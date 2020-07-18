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Норвич
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Бёрнли
0' 20'
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
14
Кантуэлл
Тодд
11
Эрнандес
Онел
20
Дрмич
Йосип
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Норвич
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 12 (1) 0.32
2. Родригес Джей 8 (1) 0.21
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Тарковски Джеймс 2 0.05
7. Хендрик Джефф 2 0.05
8. Выдра Матей 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Ми Бен 1 0.03
11. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Штайперманн Марко 6 0
3. Буэндия Эмилиано 6 0
4. Кантуэлл Тодд 6 0
5. Тетти Александер 5 0
6. Маклин Кенни 5 0
7. Годфри Бен 3 1
8. Крул Тим 4 0
9. Хэнли Грант 4 0
10. Байрам Сэм 4 0
11. Льюис Джамал 4 0
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Рупп Лукас 1 0
17. Ляйтнер Мориц 1 0
18. Амаду Ибрагим 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Тарковски Джеймс 10 0
2. Вествуд Эшли 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Бардсли Филипп 5 0
6. Макнил Дуайт 5 0
7. Леннон Аарон 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Браунхилл Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2)
 Бёрнли 16.22% (6) 2.7% (1) 13.51% (5) 16.22% (6) 24.32% (9) 27.03% (10)

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: + = -
Челси 1:0 Норвич Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич Норвич 0:1 Брайтон
Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Норвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Бёрнли 1:2 Норвич Кубок Бёрнли 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 4:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Норвич
Норвич 2:2 Бёрнли Норвич 1:1 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Норвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли 0:0 Заявка 37 14 10 13 40 - 48 52
11. Саутгемптон Заявка 36 13 7 16 46 - 59 46
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
16. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич 0:0 Заявка 37 5 7 25 26 - 68 22
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Норвич 12.8% (20)
X 23.1% (36)
Бёрнли 64.1% (100)
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1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Норвич 0:0 Бёрнли

Исход игры
Норвич
12.8% (20)
Ничья
23.1% (36)
Бёрнли
64.1% (100)
Тотал 2.5
Больше
32.17% (46)
Меньше
67.83% (97)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
0:1 Бёрнли
31.4% (49)
1:2 Бёрнли
20.5% (32)
1:1 Ничья
17.9% (28)
0:2 Бёрнли
5.8% (9)
1:0 Норвич
4.5% (7)
2:1 Норвич
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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