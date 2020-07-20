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  3. Англия
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 21'
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
12
Сахо
Мамаду
39
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
22
Маккарти
Джеймс
18
Макартур
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Вулверхэмптон
3-4-3
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 17 (4) 0.45
2. Жота Диогу 7 0.18
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Дендонкер Леандер 4 0.11
6. Нету Педру 3 0.08
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Саисс Ромен 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 4 0.11
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Бентеке Кристиан 2 0.05
6. Шлупп Джеффри 2 0.05
7. Томкинс Джеймс 1 0.03
8. Куйяте Шейку 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 4 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 12 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Макартур Джеймс 6 0
4. Айю Джордан 6 0
5. Бентеке Кристиан 4 1
6. Томкинс Джеймс 5 0
7. Заха Уилфрид 5 0
8. Уорд Джоэл 4 0
9. Куйяте Шейку 3 0
10. Сахо Мамаду 1 1
11. Шлупп Джеффри 2 0
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 4.55% (2) 15.91% (7) 9.09% (4) 22.73% (10) 22.73% (10) 25% (11)
 Кристал Пэлас 4% (1) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 37 14 15 8 49 - 38 57
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 37 11 10 16 30 - 47 43
15. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
16. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    20'
    Сахо держится за левое колено. На ровном месте захромал защитник "Кристал Пэласа".
  • 19'
    Без моментов проходит стартовый отрезок матча. Единственный удар Хименеса в створ ворот опасным не был.
  • 17'
    Прострел Траере справа заблокировал Сахо.
  • Угловой
    16'
    Шлупп заработал угловой удар. Маккарти низом послал мяч на ближнюю штангу, откуда Хименес спокойно сыграл на вынос, опередив всех сине-красных.
  • Фол, нарушение
    15'
    Маккарти в центральном круге ударил по ногам Поденсе.
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  • 14'
    Хименеса справа в штрафной площади встретили два соперника. Рауль исхитрился нанести удар, но вышел он очень слабым.
  • 13'
    Сахо слева сильно сделал пас на ход Митчеллу. Дендонкер спокойно проводил мяч за пределы поля.
  • 12'
    "Кристал Пэлас" вновь долго держит мяч у центрального круга. Вперёд гостям продвинуться не удаётся.
  • 10'
    Таунсенд на правом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил его за боковую линию поля.
  • 8'
    Траоре справа прошёл вперёд и исполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу. Уорд догнал мяч у боковой линии поля.
  • Угловой
    7'
    Моутинью разыграл угловой удар с Хонни. Навес Кастро на дальнюю штангу нацеленным не получился.
  • 6'
    Хименеса слева у штрафной площади встретили три соперника, и Рауль заработал только угловой удар.
  • 5'
    По правому флангу с помощью аутов гости продвигаются вперёд. Уорду часто приходится играть руками.
  • 4'
    "Кристал Пэлас" в начале встречи больше контролирует мяч, но всё это происходит в центре поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Поденсе в центре поля подтолкнул в спину Таунсенда.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Кристал Пэлас" - в полосатых сине-красных футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Кристал Пэлас начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Вулверхэмптон
90.1% (137)
Ничья
8.6% (13)
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
49.3% (70)
Нет
50.7% (72)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.9% (47)
2:0 Вулверхэмптон
25.7% (39)
1:0 Вулверхэмптон
19.1% (29)
3:1 Вулверхэмптон
5.3% (8)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Вулверхэмптон
2% (3)
3:0 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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