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Шеффилд Юнайтед
0:1
Конец матча

Стадион:
Эвертон
0'
33' Желтая карточка
Дэйвис Том
45' Желтая карточка
Норвуд Оливер
0:1
46' Гол
Ришарлисон
78' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
90' Желтая карточка
Ришарлисон
90'+6
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
1
Пикфорд
Джордан
19
Сидибе
Джибриль
5
Кин
Майкл
32
Брэнтуэйт
Джерред
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
10
Сигурдссон
Гильфи
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Эвертон
4-4-2

Ход матча

33'
 
Дэйвис Том
45'
Норвуд Оливер
 
46'
0:1
Ришарлисон
(Сигурдссон Гильфи)
60'
Шарп Билли
Макбарни Оливер
 
60'
Флек Джон
Осборн Бен
 
69'
Ландстрем Джон
Норвуд Оливер
 
78'
 
Калверт-Льюин Доминик
83'
Живкович Рицхайро
Башам Крис
 
84'
 
Гордон Энтони
Уолкотт Тео
88'
 
Коулмэн Шеймус
Сигурдссон Гильфи
90'
 
Ришарлисон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Макбарни Оливер 6 0.16
3. Флек Джон 5 0.13
4. Ландстрем Джон 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Макголдрик Дэвид 2 0.05
9. Иган Джон 2 0.05
10. Робинсон Каллум 1 0.03
11. Берге Сандер 1 0.03
12. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
13. Башам Крис 0 0
14. О'Коннелл Джек 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 13 0.34
2. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
5. Уолкотт Тео 2 0.05
6. Мина Йерри 2 0.05
7. Кин Майкл 2 0.05
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гомеш Андре 0 0
17. Гордон Энтони 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 8 0
2. Норвуд Оливер 8 0
3. Бэлдок Джордж 7 0
4. Стивенс Энда 6 0
5. Иган Джон 4 1
6. Ландстрем Джон 5 0
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 4 0
9. Макбарни Оливер 4 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 9 0
2. Дэйвис Том 8 0
3. Ришарлисон 8 0
4. Шнайдерлин Морган 5 1
5. Динь Люка 6 0
6. Гомеш Андре 6 0
7. Коулмэн Шеймус 4 1
8. Делф Фабиан 4 1
9. Холгейт Мэйсон 5 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Кин Майкл 2 0
14. Бернард Дуарте 2 0
15. Пикфорд Джордан 2 0
16. Уолкотт Тео 1 0
17. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 3.03% (1) 18.18% (6) 21.21% (7) 21.21% (7) 12.12% (4) 24.24% (8)
 Эвертон 23.68% (9) 15.79% (6) 23.68% (9) 13.16% (5) 10.53% (4) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон
Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:1 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 37 14 15 8 49 - 38 57
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 37 11 10 16 30 - 47 43
15. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
16. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Шеффилд Юнайтед 71% (110)
X 16.1% (25)
Эвертон 12.9% (20)
0
выиграет Шеффилд Юнайтед, со счетом 2:1
Куда дели счета, удобно было. Всё делаете, чтобы против людей?!
Valenciana #
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2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
71% (110)
Ничья
16.1% (25)
Эвертон
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
56.83% (79)
Нет
43.17% (60)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
26.5% (41)
2:1 Шеффилд Юнайтед
26.5% (41)
1:1 Ничья
12.9% (20)
1:2 Эвертон
8.4% (13)
2:0 Шеффилд Юнайтед
7.7% (12)
3:0 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Эвертон
1.3% (2)
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