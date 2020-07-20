Шеффилд Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн
Эвертон
33' Желтая карточкаДэйвис Том
45' Желтая карточкаНорвуд Оливер
0:1
46' ГолРишарлисон
78' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
90' Желтая карточкаРишарлисон
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
- Нападающий
-
24 Леон КларкНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
50 Ellis Simms
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
45'
46'
0:1
60'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|6
|0.16
|2.
|Макбарни Оливер
|6
|0.16
|3.
|Флек Джон
|5
|0.13
|4.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|8.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.05
|9.
|Иган Джон
|2
|0.05
|10.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|11.
|Берге Сандер
|1
|0.03
|12.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ришарлисон
|13
|0.34
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.05
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.05
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|7.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гомеш Андре
|0
|0
|17.
|Гордон Энтони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|8
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|8
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|6
|0
|5.
|Иган Джон
|4
|1
|6.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|О'Коннелл Джек
|4
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|4
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|9
|0
|2.
|Дэйвис Том
|8
|0
|3.
|Ришарлисон
|8
|0
|4.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|5.
|Динь Люка
|6
|0
|6.
|Гомеш Андре
|6
|0
|7.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|8.
|Делф Фабиан
|4
|1
|9.
|Холгейт Мэйсон
|5
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|11.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Кин Майкл
|2
|0
|14.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|16.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|Эвертон
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон
Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|37
|14
|15
|8
|49 - 38
|57
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|30 - 47
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
71% (110)
Ничья
16.1% (25)
Эвертон
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
56.83% (79)
Нет
43.17% (60)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
26.5% (41)
2:1 Шеффилд Юнайтед
26.5% (41)
1:1 Ничья
12.9% (20)
1:2 Эвертон
8.4% (13)
2:0 Шеффилд Юнайтед
7.7% (12)
3:0 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Эвертон
1.3% (2)
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