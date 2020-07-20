Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Молинью
Кристал Пэлас
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
59 Буур ОскарЗащитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Вудс СэмЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Керби НиаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|17 (4)
|0.45
|2.
|Жота Диогу
|7
|0.18
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0.11
|6.
|Нету Педру
|3
|0.08
|7.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|8.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|9.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|11.
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|12.
|Боли Вийи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0.11
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Бентеке Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|7.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|8.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|11
|1
|2.
|Невеш Рубен
|9
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Коди Конор
|4
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|6.
|Хонни Кастро
|4
|0
|7.
|Боли Вийи
|2
|1
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Винагре Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|12
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|4
|1
|6.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|7.
|Заха Уилфрид
|5
|0
|8.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|3
|0
|10.
|Сахо Мамаду
|1
|1
|11.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|4.55% (2)
|15.91% (7)
|9.09% (4)
|22.73% (10)
|22.73% (10)
|25% (11)
|Кристал Пэлас
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|37
|14
|15
|8
|49 - 38
|57
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|37
|11
|10
|16
|30 - 47
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Вулверхэмптон
90.1% (137)
Ничья
8.6% (13)
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
49.3% (70)
Нет
50.7% (72)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.9% (47)
2:0 Вулверхэмптон
25.7% (39)
1:0 Вулверхэмптон
19.1% (29)
3:1 Вулверхэмптон
5.3% (8)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Вулверхэмптон
2% (3)
3:0 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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