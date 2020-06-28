Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|7.
|Исмаэл Силва
|1 (1)
|0.03
|8.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|9.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|10.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|12.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
|13.
|Иванов Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|16 (7)
|0.53
|2.
|Азмун Сердар
|14 (1)
|0.47
|3.
|Малком Филипе
|4
|0.13
|4.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|5.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|6.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|7.
|Дриусси Себастьян
|3 (2)
|0.1
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|14.
|Мак Роберт
|1
|0.03
|15.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|16.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Швец Антон
|6
|1
|4.
|Иванов Олег
|7
|0
|5.
|Нижич Зоран
|6
|0
|6.
|Бериша Бернард
|6
|0
|7.
|Уциев Ризван
|4
|1
|8.
|Глушаков Денис
|5
|0
|9.
|Исмаэл Силва
|5
|0
|10.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Городов Евгений
|2
|0
|15.
|Понсе Андрес
|2
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|20.
|Визеу Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|9
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ерохин Александр
|3
|0
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|7.
|Азмун Сердар
|3
|0
|8.
|Кузяев Далер
|3
|0
|9.
|Дзюба Артём
|2
|0
|10.
|Жирков Юрий
|2
|0
|11.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|12.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|13.
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|14.
|Мусаев Леон
|2
|0
|15.
|Смольников Игорь
|1
|0
|16.
|Шатов Олег
|1
|0
|17.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|28% (7)
|8% (2)
|Зенит
|25% (13)
|9.62% (5)
|15.38% (8)
|9.62% (5)
|25% (13)
|15.38% (8)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов
ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Ахмат - Зенит
Исход игры
Ахмат
10.2% (10)
Ничья
26.5% (26)
Зенит
63.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
50.55% (46)
Меньше
49.45% (45)
Обе команды забьют
Да
74.73% (68)
Нет
25.27% (23)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.6% (29)
1:1 Ничья
22.4% (22)
0:2 Зенит
16.3% (16)
1:3 Зенит
9.2% (9)
2:1 Ахмат
6.1% (6)
0:1 Зенит
4.1% (4)
1:0 Ахмат
3.1% (3)
2:2 Ничья
2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!