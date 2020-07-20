Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Уэбстер Адам из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Роуз Дэнни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Удар от ворот произведет Брайтон

48' Муй Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан , обводя своих соперников

46' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ньюкасл

45' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает неудачный навес.

43' Удар от ворот произведет Брайтон

42' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Роуз Дэнни получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Роуз Дэнни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ритчи Мэтт получил желтую карточку от судьи

31' Безумный фол. Ритчи Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Тарик Лэмпти

30' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

29' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Гросс Паскаль получил желтую карточку от судьи

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Биссума Ив получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Биссума Ив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Биссума Ив получил желтую карточку от судьи

22' Удар от ворот произведет Ньюкасл

21' Гросс Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брайтон имеет хороший шанс забить.

20' Удар от ворот произведет Брайтон

19' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ньюкасл

15' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

9' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брайтон начинает с центра поля