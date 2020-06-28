Сочи
Позже
Стадион: Фишт
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокорин Александр
|7 (2)
|0.23
|2.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|3.
|Заболотный Антон
|5
|0.17
|4.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|5.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.2
|3.
|Бакаев Зелимхан
|5 (2)
|0.17
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|8.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|9.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|10.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|10
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|4
|1
|6.
|Лагатор Душан
|5
|0
|7.
|Заболотный Антон
|4
|0
|8.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|11.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|12.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|13.
|Заика Кирилл
|2
|0
|14.
|Карапетян Александр
|2
|0
|15.
|Мостовой Андрей
|2
|0
|16.
|Калугин Никита
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|19.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|20.
|Колдунов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|8
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|6.
|Умяров Наиль
|5
|0
|7.
|Понсе Эсекель
|3
|1
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Крал Алекс
|4
|0
|10.
|Айртон Лукас
|4
|0
|11.
|Шюррле Андре
|3
|0
|12.
|Рассказов Николай
|3
|0
|13.
|Маслов Павел
|3
|0
|14.
|Тиль Гус
|3
|0
|15.
|Тедеско Доменико
|1
|1
|16.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|17.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|18.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|19.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|20.
|Адриано Луис
|1
|0
|21.
|Ташаев Александр
|1
|0
|22.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|23.
|Максименко Александр
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|Спартак Москва
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|32 - 39
|31
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|33 - 37
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва
Исход игры
Сочи
19.8% (19)
Ничья
44.8% (43)
Спартак Москва
35.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.25% (43)
Меньше
52.75% (48)
Обе команды забьют
Да
83.52% (76)
Нет
16.48% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (34)
1:2 Спартак Москва
24% (23)
2:1 Сочи
12.5% (12)
2:2 Ничья
4.2% (4)
0:1 Спартак Москва
4.2% (4)
0:2 Спартак Москва
4.2% (4)
1:0 Сочи
3.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (2)
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