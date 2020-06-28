Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|6
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|10.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (2)
|0.23
|2.
|Эль Кабир Отман
|6
|0.2
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|3
|0.1
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|8
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|7
|0
|3.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|5.
|Берг Маркус
|4
|1
|6.
|Ари Феррейра
|5
|0
|7.
|Мартынович Александр
|5
|0
|8.
|Спайич Урош
|5
|0
|9.
|Кайо Панталеао
|3
|1
|10.
|Петров Сергей
|4
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0
|14.
|Кабелла Реми
|2
|0
|15.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|16.
|Черников Александр
|2
|0
|17.
|Газинский Юрий
|1
|0
|18.
|Сафонов Матвей
|1
|0
|19.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|20.
|Уткин Даниил
|1
|0
|21.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Бумаль Майега Петрус
|7
|0
|3.
|Емельянов Роман
|5
|1
|4.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Фидлер Артём
|4
|0
|6.
|Поляков Денис
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Кулаков Денис
|3
|0
|9.
|Бавин Юрий
|3
|0
|10.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|11.
|Калинин Игорь
|2
|0
|12.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|14.
|Погребняк Павел
|1
|0
|15.
|Димитров Николай
|1
|0
|16.
|Панюков Андрей
|1
|0
|17.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|18.
|Золотов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|Урал
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар
Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Исход игры
Краснодар
93.1% (67)
Ничья
4.2% (3)
Урал
2.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.59% (31)
Меньше
54.41% (37)
Обе команды забьют
Да
45.59% (31)
Нет
54.41% (37)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
38.9% (28)
2:1 Краснодар
22.2% (16)
3:1 Краснодар
15.3% (11)
1:0 Краснодар
11.1% (8)
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