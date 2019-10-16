Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Чертаново

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов
Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Авангард Курск 0:1 Чертаново Чертаново 2:2 Спартак-2 Луч 0:1 Чертаново Чертаново 0:2 Оренбург
Чертаново 0:1 Шинник Армавир 1:1 Чертаново Чертаново 2:2 Нефтехимик Нижний Новгород 0:0 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Рязань 1:4 Чертаново Мордовия 2:3 Чертаново Чертаново 1:2 Краснодар-2 СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Чертаново: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Торпедо Москва 1:2 Чертаново Кубок Чертаново 1:0 Торпедо Москва Второй дивизион Торпедо Москва 2:1 Чертаново Второй дивизион Чертаново 1:1 Торпедо Москва Второй дивизион
Торпедо Москва 0:1 Чертаново Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 14 1 2 30 - 12 43
2. Химки Заявка 17 11 4 2 34 - 9 37
3. Ротор Заявка 17 11 1 5 29 - 18 34
4. Нефтехимик Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
5. Чертаново Заявка 17 7 8 2 18 - 13 29
6. Балтика Заявка 17 7 5 5 23 - 16 26
7. СКА-Хабаровск Заявка 17 7 5 5 25 - 19 26
8. Шинник Заявка 17 7 5 5 25 - 24 26
9. Томь Заявка 17 6 7 4 18 - 12 25
10. Чайка Заявка 17 5 6 6 17 - 18 21
11. Нижний Новгород Заявка 17 5 6 6 15 - 19 21
12. Армавир Заявка 17 4 7 6 15 - 19 19
13. Луч Заявка 17 4 7 6 21 - 25 19
14. Спартак-2 Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
15. Авангард Курск Заявка 17 3 8 6 16 - 24 17
16. Краснодар-2 Заявка 17 3 6 8 17 - 24 15
17. Енисей Заявка 17 3 6 8 14 - 27 15
18. Текстильщик Заявка 17 4 2 11 20 - 38 14
19. Мордовия Заявка 17 3 4 10 13 - 25 13
20. Факел Заявка 17 2 6 9 9 - 20 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Торпедо Москва - Чертаново
    Торпедо Москва
    88.5% (46)
    Ничья
    7.7% (4)
    Чертаново
    3.8% (2)
    2:1 Торпедо Москва
    48.1% (25)
    2:0 Торпедо Москва
    17.3% (9)
    1:0 Торпедо Москва
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    3:1 Торпедо Москва
    7.7% (4)
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