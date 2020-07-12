Динамо Москва

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Приветствую всех любителей футбола! В рамках двадцать восьмого тура РПЛ нас ждет противостояние между "Динамо" и "Крыльями Советов". Битва аутсайдеров чемпионата обещает быть интересной, к тому же, московской команде нужно реабилитироваться перед болельщиками за неудачные игры в последнее время. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!