
Городов
Евгений
3
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
11
Исмаэл
Силва
88
Глушаков
Денис
19
Иванов
Олег
59
Харин
Евгений
27
Визеу
Фелипе
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
4
Осорио
Йордан
87
Прохин
Данила
3
Дуглас
Сантос
27
Оздоев
Магомед
38
Мусаев
Леон
21
Ерохин
Александр
10
Ригони
Эмилиано
14
Кузяев
Далер
11
Дриусси
Себастьян
Ахмат
4-2-3-1
Зенит
4-2-3-1

Ход матча

6'
Иванов Олег
(Визеу Фелипе)
1:0
9'
 
Ригони Эмилиано
22'
1:1
Дриусси Себастьян
(Дуглас Сантос)
34'
 
Ригони Эмилиано
46'
 
Сутормин Алексей
Ерохин Александр

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Иванов Олег 1 0.03
7. Мбенг Аблае 1 0.03
8. Визеу Фелипе 1 0.03
9. Исмаэл Силва 1 (1) 0.03
10. Семёнов Андрей 1 0.03
11. Вилькер Анхель 1 0.03
12. Богосавац Мирослав 0 0
13. Раванелли Феррейра 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 16 (7) 0.53
2. Азмун Сердар 14 (1) 0.47
3. Малком Филипе 4 0.13
4. Дриусси Себастьян 4 (2) 0.13
5. Иванович Бранислав 4 0.13
6. Оздоев Магомед 3 0.1
7. Сутормин Алексей 3 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Швец Антон 6 1
4. Иванов Олег 7 0
5. Нижич Зоран 6 0
6. Бериша Бернард 6 0
7. Уциев Ризван 4 1
8. Глушаков Денис 5 0
9. Исмаэл Силва 5 0
10. Вилькер Анхель 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Городов Евгений 2 0
15. Понсе Андрес 2 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Раванелли Феррейра 1 0
20. Визеу Фелипе 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ригони Эмилиано 2 1
6. Ерохин Александр 3 0
7. Караваев Вячеслав 3 0
8. Азмун Сердар 3 0
9. Кузяев Далер 3 0
10. Дзюба Артём 2 0
11. Жирков Юрий 2 0
12. Сутормин Алексей 2 0
13. Дуглас Сантос 2 0
14. Дриусси Себастьян 2 0
15. Мусаев Леон 2 0
16. Смольников Игорь 1 0
17. Шатов Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12% (3) 24% (6) 16% (4) 12% (3) 28% (7) 8% (2)
 Зенит 25% (13) 9.62% (5) 15.38% (8) 9.62% (5) 25% (13) 15.38% (8)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат 1:2 Зенит Кубок Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1:1 Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
9. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
10. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
11. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
12. Ахмат 1:1 Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
13. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    51'
    Игрок "Ахмата" наступил на ногу Дугласу. Опасный стандарт заработали грозненцы.
  • Опасный момент
    51'
    Штрафной удар выполняли питерцы. Оздоев принял мяч на середине штрафной, но защитники "Ахмата" выбили футбольный снаряд в центр поля. 
  • 49'
    Осорио покатил мяч по правой бровке, Йордан целился прямо в рамку, но Городов хорошо прочитал момент.
  • 47'
    Харин простреливал в штрафную "Зенита" но сделал это некачественно. 
  • Замена
    46'
    Замена у команды "Зенита". Сергей Семак не был слишком удовлетворен игрой, которую показал Ерохин. Вместо него вышел Сутормин.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Второй тайм начался
    45'
    Начало второго тайма. Счёт 1-1. Обе команды в первом тайме достойно смотрелись, мы наблюдаем относительно равную игру. Кому же удастся одержать победу в этой встречи?! Или всё же "Ахмат" и "Зенит сойдутся на ничьей?! Поехали!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • Травма, повреждение
    45'
    Визеу получил повреждение во время столкновения с одним из игроков "Зенита". Медики оказывают помощь.
  • 44'
    Иванов с центра поля пробивает мяч на Богосавца, Мирослав продвигаясь к воротам питерцев, теряет мяч среди игроков "Ахмата".
  • 44'
    Разыгрывают мяч игроки "Зенита". Ерохин отдает на Караваева, тот простреливает ворота "Ахмата" , Городов на месте.
  • 41'
    Мяч в центре поля перекатывается от игроков одной команды к другой. Нижич отдаёт на Исмаэла, Харин диагональным пасом пытался отправить мяч в штрафную площадь, но Мусаев остановил эту атаку. 
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот "Зенита" , Богосавац простреливал в центр штрафной, на пути оказался Прохин, Лунёв надёжно забрал мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Оздоев попал по ногам одному из игроков "Ахмата", достаточно опасный стандарт заработал "Зенит".
  • Угловой
    37'
    Подача в штрафную "Зенита", Швец целился по воротам, но мяч был отобран соперниками. 
  • Красная карточка
    34'
    Судья решает удалить Ригони за жесткое столкновение с Глушаковым. Пытается спорить с арбитром Эмилиано, но за дело питерцы остаются в меньшинстве. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Глушаков получил повреждение во время борьбы с одним из игроков "Зенита". Медики вышли на поле. 
  • Опасный момент
    31'
    Иванов побежал по левой бровке, диагональным пасом пробивал по воротам "Зенита", но Лунёв спокойно поймал мяч. 
  • 30'
    Нижич отдал пас в центр поля, Кузяев головой отбил мяч, Прохин целился прямо в рамку, но грозненцы перехватили снаряд.
  • 28'
    "Зенит" довольно спокойно чувствует себя в своей зоне, перекатывают мяч питерцы, Оздоев простреливал в центр штрафной, Швец оставил подачу.
  • 27'
    Мы можем наблюдать равную игру. Ни "Ахмат", ни "Зенит" не уступают друг другу. Интересная и захватывающая встреча, однако.
  • 25'
    Лунёв отдает пас напарникам по команде, Глушаков перехватывает, затем мяч снова возвращается к питерцам.
  • Судья
    24'
    Судья дал небольшую паузу. Футболисты могут отдохнуть и попить воды.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-ОЛ!!!1-1!!! Дриусси пробивает в ворота "Ахмата". Городов не успевает среагировать, и мяч красиво залетает в створку!
  • 20'
    Богосавац продвинулся к левому углу штрафной площадки, хотел прострелить в ворота "Зенита", но мяч затерялся и ушел к сопернику.
  • 19'
    Осорио пасует, Ригони по левой бровке продвинулся к воротам соперника, но защитник "Ахмата" перехватил футбольный снаряд.
  • 18'
    Ерохин пытался пробить в центр штрафной, но мяч ушел за пределы поля.
  • 17'
    Городов с разбега отдает пас в центр поля, Глушаков отбивает головой, и мяч теряется среди игроков "Зенита".
  • Угловой
    15'
    Сильва выполнил угловой в центр штрафной, Лунёв отбил головой, а затем надёжно взял мяч в свои руки.
  • 13'
    Дуглас отдает в пас в штрафную, Прохин пытался пробить, но Городов надёжно сыграл на выходе из ворот, поймав мяч.
  • 12'
    Игроки "Ахмата", имея преимущество, спокойно перекатывают мяч. Глушаков издалека пробивает по воротам, но мяч летит выше.
  • Желтая карточка
    11'
    Первая жёлтая карточка в игре. За грубую игру её получает Ригони.
  • Опасный момент
    10'
    Опасный момент создают зенитовцы. Ригони бьёт по мячу, целясь в ворота,  но Городов-начеку.
  • 8'
    Городов отправляет мяч в центр поля, Ерохин подхватывает мяч и фолит.
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! ИВАНОВ! Лунёв ошибся в своей штрафной площадке, Олег отобрал мяч и обманув вратаря прострелил прямо сетку ворот!
  • Фол, нарушение
    4'
    Иванов здорово ставит корпус, Мусаев бьет по ногам. Нарушение правил свитком фиксирует арбитр.
  • 3'
    Атака "Зенита" по левой бровке. Караваев отдал пас на Мусаева, мяч вышел за пределы поля
  • 1'
    Грозенцы активно действуют в стартовые минуты встречи, стараясь задействовать фланги атаки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток арбитра, первый тайм начался!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Ригони Эмилиано получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Ригони Эмилиано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Иванов Олег бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ахмат 1:1 Зенит

Исход игры
Ахмат
8.8% (14)
Ничья
29.6% (47)
Зенит
61.6% (98)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
80.27% (118)
Нет
19.73% (29)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.7% (52)
1:1 Ничья
25.2% (40)
0:2 Зенит
11.3% (18)
1:3 Зенит
8.2% (13)
2:1 Ахмат
5.7% (9)
0:1 Зенит
4.4% (7)
1:0 Ахмат
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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