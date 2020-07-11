  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Сочи
1:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Спартак Москва
0'
9' Желтая карточка
Заика Кирилл
19' Желтая карточка
Мевля Миха
1:0
24' Гол в свои ворота
Маслов Павел
30' Желтая карточка
Айртон Лукас
41' Желтая карточка
Полоз Дмитрий
50' Желтая карточка
Умяров Наиль
63' Желтая карточка
Маргасов Тимофей
78'
Сочи - Спартак. 1:0. Павел Масло...
12
Заболотный
Николай
34
Маргасов
Тимофей
32
Мевля
Миха
25
Новосельцев
Иван
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
24
Набиуллин
Эльмир
17
Мостовой
Андрей
91
Кокорин
Александр
77
Полоз
Дмитрий
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
92
Рассказов
Николай
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
77
Соболев
Александр
Сергеевич
19
Понсе
Эсекель
Сочи
3-4-2-1
Спартак Москва
3-5-2

Ход матча

9'
Заика Кирилл
 
19'
Мевля Миха
 
24'
Маслов Павел
1:0
30'
 
Айртон Лукас
41'
Полоз Дмитрий
 
50'
 
Умяров Наиль
58'
 
Мирзов Резиуан
Рассказов Николай
58'
 
Ларссон Джордан
Умяров Наиль
63'
Маргасов Тимофей
 
76'
Карапетян Александр
Полоз Дмитрий
 

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Заболотный Антон 5 0.17
4. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
5. Нобоа Кристиан 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Понсе Эсекель 6 0.2
3. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Рассказов Николай 1 0.03
8. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
9. Зобнин Роман 1 0.03
10. Джикия Георгий 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 10 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Набиуллин Эльмир 4 1
6. Лагатор Душан 5 0
7. Заболотный Антон 4 0
8. Маргасов Тимофей 4 0
9. Нобоа Кристиан 3 0
10. Померко Алексей 3 0
11. Заика Кирилл 3 0
12. Новосельцев Иван 3 0
13. Полоз Дмитрий 2 0
14. Джанаев Сослан 2 0
15. Карапетян Александр 2 0
16. Мостовой Андрей 2 0
17. Калугин Никита 2 0
18. Кокорин Александр 1 0
19. Мевля Миха 1 0
20. Юрганов Игорь 1 0
21. Колдунов Никита 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 8 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Бакаев Зелимхан 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Умяров Наиль 6 0
6. Гулиев Аяз 5 0
7. Айртон Лукас 5 0
8. Понсе Эсекель 3 1
9. Кутепов Илья 4 0
10. Крал Алекс 4 0
11. Шюррле Андре 3 0
12. Рассказов Николай 3 0
13. Маслов Павел 3 0
14. Тиль Гус 3 0
15. Тедеско Доменико 1 1
16. Ещенко Андрей 2 0
17. Мирзов Резиуан 2 0
18. Ларссон Джордан 2 0
19. Мелкадзе Георгий 2 0
20. Адриано Луис 1 0
21. Ташаев Александр 1 0
22. Фернандо Мартинс 1 0
23. Максименко Александр 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Бакаев Солтмурад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 15.15% (5) 6.06% (2) 30.3% (10) 15.15% (5) 24.24% (8) 9.09% (3)
 Спартак Москва 7.41% (2) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 25.93% (7) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи
Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
9. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
10. Сочи 1:0 Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
11. Спартак Москва 0:1 Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
12. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Второй тайм
  • 78'
    С углового навесил Зобнин на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с Новосельцевым нарушил правила Соболев.
  • Замена
    77'
    Замена произошла в составе хозяев. Вместо Дмитрия Полоза игру продолжать будет Александр Карапетян.
  • 76'
    Прорвался по флангу Мостовой и прострелил вдоль ворот на Кокорина, но тот не успел подставить ногу на дальней штанге.
  • 75'
    Пробивал головой Соболев с десяти метров после подачи от Зобнина. Мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 74'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Кокорин и тут же забросил на ход Мостовому, но в последний момент перехватил сферу Джикия.
  • Угловой
    73'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Мирзов. Здесь пытался пробить по воротам Понсе, но Мевля в подкате вынес мяч на угловой.
  • 72'
    разрезал пасом всю оборону соперника Крал, запустив в штрафную Ларссона, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.
  • 71'
    Длинный пас исполнил Набиуллин в штрафную на Полоза, который сбросил на ход Мостовому, но того опередил на выходе Максименко.
  • 70'
    Убежал в контратаку по левой бровке Кокорин и вырезал в штрафную на ход Полозу, но Джикия перехватил мяч в последний момент.
  • 69'
    Мягко забросил Зобнин в штрафную на ход Айртону, но тот не смог уйти от Новосельцева и в итоге потерял мяч.
  • 68'
    Сместился с левого фланга в штрафную Мирзов, накрутил двоих защитников и пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел в подкате Новосельцев.
  • Угловой
    67'
    Разрезным пасом Мирзов запустил в штрафную соперника Крала, но того опередил Мевля и вынес мяч на угловой.
  • 66'
    В верховой борьбе против Соболева получил по затылку Цаллагов. Штрафной удар будут исполнять сочинцы.
  • 65'
    Выиграл верх на чужой половине поля Полоз и головой сбросил на ход Мостовому, но тому пробить не позволил Жиго.
  • 64'
    Со штрафного пробивал в дальний верхний угол Джикия, но мяч пролетел гораздо выше перекладины.
  • Желтая карточка
    63'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Ларссон от Маргасова. Расценил это нарушение правил на желтую карточку судья.
  • 62'
    Прорвался в штрафную соперника Понсе и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но этот пас перехватил Мевля.
  • 61'
    Кружат на чужой половине поля москвичи долгое время, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 60'
    Прорвался по флангу Мостовой и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 59'
    Пробивал головой Мирзов после навеса с угла поля от Крала, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • Замена
    58'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Рассказова и Умярова на поле появились Ларссон и Мирзов.
  • 56'
    Диагональный пас исполнил в штрафную Мостовой на ход Полозу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 55'
    Активно пресингуют соперника на чужой половине поля гости, даже центр с мячом не дают они перейти сочинцам.
  • 54'
    Навесил с левого фланга в штрафную Умяров. Здесь попытался пробить головой Соболев, но немного не дотянулся до мяча.
  • 53'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Зобнин и упал на газон в борьбе с защитником, но вновь свисток арбитра промолчал.
  • 52'
    Протащил мяч к штрафной соперника Умяров и пробил по воротам издали, но крайне неточным вышел этот удар.
  • 50'
    В верховой борьбе против Соболева в своей штрафной подыграл себе рукой Нобоа, но арбитр проигнорировал этот эпизод.
  • 49'
    Длинный пас исполнил с центра поля Мостовой в штрафную на Кокорина, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Максименко.
  • 48'
    В верховой борьбе против Понсе получил по ногам Цаллагов. Штрафной удар исполнят футболисты "Сочи".
  • 47'
    Прорвался на скорости с фланга в центр Полоз и с острого угла пробил по воротам, но не попал в створ.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Футболисты уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев после первого тайма.
  • 45'
    Забросил Зобнин в штрафную, куда врывался Соболев, но нарущшил он правила в борьбе против Цаллагова.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Низом покатил с правого фланг в штрафную Крал. Здесь пытался пробить Соболев, но проиграл борьбу за мяч Мевле.
  • 43'
    Мягко забросил Жиго в штрафную соперника на ход Рассказову, но тот нарушил правила в борьбе против Новосельцева.
  • 42'
    Сместился с фланга в центр Крал и пробил по воротам с острого угла, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    41'
    В грубейшем подкате Полоз сбивал в центре поля Джикию. За срыв контратаки получил желтую карточку нарушитель.
  • Опасный момент
    40'
    Провалилась оборона гостей, позволив выскочить Мостовому один на один с голкипером, но он пробил крайне неудачно точно в корпус Максименко.
  • 39'
    Диагональ исполнял Мевля на левый фланг в направлении Мостового, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Жиго.
  • Офсайд
    38'
    Мог выскакивать на ворота соперника Кокорин после заброса от Полоза, но арбитр зафиксировал положение "вне игры".
  • 37'
    С правого фланга Рассказов забросил в штрафную на Понсе, но тому пробить по воротам не позволил Мевля.
  • Опасный момент
    36'
    Длинным пасом запустил Крал в штрафную соперника Соболева, но тот в ближнем бою не сумел перехитрить Заболотного.
  • 35'
    Неожиданно пробил Зобнин метров с двадцати пяти. Мяч полетел низом и прошел рядом со штангой.
  • 34'
    С угла поля Зобнин навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Мевля и вынес мяч головой на фланг.
  • Угловой
    33'
    С левого фланга Айртон простреливал в штрафную, но мяч от ноги Новосельцева полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    32'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Айртон. За излишние эмоции увидел перед собой желтую карточку защитник.
  • Офсайд
    31'
    Запустил пасом Умяров в штрафную соперника Айртона, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 30'
    Со штрафного навесил Зобнин на дальнюю штангу, где сбросил Понсе в центр. Здесь головой пробил Крал, но выше перекладины.
  • 29'
    Рассказова на своей половине поля уложил на газон в подкате Цаллагов. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Спартака".
  • 28'
    С левого фланга покатил Понсе в центр под удар Умярову, который стрельнул в касание, но угодил в спину защитнику.
  • 27'
    Кокорина через бедро перекинул в центре поля Рассказов. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Сочи".
  • Гол в свои ворота
    25'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Павел Маслов! Прорвался по флангу Нобоа и прострелил низом в штрафную, где пытался замкнуть Полоз, но первым на мяче оказался Маслов и, в попытке выбить сферу пяткой, вколотил ее в сетку.
  • 24'
    Сбивал Маслов на своей половине поля Кокорина в подкате. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 23'
    Получил Рассказов мяч на фланге и подал тут же в штрафную, но от спины защитника сфера полетела в аут.
  • Опасный момент
    22'
    Прорвался по флангу Крал и прострелил низом в штрафную, где пробил в касание Понсе. В красивом прыжке спас свою команду Заболотный.
  • 21'
    Отобрал мяч в центре поля Заика и тут же забросил вперед на Полоза, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • Желтая карточка
    20'
    В верховой борьбе против Соболева слишком активно локтями бил соперника Мевля. Заслуженная желтая карточка.
  • 19'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Набиуллин. Медики уже вышли на помощь футболисту.
  • 18'
    Забросил в штрафную Мевля на ход Полозу, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Крала.
  • 17'
    Рассказов подключился к атаке своей команды по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч в полете вышел за лицевую линию.
  • 16'
    Грамотно поставил корпус в центре поля Соболев и вынудил нарушить правила Мевлю. Очередной штрафной исполнят футболисты "Спартака".
  • 15'
    Диагональным пасом запустил Заика по левой бровке Набиуллина, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 14'
    Столкнулись головами в центре поля Новосельцев и Соболев. Потребуется медицинская помощь обоим футболистам.
  • 13'
    Протащил мяч по левой бровке Мостовой и подал на дальнюю штангу, но здесь Маслов вынес мяч головой подальше.
  • 12'
    В верховой борьбе против Набиуллина получил локтем по затылку Умяров. Штрафной удар будут исполнять москвичи.
  • Желтая карточка
    11'
    Откровенно сбивал Заика соперника в центре поля. За срыв атаки получил желтую карточку нарушитель.
  • 10'
    Со штрафного Кокорин закрутил точно в дальний верхний угол. В красивом прыжке Максименко отбил мяч в сторону.
  • 9'
    Догнал мяч на фланге Мостовой и тут же подал в штрафную, но угодила сфера в руку Маслову. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • Офсайд
    8'
    Мостовой запустил пасом по флангу Набиуллина, который прострелил вдоль ворот. Судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 7'
    Нобоа отдавал по левой бровке на ход Мостовому, но того опередил Рассказов и вынес мяч в аут.
  • 6'
    Отличным пасом Кокорин запустил Нобоа в штрафную соперника, но тот вместо удара прострелил вдоль ворот. Мяч подхватил Набиуллин и пробил по воротам, но Максименко справился.
  • 5'
    Пробивал головой с линии вратарской Рассказов после навеса от Понсе, но мяч стал легкой добычей для Заболотного.
  • 4'
    Прорвался по правому флангу Кокорин и подал от лицевой линии на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 3'
    Получил по ногам на фланге Мостовой от Умярова. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу сочинцев.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в сине-белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы. Активнее встречу начали москвичи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Полоз Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Маслов Павел уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    19'
    Мевля Миха получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Заика Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сочи 1:0 Спартак Москва

Исход игры
Сочи
22.5% (36)
Ничья
43.1% (69)
Спартак Москва
34.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
83.11% (123)
Нет
16.89% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (53)
1:2 Спартак Москва
20.6% (33)
2:1 Сочи
13.8% (22)
2:2 Ничья
5% (8)
0:1 Спартак Москва
4.4% (7)
1:0 Сочи
3.1% (5)
0:2 Спартак Москва
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Сочи 1:0 Спартак Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 