Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Брайтон

92' Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Роуз Дэнни получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Роуз Дэнни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Уэбстер Адам получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Брайтон

86' Какой промах! Кэрролл Эндрю имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

86' Тактическая замена. Тарик Лэмпти уходит с поля и его заменяет Даффи Шейн

85' Бёрн Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Ньюкасл

75' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

74' Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Брайтон

70' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Удар от ворот произведет Брайтон

67' Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Брайтон имеет хороший шанс забить.

63' Мак Аллистер Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Роуз Дэнни получил желтую карточку от судьи

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Ох, нехорошо это выглядит. Крафт Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Мопе Нил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Ньюкасл

54' Бёрн Дэн из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удар от ворот произведет Ньюкасл

51' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бёрн Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Игрок команды Брайтон сделал подножку сопернику.

49' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Стивенс Дейл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол