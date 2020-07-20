23' Желтая карточкаБиссума Ив
26' Желтая карточкаГросс Паскаль
31' Желтая карточкаРитчи Мэтт
46' Желтая карточкаСтивенс Дейл
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
17
Крафт
Эмиль
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
23'
26'
31'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|10 (1)
|0.26
|2.
|Троссар Леандро
|5
|0.13
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|16.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|6
|0.16
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|4.
|Гейл Дуайт
|3
|0.08
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|6.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|8.
|Ритчи Мэтт
|2
|0.05
|9.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|10.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|11.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|12.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|13.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Гросс Паскаль
|4
|0
|6.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|7.
|Биссума Ив
|4
|0
|8.
|Муй Аарон
|2
|1
|9.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|10.
|Мопе Нил
|3
|0
|11.
|Даффи Шейн
|2
|0
|12.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|13.
|Марч Соломон
|2
|0
|14.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|15.
|Андоне Флорин
|0
|1
|16.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|17.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Федерико
|7
|0
|2.
|Жоэлинтон
|7
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|4.
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|5.
|Манкильо Хави
|5
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|5
|0
|7.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|8.
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|9.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|10.
|Шелви Джонджо
|3
|0
|11.
|Кларк Киран
|3
|0
|12.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
|Ньюкасл
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 47
|42
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Брайтон
49% (74)
Ничья
34.4% (52)
Ньюкасл
16.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (42)
2:1 Брайтон
23.2% (35)
1:0 Брайтон
18.5% (28)
1:2 Ньюкасл
8.6% (13)
0:1 Ньюкасл
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Брайтон
2.6% (4)
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