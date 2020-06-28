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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 11 (5) 0.37
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Рыбчинский Дмитрий 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (3) 0.17
2. Кротов Вячеслав 3 0.1
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Никитин Алексей 0 0
15. Пуцко Александр 0 0
16. Круговой Данил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 11 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 8 0
4. Жемалетдинов Рифат 6 1
5. Рыбус Мацей 5 1
6. Чорлука Ведран 5 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Идову Брайн 3 0
9. Мариу Жоау 3 0
10. Эдер Лопеш 3 0
11. Куликов Даниил 3 0
12. Мурило Серкейра 3 0
13. Хёведес Бенедикт 2 0
14. Гилерме Маринато 2 0
15. Миранчук Антон 2 0
16. Магкеев Станислав 2 0
17. Кверквелия Соломон 0 1
18. Смолов Фёдор 1 0
19. Коломейцев Александр 1 0
20. Миранчук Алексей 1 0
21. Лысов Михаил 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Неделчару Ионуц 4 1
4. Йокич Боян 5 0
5. Кротов Вячеслав 5 0
6. Фомин Даниил 5 0
7. Сухов Александр 4 0
8. Табидзе Джемал 4 0
9. Беленов Александр 3 0
10. Вомбергар Андрес 3 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Бизяк Ловро 2 0
13. Тилль Оливье 2 0
14. Голубев Артём 2 0
15. Сысуев Дмитрий 1 0
16. Аликин Павел 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
18. Алиев Азер 1 0
19. Емельянов Данила 1 0
20. Урунов Остон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 9.09% (3) 27.27% (9) 30.3% (10) 12.12% (4) 3.03% (1) 18.18% (6)
 Уфа 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 0 23.53% (4) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа
Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 1 день 19 часов 32 минуты.


    • Прогнозы 74
    Локомотив Москва 79.7% (59)
    X 16.2% (12)
    Уфа 4.1% (3)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Уфа

    Исход игры
    Локомотив Москва
    79.7% (59)
    Ничья
    16.2% (12)
    Уфа
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.13% (15)
    Меньше
    78.87% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    36.62% (26)
    Нет
    63.38% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Локомотив Москва
    35.1% (26)
    2:0 Локомотив Москва
    23% (17)
    1:1 Ничья
    14.9% (11)
    2:1 Локомотив Москва
    12.2% (9)
    3:1 Локомотив Москва
    5.4% (4)
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