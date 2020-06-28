Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|11 (5)
|0.37
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|9.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|12.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.17
|2.
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|10.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|11.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Тилль Оливье
|0
|0
|14.
|Никитин Алексей
|0
|0
|15.
|Пуцко Александр
|0
|0
|16.
|Круговой Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|11
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|8
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|6
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|5
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|5
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Идову Брайн
|3
|0
|9.
|Мариу Жоау
|3
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|11.
|Куликов Даниил
|3
|0
|12.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|13.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|14.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|15.
|Миранчук Антон
|2
|0
|16.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|17.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|18.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|19.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|20.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|21.
|Лысов Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|5
|1
|3.
|Неделчару Ионуц
|4
|1
|4.
|Йокич Боян
|5
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|6.
|Фомин Даниил
|5
|0
|7.
|Сухов Александр
|4
|0
|8.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|9.
|Беленов Александр
|3
|0
|10.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|13.
|Тилль Оливье
|2
|0
|14.
|Голубев Артём
|2
|0
|15.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|16.
|Аликин Павел
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|18.
|Алиев Азер
|1
|0
|19.
|Емельянов Данила
|1
|0
|20.
|Урунов Остон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|Уфа
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|0
|23.53% (4)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва
Уфа Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа
Исход игры
Локомотив Москва
79.7% (59)
Ничья
16.2% (12)
Уфа
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
21.13% (15)
Меньше
78.87% (56)
Обе команды забьют
Да
36.62% (26)
Нет
63.38% (45)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
35.1% (26)
2:0 Локомотив Москва
23% (17)
1:1 Ничья
14.9% (11)
2:1 Локомотив Москва
12.2% (9)
3:1 Локомотив Москва
5.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!