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Краснодар
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 6 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Уткин Даниил 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Олссон Кристоффер 1 0.03
10. Намли Юнес 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (2) 0.23
2. Эль Кабир Отман 6 0.2
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 3 0.1
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
3. Рамирес Кристьян 6 0
4. Олссон Кристоффер 6 0
5. Берг Маркус 4 1
6. Ари Феррейра 5 0
7. Мартынович Александр 5 0
8. Спайич Урош 5 0
9. Кайо Панталеао 3 1
10. Петров Сергей 4 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Фернандеш Мануэл 2 0
14. Кабелла Реми 2 0
15. Вандерсон Кампос 2 0
16. Черников Александр 2 0
17. Газинский Юрий 1 0
18. Сафонов Матвей 1 0
19. Игнатьев Иван 1 0
20. Уткин Даниил 1 0
21. Скопинцев Дмитрий 1 0
Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Бумаль Майега Петрус 7 0
3. Емельянов Роман 5 1
4. Бикфалви Эрик 4 1
5. Фидлер Артём 4 0
6. Поляков Денис 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бавин Юрий 3 0
10. Эль Кабир Отман 3 0
11. Калинин Игорь 2 0
12. Аугустыняк Рафал 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Погребняк Павел 1 0
15. Димитров Николай 1 0
16. Панюков Андрей 1 0
17. Меркулов Михаил 1 0
18. Золотов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)
 Урал 7.14% (2) 14.29% (4) 7.14% (2) 21.43% (6) 28.57% (8) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар
Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов
Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Урал 2:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Урал Товарищеские матчи Краснодар 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига
Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 1 день 23 часа 32 минуты.


    • Прогнозы 72
    Краснодар 93.1% (67)
    X 4.2% (3)
    Урал 2.8% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Краснодар - Урал

    Исход игры
    Краснодар
    93.1% (67)
    Ничья
    4.2% (3)
    Урал
    2.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.59% (31)
    Меньше
    54.41% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    45.59% (31)
    Нет
    54.41% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    38.9% (28)
    2:1 Краснодар
    22.2% (16)
    3:1 Краснодар
    15.3% (11)
    1:0 Краснодар
    11.1% (8)
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