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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 14 0.47
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Денисов Александр 1 0.03
11. Григалава Гиа 1 0.03
12. Берхамов Кантемир 1 0.03
13. Тудорие Александру 1 0.03
14. Комбаров Кирилл 0 0
15. Беляев Максим 0 0
16. Костадинов Георги 0 0
17. Банда Ламек 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мелкадзе Георгий 7 (1) 0.23
2. Обухов Владимир 7 (2) 0.23
3. Костюков Михаил 6 0.2
4. Гогуа Седрик 3 0.1
5. Килин Антон 2 0.07
6. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Грицаенко Алексей 1 0.03
12. Бенито 1 0.03
13. Рыбин Алексей 0 0
14. Тетрашвили Гурам 0 0
15. Карасёв Павел 0 0
16. Шелия Гиорги 0 0
17. Аппаев Хызыр 0 0
18. Каплиенко Александр 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Костадинов Георги 7 0
3. Ломовицкий Александр 7 0
4. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Комбаров Кирилл 3 1
7. Бауэр Роберт 3 1
8. Луценко Евгений 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Чаушич Горан 4 0
11. Лесовой Даниил 4 0
12. Горбатенко Игорь 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Шамов Егор 2 0
16. Кангва Эванс 2 0
17. Беляев Максим 1 0
18. Кангва Кингс 1 0
19. Хагуш Анри 1 0
20. Минаев Роман 1 0
21. Хлусевич Даниил 1 0
22. Банда Ламек 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 10 3
2. Мелкадзе Георгий 9 0
3. Тетрашвили Гурам 7 1
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 6 0
6. Грицаенко Алексей 5 0
7. Шелия Гиорги 4 0
8. Килин Антон 4 0
9. Филин Александр 4 0
10. Костюков Михаил 3 0
11. Карасёв Павел 3 0
12. Гогуа Седрик 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 18.52% (5) 25.93% (7) 7.41% (2) 18.52% (5) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Тамбов 9.38% (3) 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 34.38% (11) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов
Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 19 часов 2 минуты.


    • Прогнозы 101
    Арсенал Тула 80.2% (81)
    X 18.8% (19)
    Тамбов 1% (1)
    Все прогнозы
    3.52 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Тамбов

    Исход игры
    Арсенал Тула
    80.2% (81)
    Ничья
    18.8% (19)
    Тамбов
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.99% (53)
    Меньше
    43.01% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (66)
    Нет
    29.03% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    48.5% (49)
    1:0 Арсенал Тула
    22.8% (23)
    1:1 Ничья
    12.9% (13)
    2:2 Ничья
    3% (3)
    2:0 Арсенал Тула
    2% (2)
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