Замена у команды "Зенита". Сергей Семак не был слишком удовлетворен игрой, которую показал Ерохин. Вместо него вышел Сутормин.

Харин простреливал в штрафную "Зенита" но сделал это некачественно.

Осорио покатил мяч по правой бровке, Йордан целился прямо в рамку, но Городов хорошо прочитал момент.

Штрафной удар выполняли питерцы. Оздоев принял мяч на середине штрафной, но защитники "Ахмата" выбили футбольный снаряд в центр поля.

Начало второго тайма. Счёт 1-1. Обе команды в первом тайме достойно смотрелись, мы наблюдаем относительно равную игру. Кому же удастся одержать победу в этой встречи?! Или всё же "Ахмат" и "Зенит сойдутся на ничьей?! Поехали!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

45' Визеу получил повреждение во время столкновения с одним из игроков "Зенита". Медики оказывают помощь.

44' Иванов с центра поля пробивает мяч на Богосавца, Мирослав продвигаясь к воротам питерцев, теряет мяч среди игроков "Ахмата".

44' Разыгрывают мяч игроки "Зенита". Ерохин отдает на Караваева, тот простреливает ворота "Ахмата" , Городов на месте.

41' Мяч в центре поля перекатывается от игроков одной команды к другой. Нижич отдаёт на Исмаэла, Харин диагональным пасом пытался отправить мяч в штрафную площадь, но Мусаев остановил эту атаку.

40' Угловой у ворот "Зенита" , Богосавац простреливал в центр штрафной, на пути оказался Прохин, Лунёв надёжно забрал мяч.

38' Оздоев попал по ногам одному из игроков "Ахмата", достаточно опасный стандарт заработал "Зенит".

37' Подача в штрафную "Зенита", Швец целился по воротам, но мяч был отобран соперниками.

34' Судья решает удалить Ригони за жесткое столкновение с Глушаковым. Пытается спорить с арбитром Эмилиано, но за дело питерцы остаются в меньшинстве.

33' Глушаков получил повреждение во время борьбы с одним из игроков "Зенита". Медики вышли на поле.

31' Иванов побежал по левой бровке, диагональным пасом пробивал по воротам "Зенита", но Лунёв спокойно поймал мяч.

30' Нижич отдал пас в центр поля, Кузяев головой отбил мяч, Прохин целился прямо в рамку, но грозненцы перехватили снаряд.

28' "Зенит" довольно спокойно чувствует себя в своей зоне, перекатывают мяч питерцы, Оздоев простреливал в центр штрафной, Швец оставил подачу.

27' Мы можем наблюдать равную игру. Ни "Ахмат", ни "Зенит" не уступают друг другу. Интересная и захватывающая встреча, однако.

25' Лунёв отдает пас напарникам по команде, Глушаков перехватывает, затем мяч снова возвращается к питерцам.

24' Судья дал небольшую паузу. Футболисты могут отдохнуть и попить воды.

22' Г-О-О-О-О-ОЛ!!!1-1!!! Дриусси пробивает в ворота "Ахмата". Городов не успевает среагировать, и мяч красиво залетает в створку!

20' Богосавац продвинулся к левому углу штрафной площадки, хотел прострелить в ворота "Зенита", но мяч затерялся и ушел к сопернику.

19' Осорио пасует, Ригони по левой бровке продвинулся к воротам соперника, но защитник "Ахмата" перехватил футбольный снаряд.

18' Ерохин пытался пробить в центр штрафной, но мяч ушел за пределы поля.

17' Городов с разбега отдает пас в центр поля, Глушаков отбивает головой, и мяч теряется среди игроков "Зенита".

15' Сильва выполнил угловой в центр штрафной, Лунёв отбил головой, а затем надёжно взял мяч в свои руки.

13' Дуглас отдает в пас в штрафную, Прохин пытался пробить, но Городов надёжно сыграл на выходе из ворот, поймав мяч.

12' Игроки "Ахмата", имея преимущество, спокойно перекатывают мяч. Глушаков издалека пробивает по воротам, но мяч летит выше.

11' Первая жёлтая карточка в игре. За грубую игру её получает Ригони.

10' Опасный момент создают зенитовцы. Ригони бьёт по мячу, целясь в ворота, но Городов-начеку.

8' Городов отправляет мяч в центр поля, Ерохин подхватывает мяч и фолит.

6' Г-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! ИВАНОВ! Лунёв ошибся в своей штрафной площадке, Олег отобрал мяч и обманув вратаря прострелил прямо сетку ворот!

4' Иванов здорово ставит корпус, Мусаев бьет по ногам. Нарушение правил свитком фиксирует арбитр.

3' Атака "Зенита" по левой бровке. Караваев отдал пас на Мусаева, мяч вышел за пределы поля

1' Грозенцы активно действуют в стартовые минуты встречи, стараясь задействовать фланги атаки.