Зацепился за мяч на чужой половине поля Кокорин и тут же забросил на ход Мостовому, но в последний момент перехватил сферу Джикия.

Пробивал головой Соболев с десяти метров после подачи от Зобнина. Мяч полетел гораздо выше перекладины.

Прорвался по флангу Мостовой и прострелил вдоль ворот на Кокорина, но тот не успел подставить ногу на дальней штанге.

Замена произошла в составе хозяев. Вместо Дмитрия Полоза игру продолжать будет Александр Карапетян.

С углового навесил Зобнин на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с Новосельцевым нарушил правила Соболев.

Прорвался на скорости с фланга в центр Полоз и с острого угла пробил по воротам, но не попал в створ.

В верховой борьбе против Понсе получил по ногам Цаллагов. Штрафной удар исполнят футболисты "Сочи".

Длинный пас исполнил с центра поля Мостовой в штрафную на Кокорина, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Максименко.

В верховой борьбе против Соболева в своей штрафной подыграл себе рукой Нобоа, но арбитр проигнорировал этот эпизод.

Протащил мяч к штрафной соперника Умяров и пробил по воротам издали, но крайне неточным вышел этот удар.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Зобнин и упал на газон в борьбе с защитником, но вновь свисток арбитра промолчал.

Навесил с левого фланга в штрафную Умяров. Здесь попытался пробить головой Соболев, но немного не дотянулся до мяча.

Активно пресингуют соперника на чужой половине поля гости, даже центр с мячом не дают они перейти сочинцам.

Диагональный пас исполнил в штрафную Мостовой на ход Полозу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Рассказова и Умярова на поле появились Ларссон и Мирзов.

Пробивал головой Мирзов после навеса с угла поля от Крала, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.

Прорвался по флангу Мостовой и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Кружат на чужой половине поля москвичи долгое время, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Прорвался в штрафную соперника Понсе и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но этот пас перехватил Мевля.

Получил по ногам перед чужой штрафной Ларссон от Маргасова. Расценил это нарушение правил на желтую карточку судья.

Со штрафного пробивал в дальний верхний угол Джикия, но мяч пролетел гораздо выше перекладины.

Выиграл верх на чужой половине поля Полоз и головой сбросил на ход Мостовому, но тому пробить не позволил Жиго.

В верховой борьбе против Соболева получил по затылку Цаллагов. Штрафной удар будут исполнять сочинцы.

Разрезным пасом Мирзов запустил в штрафную соперника Крала, но того опередил Мевля и вынес мяч на угловой.

Сместился с левого фланга в штрафную Мирзов, накрутил двоих защитников и пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел в подкате Новосельцев.

Мягко забросил Зобнин в штрафную на ход Айртону, но тот не смог уйти от Новосельцева и в итоге потерял мяч.

Убежал в контратаку по левой бровке Кокорин и вырезал в штрафную на ход Полозу, но Джикия перехватил мяч в последний момент.

Длинный пас исполнил Набиуллин в штрафную на Полоза, который сбросил на ход Мостовому, но того опередил на выходе Максименко.

разрезал пасом всю оборону соперника Крал, запустив в штрафную Ларссона, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.

С правого фланга прострелил в центр штрафной Мирзов. Здесь пытался пробить по воротам Понсе, но Мевля в подкате вынес мяч на угловой.

Первый тайм

46' Футболисты уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев после первого тайма.

45' Забросил Зобнин в штрафную, куда врывался Соболев, но нарущшил он правила в борьбе против Цаллагова.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Низом покатил с правого фланг в штрафную Крал. Здесь пытался пробить Соболев, но проиграл борьбу за мяч Мевле.

43' Мягко забросил Жиго в штрафную соперника на ход Рассказову, но тот нарушил правила в борьбе против Новосельцева.

42' Сместился с фланга в центр Крал и пробил по воротам с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

41' В грубейшем подкате Полоз сбивал в центре поля Джикию. За срыв контратаки получил желтую карточку нарушитель.

40' Провалилась оборона гостей, позволив выскочить Мостовому один на один с голкипером, но он пробил крайне неудачно точно в корпус Максименко.

39' Диагональ исполнял Мевля на левый фланг в направлении Мостового, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Жиго.

38' Мог выскакивать на ворота соперника Кокорин после заброса от Полоза, но арбитр зафиксировал положение "вне игры".

37' С правого фланга Рассказов забросил в штрафную на Понсе, но тому пробить по воротам не позволил Мевля.

36' Длинным пасом запустил Крал в штрафную соперника Соболева, но тот в ближнем бою не сумел перехитрить Заболотного.

35' Неожиданно пробил Зобнин метров с двадцати пяти. Мяч полетел низом и прошел рядом со штангой.

34' С угла поля Зобнин навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Мевля и вынес мяч головой на фланг.

33' С левого фланга Айртон простреливал в штрафную, но мяч от ноги Новосельцева полетел на угловой.

32' Слишком активно оспаривал решение арбитра Айртон. За излишние эмоции увидел перед собой желтую карточку защитник.

31' Запустил пасом Умяров в штрафную соперника Айртона, но тот оказался в положении "вне игры".

30' Со штрафного навесил Зобнин на дальнюю штангу, где сбросил Понсе в центр. Здесь головой пробил Крал, но выше перекладины.

29' Рассказова на своей половине поля уложил на газон в подкате Цаллагов. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Спартака".

28' С левого фланга покатил Понсе в центр под удар Умярову, который стрельнул в касание, но угодил в спину защитнику.

27' Кокорина через бедро перекинул в центре поля Рассказов. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Сочи".

25' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Павел Маслов! Прорвался по флангу Нобоа и прострелил низом в штрафную, где пытался замкнуть Полоз, но первым на мяче оказался Маслов и, в попытке выбить сферу пяткой, вколотил ее в сетку.

24' Сбивал Маслов на своей половине поля Кокорина в подкате. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

23' Получил Рассказов мяч на фланге и подал тут же в штрафную, но от спины защитника сфера полетела в аут.

22' Прорвался по флангу Крал и прострелил низом в штрафную, где пробил в касание Понсе. В красивом прыжке спас свою команду Заболотный.

21' Отобрал мяч в центре поля Заика и тут же забросил вперед на Полоза, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

20' В верховой борьбе против Соболева слишком активно локтями бил соперника Мевля. Заслуженная желтая карточка.

19' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Набиуллин. Медики уже вышли на помощь футболисту.

18' Забросил в штрафную Мевля на ход Полозу, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Крала.

17' Рассказов подключился к атаке своей команды по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч в полете вышел за лицевую линию.

16' Грамотно поставил корпус в центре поля Соболев и вынудил нарушить правила Мевлю. Очередной штрафной исполнят футболисты "Спартака".

15' Диагональным пасом запустил Заика по левой бровке Набиуллина, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

14' Столкнулись головами в центре поля Новосельцев и Соболев. Потребуется медицинская помощь обоим футболистам.

13' Протащил мяч по левой бровке Мостовой и подал на дальнюю штангу, но здесь Маслов вынес мяч головой подальше.

12' В верховой борьбе против Набиуллина получил локтем по затылку Умяров. Штрафной удар будут исполнять москвичи.

11' Откровенно сбивал Заика соперника в центре поля. За срыв атаки получил желтую карточку нарушитель.

10' Со штрафного Кокорин закрутил точно в дальний верхний угол. В красивом прыжке Максименко отбил мяч в сторону.

9' Догнал мяч на фланге Мостовой и тут же подал в штрафную, но угодила сфера в руку Маслову. Штрафной удар исполнят хозяева.

8' Мостовой запустил пасом по флангу Набиуллина, который прострелил вдоль ворот. Судья остановил атаку из-за офсайда.

7' Нобоа отдавал по левой бровке на ход Мостовому, но того опередил Рассказов и вынес мяч в аут.

6' Отличным пасом Кокорин запустил Нобоа в штрафную соперника, но тот вместо удара прострелил вдоль ворот. Мяч подхватил Набиуллин и пробил по воротам, но Максименко справился.

5' Пробивал головой с линии вратарской Рассказов после навеса от Понсе, но мяч стал легкой добычей для Заболотного.

4' Прорвался по правому флангу Кокорин и подал от лицевой линии на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

3' Получил по ногам на фланге Мостовой от Умярова. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу сочинцев.

2' Хозяева будут играть сегодня в сине-белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы. Активнее встречу начали москвичи.