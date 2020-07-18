Второй тайм

95' Бёрнли заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бардсли Филипп бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

93' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

92' Ааронс Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Циммерман Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Брэйди Роберт из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Удар от ворот произведет Норвич

90' ШАНС! Выдра Матей вышел один на один с голкипером...

90' Бардсли Филипп разрезает оборону соперника отличным пасом

89' Удар от ворот произведет Норвич

87' Удар от ворот произведет Норвич

86' Брэйди Роберт из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

85' Удар от ворот произведет Бёрнли

84' Хорошую попытку сделал Брэйди Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Удар от ворот произведет Бёрнли

80' Г О О О О Л - Годфри Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

80' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

80' Голкипер мог бы сыграть и получше

79' Удар от ворот произведет Норвич

79' Браунхилл Джош не смог попасть в створ ударом издали

78' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

77' Рупп Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Родригес Джей из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

75' Удар от ворот произведет Норвич

74' Циммерман Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

73' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Кантуэлл Тодд из команды Норвич плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

70' Удар от ворот произведет Норвич

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Бёрнли имеет хороший шанс забить.

68' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Родригес Джей бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

66' Годфри Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Циммерман Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Норвич

63' Удар от ворот произведет Норвич

62' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Маклин Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Норвич

58' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

58' Плохо сыграл Тетти Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Норвич

55' Макнил Дуайт из команды Бёрнли навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

54' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Маклин Кенни из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Норвич

51' О, нет. Из многообещающей позиции Вуд Крис из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

50' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Плохо сыграл Лонг Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Отличный пас сделал Вествуд Эшли из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

47' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

47' Бёрнли имеет хороший шанс забить.

47' Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Циммерман Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля