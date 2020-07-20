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Брайтон
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Ньюкасл
0'
23' Желтая карточка
Биссума Ив
26' Желтая карточка
Гросс Паскаль
31' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
46' Желтая карточка
Стивенс Дейл
47'
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
6
Стивенс
Дейл
13
Гросс
Паскаль
11
Троссар
Леандро
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
10
Сент-Максимин
Аллан
8
Шелви
Джонджо
42
Бенталеб
Набиль
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
12
Гейл
Дуайт
Брайтон
4-2-3-1
Ньюкасл
4-4-1-1

Ход матча

23'
Биссума Ив
 
26'
Гросс Паскаль
 
31'
 
Ритчи Мэтт
46'
Стивенс Дейл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 10 (1) 0.26
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
16. Лемпти Тарик 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Гейл Дуайт 3 0.08
5. Фернандес Федерико 2 0.05
6. Виллемс Джетро 2 0.05
7. Жоэлинтон 2 0.05
8. Ритчи Мэтт 2 0.05
9. Кларк Киран 2 0.05
10. Лежён Флорьян 2 0.05
11. Шёр Фабиан 2 0.05
12. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
13. Хэйден Айзак 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Гросс Паскаль 4 0
6. Прёппер Дэви 4 0
7. Биссума Ив 4 0
8. Муй Аарон 2 1
9. Уэбстер Адам 3 0
10. Мопе Нил 3 0
11. Даффи Шейн 2 0
12. Скелотто Эзекиль 2 0
13. Марч Соломон 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Фернандес Федерико 7 0
2. Жоэлинтон 7 0
3. Хэйден Айзак 4 1
4. Ласcеллс Джамал 5 0
5. Манкильо Хави 5 0
6. Шёр Фабиан 5 0
7. Альмирон Мигель 5 0
8. Ритчи Мэтт 4 0
9. Лонгстафф Шон 2 1
10. Шелви Джонджо 3 0
11. Кларк Киран 3 0
12. Йедлин Деандре 3 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)
 Ньюкасл 12.12% (4) 24.24% (8) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Брайтон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон 1:0 Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Брайтон 0:0 Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
16. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Брайтон 49% (74)
X 34.4% (52)
Ньюкасл 16.6% (25)
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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Брайтон
49% (74)
Ничья
34.4% (52)
Ньюкасл
16.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (42)
2:1 Брайтон
23.2% (35)
1:0 Брайтон
18.5% (28)
1:2 Ньюкасл
8.6% (13)
0:1 Ньюкасл
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Брайтон
2.6% (4)
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