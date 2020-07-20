Маккарти в центральном круге ударил по ногам Поденсе.

Шлупп заработал угловой удар. Маккарти низом послал мяч на ближнюю штангу, откуда Хименес спокойно сыграл на вынос, опередив всех сине-красных.

Без моментов проходит стартовый отрезок матча. Единственный удар Хименеса в створ ворот опасным не был.

Сахо держится за левое колено. На ровном месте захромал защитник "Кристал Пэласа".

14' Хименеса справа в штрафной площади встретили два соперника. Рауль исхитрился нанести удар, но вышел он очень слабым.

13' Сахо слева сильно сделал пас на ход Митчеллу. Дендонкер спокойно проводил мяч за пределы поля.

12' "Кристал Пэлас" вновь долго держит мяч у центрального круга. Вперёд гостям продвинуться не удаётся.

10' Таунсенд на правом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил его за боковую линию поля.

8' Траоре справа прошёл вперёд и исполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу. Уорд догнал мяч у боковой линии поля.

7' Моутинью разыграл угловой удар с Хонни. Навес Кастро на дальнюю штангу нацеленным не получился.

6' Хименеса слева у штрафной площади встретили три соперника, и Рауль заработал только угловой удар.

5' По правому флангу с помощью аутов гости продвигаются вперёд. Уорду часто приходится играть руками.

4' "Кристал Пэлас" в начале встречи больше контролирует мяч, но всё это происходит в центре поля.

3' Поденсе в центре поля подтолкнул в спину Таунсенда.

2' "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Кристал Пэлас" - в полосатых сине-красных футболках и синих трусах.