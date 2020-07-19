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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
7
Нету
Педру
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
12
Сахо
Мамаду
44
Ридевальд
Жайро
22
Маккарти
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Вулверхэмптон
3-4-3
Кристал Пэлас
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 17 (4) 0.45
2. Жота Диогу 7 0.18
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Дендонкер Леандер 4 0.11
6. Нету Педру 3 0.08
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Саисс Ромен 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 4 0.11
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Бентеке Кристиан 2 0.05
6. Шлупп Джеффри 2 0.05
7. Томкинс Джеймс 1 0.03
8. Куйяте Шейку 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 4 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 12 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Макартур Джеймс 6 0
4. Айю Джордан 6 0
5. Бентеке Кристиан 4 1
6. Томкинс Джеймс 5 0
7. Заха Уилфрид 5 0
8. Уорд Джоэл 4 0
9. Куйяте Шейку 3 0
10. Сахо Мамаду 1 1
11. Шлупп Джеффри 2 0
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 4.55% (2) 15.91% (7) 9.09% (4) 22.73% (10) 22.73% (10) 25% (11)
 Кристал Пэлас 4% (1) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
16. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2020, осталось 15 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 109
    Вулверхэмптон 89.9% (98)
    X 9.2% (10)
    Кристал Пэлас 0.9% (1)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    90% (99)
    Ничья
    9.1% (10)
    Кристал Пэлас
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.63% (47)
    Меньше
    54.37% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    49.51% (51)
    Нет
    50.49% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    31.8% (35)
    2:0 Вулверхэмптон
    26.4% (29)
    1:0 Вулверхэмптон
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Вулверхэмптон
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Вулверхэмптон
    2.7% (3)
    3:0 Вулверхэмптон
    1.8% (2)
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