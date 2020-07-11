Ахмат
1:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Ахмат-Арена
Зенит
1:0
6' ГолИванов Олег
9' Желтая карточкаРигони Эмилиано
1:1
22' ГолДриусси Себастьян
34' Вторая желтая карточкаРигони Эмилиано
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
11
Исмаэл
Силва
19
Иванов
Олег
27
Визеу
Фелипе
99
Лунёв
Андрей
38
Мусаев
Леон
14
Кузяев
Далер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Визеу ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
76 Адамов АрсенЗащитник
-
17 Мбенг АблаеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шатов ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Ход матча
6'
1:0
22'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Иванов Олег
|1
|0.03
|7.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|8.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Исмаэл Силва
|1 (1)
|0.03
|10.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|11.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|13.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|16 (7)
|0.53
|2.
|Азмун Сердар
|14 (1)
|0.47
|3.
|Малком Филипе
|4
|0.13
|4.
|Дриусси Себастьян
|4 (2)
|0.13
|5.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|6.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|7.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|14.
|Мак Роберт
|1
|0.03
|15.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|16.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Швец Антон
|6
|1
|4.
|Иванов Олег
|7
|0
|5.
|Нижич Зоран
|6
|0
|6.
|Бериша Бернард
|6
|0
|7.
|Уциев Ризван
|4
|1
|8.
|Глушаков Денис
|5
|0
|9.
|Исмаэл Силва
|5
|0
|10.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Городов Евгений
|2
|0
|15.
|Понсе Андрес
|2
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|20.
|Визеу Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|9
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|6.
|Ерохин Александр
|3
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|8.
|Азмун Сердар
|3
|0
|9.
|Кузяев Далер
|3
|0
|10.
|Дзюба Артём
|2
|0
|11.
|Жирков Юрий
|2
|0
|12.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|13.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|15.
|Мусаев Леон
|2
|0
|16.
|Смольников Игорь
|1
|0
|17.
|Шатов Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|28% (7)
|8% (2)
|Зенит
|25% (13)
|9.62% (5)
|15.38% (8)
|9.62% (5)
|25% (13)
|15.38% (8)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:1 Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|12.
|Ахмат
|1:1 Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|13.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
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Прогнозы на матч Ахмат 1:1 Зенит
Исход игры
Ахмат
8.8% (14)
Ничья
29.6% (47)
Зенит
61.6% (98)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
80.27% (118)
Нет
19.73% (29)
Популярный счёт
1:2 Зенит
32.7% (52)
1:1 Ничья
25.2% (40)
0:2 Зенит
11.3% (18)
1:3 Зенит
8.2% (13)
2:1 Ахмат
5.7% (9)
0:1 Зенит
4.4% (7)
1:0 Ахмат
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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