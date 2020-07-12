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Краснодар
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Урал
0'
13' Желтая карточка
Калинин Игорь
1:0
14' Гол
Берг Маркус
31'
Краснодар - Урал. 1:0. Маркус Бе...
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Панталеао
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристьян
14
Олссон
Кристоффер
8
Газинский
Юрий
10
Вандерсон
Кампос
47
Уткин
Даниил
99
Фернандеш
Мануэл
33
Берг
Маркус
60
Полетаев
Владислав
15
Кулаков
Денис
93
Герасимов
Алексей
5
Вилюш
Мацей
95
Калинин
Игорь
6
Аугустыняк
Рафал
14
Бавин
Юрий
18
Кухарчик
Михал
10
Бикфалви
Эрик
58
Эль
Кабир
Отман
88
Погребняк
Павел
Краснодар
4-2-3-1
Урал
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Калинин Игорь
14'
Берг Маркус
(Уткин Даниил)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 6 0.2
3. Уткин Даниил 5 0.17
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Олссон Кристоффер 1 0.03
10. Намли Юнес 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (2) 0.23
2. Эль Кабир Отман 6 0.2
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 3 0.1
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
3. Рамирес Кристьян 6 0
4. Олссон Кристоффер 6 0
5. Берг Маркус 4 1
6. Ари Феррейра 5 0
7. Мартынович Александр 5 0
8. Спайич Урош 5 0
9. Кайо Панталеао 3 1
10. Петров Сергей 4 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Фернандеш Мануэл 2 0
14. Кабелла Реми 2 0
15. Вандерсон Кампос 2 0
16. Черников Александр 2 0
17. Газинский Юрий 1 0
18. Сафонов Матвей 1 0
19. Игнатьев Иван 1 0
20. Уткин Даниил 1 0
21. Скопинцев Дмитрий 1 0
Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Бумаль Майега Петрус 7 0
3. Емельянов Роман 5 1
4. Бикфалви Эрик 4 1
5. Фидлер Артём 4 0
6. Поляков Денис 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бавин Юрий 3 0
10. Эль Кабир Отман 3 0
11. Калинин Игорь 3 0
12. Аугустыняк Рафал 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Погребняк Павел 1 0
15. Димитров Николай 1 0
16. Панюков Андрей 1 0
17. Меркулов Михаил 1 0
18. Золотов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)
 Урал 7.14% (2) 14.29% (4) 7.14% (2) 21.43% (6) 28.57% (8) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар
Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов
Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Урал 2:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Урал Товарищеские матчи Краснодар 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига
Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар 1:0 Заявка 27 13 9 5 43 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал 0:1 Заявка 28 9 8 11 35 - 47 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Первый тайм
  • 35'
    Эль Кабир получил вторую попытку, сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел на метр выше перекладины.
  • 35'
    Бикфалви сыграл налево на Эль Кабира, который вошёл в штрафную площадь, Петров выставил ногу и выбил игровой снаряд вперёд по бровке.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бикфалви перехватил игровой снаряд, пробросил мяч на Погребняка и Олссон врезался в Эрика, арбитр зафиксировал фол.
  • 33'
    Аугустыняк сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и Сорокин затылком скинул игровой снаряд назад на Сафонова.
  • 32'
    Уткин сыграл на линию штрафной на Фернандеша, который пробил по центру ворот и Полетаев в падении зафиксировал игровой снаряд.
  • Штанга
    31'
    Берг ворвался в штрафную по центру, пробил по воротам в ближний угол, Полетаев в падении отразил мяч перед собой, дальше Берг играл на добивании и попал в штангу, а затем уже полевые игроки "Урала" отбились.
  • 30'
    Эль Кабир с левого фланга финтами разбросал Петрова, выполнил подачу в центр вратарской, где были Погребняк и Кухарчик, но Сафонов выпрыгнул выше них и кулаком выбил снаряд на правую бровку.
  • 29'
    Бикфалви после подбора бьёт по воротам метров с двадцати пяти, Сафонов в прыжке выбивает сферу в сторону от каркаса.
  • 28'
    Фернандеш ускорился по левому флангу, пробросил мяч вперёд, ему успел поставить корпус Кулаков и дал выкатиться снаряду за пределы поля.
  • 27'
    Петров подключился в атаку, пытался прострелить в штрафную, но Калинин сблокировал сферу и затем выбил игровой снаряд в сторону центральной линии.
  • 26'
    Продолжают защитники "Краснодара" контролировать мяч на своей половине поля, долго они пока доходят до штрафной Полетаева.
  • 25'
    Сорокин сделал длинную передачу вперёд, Берг с разворота пробил по воротам, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • 24'
    Кулаков перехватил мяч, пробросил мяч мимо Вандерсона, пробежал по правому флангу, выполнил подачу в штрафную, где Сафонов на выходе в прыжке зафиксировал сферу.
  • 23'
    Отправляет главный арбитр всех на бровку, чтобы игроки приняли водные процедуры, а тренерский штаб в это время пользуется моментом и вносит коррективы в игру.
  • 23'
    Олссон сыграл на правую бровку Петрову, который сместился в центр и сыграл на Газинского, тот отдал мяч Фернандешу, который пробил по воротам метров с тридцати и мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.
  • 22'
    Газинский пошёл вперёд, сыграть чуть левее на Рамиреса, который сделал передачу на Фернандеша, тот возле линии штрафной замешкался и потерял снаряд, но рядом оказался Вандерсон, который подобрал круглого, пробил по воротам и сфера летит над перекладиной!
  • Опасный момент
    21'
    Эль Кабир выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, Бикфалви сбросил мяч в центр в район 11-метровой, откуда Кухарчик в касание пробил по воротам и мяч снова летит в считанных сантиметрах от каркаса!
  • 20'
    Кайо выполнил диагональ налево а направлении Рамиреса, но вышло слишком сильно и футбольный снаряд вылетел за боковую линию.
  • 19'
    Эль Кабир с центральной линии нанёс удар по воротам, заметив, что Сафонов вышел из ворот, но голкипер "Краснодара" успел вернуться и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • Опасный момент
    18'
    Калинин с левого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Эль Кабир в касание пробил по воротам и мяч пролетел в притирку со штангой!
  • 17'
    Вандерсон прошёл по лицевой с левого фланга, прострелил в центр вратарской, откуда Берг пробил по воротам и мяч попал в бедро Калинину, после чего игроки "Краснодара" побежали к арбитру требовать пенальти, но после просмотра повтора VAR было ясно, что никакой игры рукой не было.
  • 16'
    Фернандеш сыграл вперёд на Олссона, который покатил мяч дальше на Рамиреса, тот прострелил снаряд в центр на линию штрафной, Уткин забросил сферу на правый угол вратарской, откуда Берг пробил по воротам и Полетаев в прыжке зафиксировал круглого!
  • Фол, нарушение
    15'
    Защитники "Краснодара" продолжают контролировать мяч в центре поля, Бикфалви перехватывает сферу, но тут же правила нарушает Газинский.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МАРКУС БЕРГ!!! Уткин нанёс удар со стандарта в дальний угол ворот, но Берг в прыжке коснулся мяча головой и изменил траекторию мяча, из-за чего Полетаев не смог отразить этот снаряд!
  • Желтая карточка
    13'
    Калинин перед штрафной площади врезал по ноге Петрову и получил жёлтую карточку от главного арбитра.
  • 12'
    Кухарчик после перехвата мяча сделал длинную передачу вперёд в направлении Бикфалви, но защитники "Краснодара" в центральном круге перехватили сферу.
  • 12'
    Фернандеш пошёл в дриблинг, прокинул мяч в лицевую и мяч от Кулакова выкатился за пределы поля.
  • 11'
    Вандерсон пытается ускориться по центру, сыграл накоротке с партнёром, но мяч попал в главного арбитра Кирилла Левникова.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кайо в верховом единоборстве теперь приземлился на Бикфалви и арбитр снова зафиксировал фол. Кстати, Бикфалви проводит 100-й матч в Премьер-лиге.
  • 9'
    Эль Кабир снова выполнил подачу в центр штрафной площади, но защитники "Краснодара" выбили игровой снаряд за пределы штрафной.
  • 8'
    Кухарчик после перехвата мяча сыграл в центр на Бикфалви, тот покатил круглого на Погребняка направо, который сыграл чуть назад на Аугустыняка.
  • 7'
    Кулаков выбил мяч вперёд на Бикфалви, который сделал передачу налево Эль Кабиру, который побежал по флангу, навесил на ближнюю штангу, где Уткин сыграл на опережение, проткнул мяч на ближнюю штангу и Сафонов рукой перевёл сферу за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Кайо около центрального круга хватал двумя руками Погребняка, пытавшись дотянуться до мяча, но бутсами попадал по телу Павла. Арбитр в итоге зафиксировал фол.
  • 5'
    Фернандеш покатил мяч вперёд по левой бровке на Рамиреса, который не пошёл вперёд и игровой снаряд выкатился за боковую линию.
  • 4'
    Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Кайо головой пробил по воротам, но мяч пролетел выше перекладины.
  • 3'
    Рамирес пошёл в лицевую, прокинул мяч по лицевой линии, но Вилюш выбил игровой снаряд за пределы штрафной.
  • 2'
    Фернандеш после передачи Петрова с линии штрафной наносил удар по воротам, но защитники "Урала" заблокировали игровой снаряд.
  • 1'
    Уткин после перехвата мяча полетел вперёд по центру, но Герасимов выдвинулся вперёд и сумел отобрать игровой снаряд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Урал

Исход игры
Краснодар
92.5% (148)
Ничья
5.6% (9)
Урал
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
31.9% (51)
2:0 Краснодар
26.3% (42)
1:0 Краснодар
13.8% (22)
3:1 Краснодар
11.3% (18)
1:1 Ничья
3.1% (5)
3:0 Краснодар
1.9% (3)
1:2 Урал
1.3% (2)
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