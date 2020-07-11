Сочи
1:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Фишт
Спартак Москва
9' Желтая карточкаЗаика Кирилл
19' Желтая карточкаМевля Миха
1:0
24' Гол в свои воротаМаслов Павел
30' Желтая карточкаАйртон Лукас
41' Желтая карточкаПолоз Дмитрий
50' Желтая карточкаУмяров Наиль
63' Желтая карточкаМаргасов Тимофей
32
Мевля
Миха
27
Заика
Кирилл
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
-
90 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Ход матча
9'
19'
24'
1:0
30'
41'
50'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокорин Александр
|7 (2)
|0.23
|2.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|3.
|Заболотный Антон
|5
|0.17
|4.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|5.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.2
|3.
|Бакаев Зелимхан
|5 (2)
|0.17
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|8.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|9.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|10.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|10
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|4
|1
|6.
|Лагатор Душан
|5
|0
|7.
|Заболотный Антон
|4
|0
|8.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|9.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|10.
|Померко Алексей
|3
|0
|11.
|Заика Кирилл
|3
|0
|12.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|14.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|15.
|Карапетян Александр
|2
|0
|16.
|Мостовой Андрей
|2
|0
|17.
|Калугин Никита
|2
|0
|18.
|Кокорин Александр
|1
|0
|19.
|Мевля Миха
|1
|0
|20.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|21.
|Колдунов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|8
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Умяров Наиль
|6
|0
|6.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|7.
|Айртон Лукас
|5
|0
|8.
|Понсе Эсекель
|3
|1
|9.
|Кутепов Илья
|4
|0
|10.
|Крал Алекс
|4
|0
|11.
|Шюррле Андре
|3
|0
|12.
|Рассказов Николай
|3
|0
|13.
|Маслов Павел
|3
|0
|14.
|Тиль Гус
|3
|0
|15.
|Тедеско Доменико
|1
|1
|16.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|17.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|18.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|19.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|20.
|Адриано Луис
|1
|0
|21.
|Ташаев Александр
|1
|0
|22.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|23.
|Максименко Александр
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|Спартак Москва
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|10.
|Сочи
|1:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|11.
|Спартак Москва
|0:1 Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Сочи 1:0 Спартак Москва
Исход игры
Сочи
22.5% (36)
Ничья
43.1% (69)
Спартак Москва
34.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
83.11% (123)
Нет
16.89% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (53)
1:2 Спартак Москва
20.6% (33)
2:1 Сочи
13.8% (22)
2:2 Ничья
5% (8)
0:1 Спартак Москва
4.4% (7)
1:0 Сочи
3.1% (5)
0:2 Спартак Москва
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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