23' Желтая карточкаБиссума Ив
26' Желтая карточкаГросс Паскаль
31' Желтая карточкаРитчи Мэтт
46' Желтая карточкаСтивенс Дейл
63' Желтая карточкаРоуз Дэнни
87' Желтая карточкаУэбстер Адам
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
17
Крафт
Эмиль
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
23'
26'
31'
46'
63'
73'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|10 (1)
|0.26
|2.
|Троссар Леандро
|5
|0.13
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|16.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|6
|0.16
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|4.
|Гейл Дуайт
|3
|0.08
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|6.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|8.
|Ритчи Мэтт
|2
|0.05
|9.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|10.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|11.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|12.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|13.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|8
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Гросс Паскаль
|4
|0
|6.
|Уэбстер Адам
|4
|0
|7.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|8.
|Биссума Ив
|4
|0
|9.
|Муй Аарон
|2
|1
|10.
|Мопе Нил
|3
|0
|11.
|Даффи Шейн
|2
|0
|12.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|13.
|Марч Соломон
|2
|0
|14.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|15.
|Андоне Флорин
|0
|1
|16.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|17.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Федерико
|7
|0
|2.
|Жоэлинтон
|7
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|4.
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|5.
|Манкильо Хави
|5
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|5
|0
|7.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|8.
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|9.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|10.
|Шелви Джонджо
|3
|0
|11.
|Кларк Киран
|3
|0
|12.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
|Ньюкасл
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|37
|14
|15
|8
|49 - 38
|57
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|30 - 47
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Брайтон
49% (74)
Ничья
34.4% (52)
Ньюкасл
16.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (42)
2:1 Брайтон
23.2% (35)
1:0 Брайтон
18.5% (28)
1:2 Ньюкасл
8.6% (13)
0:1 Ньюкасл
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Брайтон
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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