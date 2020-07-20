Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Норвуд Оливер получил желтую карточку от судьи

46' Хорошую попытку сделал Осборн Бен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Хендерсон Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эвертон

44' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' ШАНС! Это должен был быть гол. Калверт-Льюин Доминик упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

43' Плохо сыграл Хендерсон Дин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

37' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Эвертон

35' Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Дэйвис Том получил желтую карточку от судьи

32' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Матч возобновлен

30' Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Эвертон

27' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

24' Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

24' Гомеш Андре из команды [team] отправил кросс в штрафную...

23' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Эвертон

14' Пикфорд Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

13' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Эвертон

10' Брэнтуэйт Джерред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.