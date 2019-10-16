Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Чертаново
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов
Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =8 -4Авангард Курск 0:1 Чертаново Чертаново 2:2 Спартак-2 Луч 0:1 Чертаново Чертаново 0:2 Оренбург
Чертаново 0:1 Шинник Армавир 1:1 Чертаново Чертаново 2:2 Нефтехимик Нижний Новгород 0:0 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Рязань 1:4 Чертаново Мордовия 2:3 Чертаново Чертаново 1:2 Краснодар-2 СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Чертаново: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|30 - 12
|43
|2.
|Химки
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 9
|37
|3.
|Ротор
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 18
|34
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|5.
|Чертаново
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 13
|29
|6.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|8.
|Шинник
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 24
|26
|9.
|Томь
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 12
|25
|10.
|Чайка
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 18
|21
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|12.
|Армавир
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 19
|19
|13.
|Луч
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 25
|19
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|15.
|Авангард Курск
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 24
|17
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 24
|15
|17.
|Енисей
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 27
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|20 - 38
|14
|19.
|Мордовия
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 25
|13
|20.
|Факел
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|9 - 20
|12
Торпедо Москва
88.5% (46)
Ничья
7.7% (4)
Чертаново
3.8% (2)
2:1 Торпедо Москва
48.1% (25)
2:0 Торпедо Москва
17.3% (9)
1:0 Торпедо Москва
11.5% (6)
1:1 Ничья
7.7% (4)
3:1 Торпедо Москва
7.7% (4)
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