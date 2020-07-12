Уткин сыграл на линию штрафной на Фернандеша, который пробил по центру ворот и Полетаев в падении зафиксировал игровой снаряд.

Аугустыняк сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и Сорокин затылком скинул игровой снаряд назад на Сафонова.

Бикфалви перехватил игровой снаряд, пробросил мяч на Погребняка и Олссон врезался в Эрика, арбитр зафиксировал фол.

Бикфалви сыграл налево на Эль Кабира, который вошёл в штрафную площадь, Петров выставил ногу и выбил игровой снаряд вперёд по бровке.

Эль Кабир получил вторую попытку, сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел на метр выше перекладины.

31' Берг ворвался в штрафную по центру, пробил по воротам в ближний угол, Полетаев в падении отразил мяч перед собой, дальше Берг играл на добивании и попал в штангу, а затем уже полевые игроки "Урала" отбились.

30' Эль Кабир с левого фланга финтами разбросал Петрова, выполнил подачу в центр вратарской, где были Погребняк и Кухарчик, но Сафонов выпрыгнул выше них и кулаком выбил снаряд на правую бровку.

29' Бикфалви после подбора бьёт по воротам метров с двадцати пяти, Сафонов в прыжке выбивает сферу в сторону от каркаса.

28' Фернандеш ускорился по левому флангу, пробросил мяч вперёд, ему успел поставить корпус Кулаков и дал выкатиться снаряду за пределы поля.

27' Петров подключился в атаку, пытался прострелить в штрафную, но Калинин сблокировал сферу и затем выбил игровой снаряд в сторону центральной линии.

26' Продолжают защитники "Краснодара" контролировать мяч на своей половине поля, долго они пока доходят до штрафной Полетаева.

25' Сорокин сделал длинную передачу вперёд, Берг с разворота пробил по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.

24' Кулаков перехватил мяч, пробросил мяч мимо Вандерсона, пробежал по правому флангу, выполнил подачу в штрафную, где Сафонов на выходе в прыжке зафиксировал сферу.

23' Отправляет главный арбитр всех на бровку, чтобы игроки приняли водные процедуры, а тренерский штаб в это время пользуется моментом и вносит коррективы в игру.

23' Олссон сыграл на правую бровку Петрову, который сместился в центр и сыграл на Газинского, тот отдал мяч Фернандешу, который пробил по воротам метров с тридцати и мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.

22' Газинский пошёл вперёд, сыграть чуть левее на Рамиреса, который сделал передачу на Фернандеша, тот возле линии штрафной замешкался и потерял снаряд, но рядом оказался Вандерсон, который подобрал круглого, пробил по воротам и сфера летит над перекладиной!

21' Эль Кабир выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, Бикфалви сбросил мяч в центр в район 11-метровой, откуда Кухарчик в касание пробил по воротам и мяч снова летит в считанных сантиметрах от каркаса!

20' Кайо выполнил диагональ налево а направлении Рамиреса, но вышло слишком сильно и футбольный снаряд вылетел за боковую линию.

19' Эль Кабир с центральной линии нанёс удар по воротам, заметив, что Сафонов вышел из ворот, но голкипер "Краснодара" успел вернуться и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

18' Калинин с левого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Эль Кабир в касание пробил по воротам и мяч пролетел в притирку со штангой!

17' Вандерсон прошёл по лицевой с левого фланга, прострелил в центр вратарской, откуда Берг пробил по воротам и мяч попал в бедро Калинину, после чего игроки "Краснодара" побежали к арбитру требовать пенальти, но после просмотра повтора VAR было ясно, что никакой игры рукой не было.

16' Фернандеш сыграл вперёд на Олссона, который покатил мяч дальше на Рамиреса, тот прострелил снаряд в центр на линию штрафной, Уткин забросил сферу на правый угол вратарской, откуда Берг пробил по воротам и Полетаев в прыжке зафиксировал круглого!

15' Защитники "Краснодара" продолжают контролировать мяч в центре поля, Бикфалви перехватывает сферу, но тут же правила нарушает Газинский.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МАРКУС БЕРГ!!! Уткин нанёс удар со стандарта в дальний угол ворот, но Берг в прыжке коснулся мяча головой и изменил траекторию мяча, из-за чего Полетаев не смог отразить этот снаряд!

13' Калинин перед штрафной площади врезал по ноге Петрову и получил жёлтую карточку от главного арбитра.

12' Кухарчик после перехвата мяча сделал длинную передачу вперёд в направлении Бикфалви, но защитники "Краснодара" в центральном круге перехватили сферу.

12' Фернандеш пошёл в дриблинг, прокинул мяч в лицевую и мяч от Кулакова выкатился за пределы поля.

11' Вандерсон пытается ускориться по центру, сыграл накоротке с партнёром, но мяч попал в главного арбитра Кирилла Левникова.

10' Кайо в верховом единоборстве теперь приземлился на Бикфалви и арбитр снова зафиксировал фол. Кстати, Бикфалви проводит 100-й матч в Премьер-лиге.

9' Эль Кабир снова выполнил подачу в центр штрафной площади, но защитники "Краснодара" выбили игровой снаряд за пределы штрафной.

8' Кухарчик после перехвата мяча сыграл в центр на Бикфалви, тот покатил круглого на Погребняка направо, который сыграл чуть назад на Аугустыняка.

7' Кулаков выбил мяч вперёд на Бикфалви, который сделал передачу налево Эль Кабиру, который побежал по флангу, навесил на ближнюю штангу, где Уткин сыграл на опережение, проткнул мяч на ближнюю штангу и Сафонов рукой перевёл сферу за пределы поля.

6' Кайо около центрального круга хватал двумя руками Погребняка, пытавшись дотянуться до мяча, но бутсами попадал по телу Павла. Арбитр в итоге зафиксировал фол.

5' Фернандеш покатил мяч вперёд по левой бровке на Рамиреса, который не пошёл вперёд и игровой снаряд выкатился за боковую линию.

4' Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Кайо головой пробил по воротам, но мяч пролетел выше перекладины.

3' Рамирес пошёл в лицевую, прокинул мяч по лицевой линии, но Вилюш выбил игровой снаряд за пределы штрафной.

2' Фернандеш после передачи Петрова с линии штрафной наносил удар по воротам, но защитники "Урала" заблокировали игровой снаряд.

1' Уткин после перехвата мяча полетел вперёд по центру, но Герасимов выдвинулся вперёд и сумел отобрать игровой снаряд.