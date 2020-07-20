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Брайтон
0:0
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл
0'
23' Желтая карточка
Биссума Ив
26' Желтая карточка
Гросс Паскаль
31' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
46' Желтая карточка
Стивенс Дейл
63' Желтая карточка
Роуз Дэнни
87' Желтая карточка
Уэбстер Адам
90'+6
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
6
Стивенс
Дейл
13
Гросс
Паскаль
11
Троссар
Леандро
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
10
Сент-Максимин
Аллан
8
Шелви
Джонджо
42
Бенталеб
Набиль
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
12
Гейл
Дуайт
Брайтон
4-2-3-1
Ньюкасл
4-4-1-1

Ход матча

23'
Биссума Ив
 
26'
Гросс Паскаль
 
31'
 
Ритчи Мэтт
46'
Стивенс Дейл
 
58'
Марч Соломон
Муй Аарон
 
58'
Мак Аллистер Алексис
Гросс Паскаль
 
63'
 
Роуз Дэнни
73'
Мюррей Гленн
Мопе Нил
 
73'
Прёппер Дэви
Биссума Ив
 
74'
 
Кэрролл Эндрю
Гейл Дуайт
74'
 
Жоэлинтон
Сент-Максимин Аллан
86'
Даффи Шейн
Лемпти Тарик
 
86'
 
Лазаро Валентино
Альмирон Мигель
87'
Уэбстер Адам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 10 (1) 0.26
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
16. Лемпти Тарик 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Гейл Дуайт 3 0.08
5. Фернандес Федерико 2 0.05
6. Виллемс Джетро 2 0.05
7. Жоэлинтон 2 0.05
8. Ритчи Мэтт 2 0.05
9. Кларк Киран 2 0.05
10. Лежён Флорьян 2 0.05
11. Шёр Фабиан 2 0.05
12. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
13. Хэйден Айзак 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 8 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Гросс Паскаль 4 0
6. Уэбстер Адам 4 0
7. Прёппер Дэви 4 0
8. Биссума Ив 4 0
9. Муй Аарон 2 1
10. Мопе Нил 3 0
11. Даффи Шейн 2 0
12. Скелотто Эзекиль 2 0
13. Марч Соломон 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Фернандес Федерико 7 0
2. Жоэлинтон 7 0
3. Хэйден Айзак 4 1
4. Ласcеллс Джамал 5 0
5. Манкильо Хави 5 0
6. Шёр Фабиан 5 0
7. Альмирон Мигель 5 0
8. Ритчи Мэтт 4 0
9. Лонгстафф Шон 2 1
10. Шелви Джонджо 3 0
11. Кларк Киран 3 0
12. Йедлин Деандре 3 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)
 Ньюкасл 12.12% (4) 24.24% (8) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Брайтон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 37 14 15 8 49 - 38 57
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 37 11 10 16 30 - 47 43
15. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
16. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Брайтон 49% (74)
X 34.4% (52)
Ньюкасл 16.6% (25)
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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Брайтон
49% (74)
Ничья
34.4% (52)
Ньюкасл
16.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (42)
2:1 Брайтон
23.2% (35)
1:0 Брайтон
18.5% (28)
1:2 Ньюкасл
8.6% (13)
0:1 Ньюкасл
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Брайтон
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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