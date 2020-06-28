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Ахмат
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Исмаэл Силва 1 (1) 0.03
8. Семёнов Андрей 1 0.03
9. Вилькер Анхель 1 0.03
10. Визеу Фелипе 1 0.03
11. Богосавац Мирослав 0 0
12. Раванелли Феррейра 0 0
13. Иванов Олег 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 16 (7) 0.53
2. Азмун Сердар 14 (1) 0.47
3. Малком Филипе 4 0.13
4. Иванович Бранислав 4 0.13
5. Оздоев Магомед 3 0.1
6. Сутормин Алексей 3 0.1
7. Дриусси Себастьян 3 (2) 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Швец Антон 6 1
4. Иванов Олег 7 0
5. Нижич Зоран 6 0
6. Бериша Бернард 6 0
7. Уциев Ризван 4 1
8. Глушаков Денис 5 0
9. Исмаэл Силва 5 0
10. Вилькер Анхель 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Городов Евгений 2 0
15. Понсе Андрес 2 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Раванелли Феррейра 1 0
20. Визеу Фелипе 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ерохин Александр 3 0
6. Караваев Вячеслав 3 0
7. Азмун Сердар 3 0
8. Кузяев Далер 3 0
9. Дзюба Артём 2 0
10. Жирков Юрий 2 0
11. Сутормин Алексей 2 0
12. Дуглас Сантос 2 0
13. Дриусси Себастьян 2 0
14. Мусаев Леон 2 0
15. Смольников Игорь 1 0
16. Шатов Олег 1 0
17. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12% (3) 24% (6) 16% (4) 12% (3) 28% (7) 8% (2)
 Зенит 25% (13) 9.62% (5) 15.38% (8) 9.62% (5) 25% (13) 15.38% (8)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат 1:2 Зенит Кубок Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 21 час 32 минуты.


    • Прогнозы 98
    Ахмат 10.2% (10)
    X 26.5% (26)
    Зенит 63.3% (62)
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Ахмат - Зенит

    Исход игры
    Ахмат
    10.2% (10)
    Ничья
    26.5% (26)
    Зенит
    63.3% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.55% (46)
    Меньше
    49.45% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    74.73% (68)
    Нет
    25.27% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    29.6% (29)
    1:1 Ничья
    22.4% (22)
    0:2 Зенит
    16.3% (16)
    1:3 Зенит
    9.2% (9)
    2:1 Ахмат
    6.1% (6)
    0:1 Зенит
    4.1% (4)
    1:0 Ахмат
    3.1% (3)
    2:2 Ничья
    2% (2)
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