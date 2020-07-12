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Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Уфа
77
Коченков
Антон
20
Игнатьев
Владислав
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
2
Живоглядов
Дмитрий
37
Магкеев
Станислав
7
Крыховяк
Гжегож
59
Миранчук
Алексей
23
Мариу
Жоау
11
Миранчук
Антон
19
Эдер
Лопеш
31
Беленов
Александр
33
Сухов
Александр
6
Урунов
Остон
3
Аликин
Павел
2
Круговой
Данил
9
Терентьев
Денис
22
Голубев
Артём
74
Фомин
Даниил
87
Безденежных
Игорь
99
Козлов
Андрей
11
Бизяк
Ловро
Локомотив Москва
4-2-3-1
Уфа
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 11 (5) 0.37
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Рыбчинский Дмитрий 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (3) 0.17
2. Кротов Вячеслав 3 0.1
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Никитин Алексей 0 0
15. Пуцко Александр 0 0
16. Круговой Данил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 11 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 8 0
4. Жемалетдинов Рифат 6 1
5. Рыбус Мацей 5 1
6. Чорлука Ведран 5 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Идову Брайн 3 0
9. Мариу Жоау 3 0
10. Эдер Лопеш 3 0
11. Куликов Даниил 3 0
12. Мурило Серкейра 3 0
13. Хёведес Бенедикт 2 0
14. Гилерме Маринато 2 0
15. Миранчук Антон 2 0
16. Магкеев Станислав 2 0
17. Кверквелия Соломон 0 1
18. Смолов Фёдор 1 0
19. Коломейцев Александр 1 0
20. Миранчук Алексей 1 0
21. Лысов Михаил 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Неделчару Ионуц 4 1
4. Йокич Боян 5 0
5. Кротов Вячеслав 5 0
6. Фомин Даниил 5 0
7. Сухов Александр 4 0
8. Табидзе Джемал 4 0
9. Беленов Александр 3 0
10. Вомбергар Андрес 3 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Бизяк Ловро 2 0
13. Тилль Оливье 2 0
14. Голубев Артём 2 0
15. Сысуев Дмитрий 1 0
16. Аликин Павел 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
18. Алиев Азер 1 0
19. Емельянов Данила 1 0
20. Урунов Остон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 9.09% (3) 27.27% (9) 30.3% (10) 12.12% (4) 3.03% (1) 18.18% (6)
 Уфа 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 0 23.53% (4) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа
Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
9. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
10. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
11. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
12. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 28 тура Российской Премьер-лиги, в котором сыграют московский «Локомотив» и «Уфа». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 2 минуты.


Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа

Исход игры
Локомотив Москва
81.5% (132)
Ничья
16% (26)
Уфа
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
23.84% (36)
Меньше
76.16% (115)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
38.9% (63)
2:0 Локомотив Москва
16.7% (27)
2:1 Локомотив Москва
16% (26)
1:1 Ничья
13% (21)
3:1 Локомотив Москва
3.7% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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