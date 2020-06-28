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Сочи
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Заболотный Антон 5 0.17
4. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
5. Нобоа Кристиан 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Понсе Эсекель 6 0.2
3. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Рассказов Николай 1 0.03
8. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
9. Зобнин Роман 1 0.03
10. Джикия Георгий 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 10 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Набиуллин Эльмир 4 1
6. Лагатор Душан 5 0
7. Заболотный Антон 4 0
8. Нобоа Кристиан 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Маргасов Тимофей 3 0
11. Новосельцев Иван 3 0
12. Джанаев Сослан 2 0
13. Заика Кирилл 2 0
14. Карапетян Александр 2 0
15. Мостовой Андрей 2 0
16. Калугин Никита 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Полоз Дмитрий 1 0
19. Юрганов Игорь 1 0
20. Колдунов Никита 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 8 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Бакаев Зелимхан 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Гулиев Аяз 5 0
6. Умяров Наиль 5 0
7. Понсе Эсекель 3 1
8. Кутепов Илья 4 0
9. Крал Алекс 4 0
10. Айртон Лукас 4 0
11. Шюррле Андре 3 0
12. Рассказов Николай 3 0
13. Маслов Павел 3 0
14. Тиль Гус 3 0
15. Тедеско Доменико 1 1
16. Ещенко Андрей 2 0
17. Мирзов Резиуан 2 0
18. Ларссон Джордан 2 0
19. Мелкадзе Георгий 2 0
20. Адриано Луис 1 0
21. Ташаев Александр 1 0
22. Фернандо Мартинс 1 0
23. Максименко Александр 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Бакаев Солтмурад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 15.15% (5) 6.06% (2) 30.3% (10) 15.15% (5) 24.24% (8) 9.09% (3)
 Спартак Москва 7.41% (2) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 25.93% (7) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи
Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
9. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
10. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
11. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23

Прогнозы на матч Сочи - Спартак Москва

Исход игры
Сочи
19.8% (19)
Ничья
44.8% (43)
Спартак Москва
35.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
47.25% (43)
Меньше
52.75% (48)
Обе команды забьют
Да
83.52% (76)
Нет
16.48% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (34)
1:2 Спартак Москва
24% (23)
2:1 Сочи
12.5% (12)
2:2 Ничья
4.2% (4)
0:1 Спартак Москва
4.2% (4)
0:2 Спартак Москва
4.2% (4)
1:0 Сочи
3.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (2)
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