Норвич
0:2
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
Бёрнли
35' Красная карточкаБуэндия Эмилиано
45' Красная карточкаДрмич Йосип
0:1
45' ГолВуд Крис
0:2
80' Гол в свои воротаГодфри Бен
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
20
Дрмич
Йосип
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Фамево АкинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
45'
45'
0:1
79'
80'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 8
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.03
|4.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|5.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|6.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|7.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|8.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|10.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|13 (1)
|0.34
|2.
|Родригес Джей
|8 (1)
|0.21
|3.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Тарковски Джеймс
|2
|0.05
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|8.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|11.
|Ми Бен
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буэндия Эмилиано
|6
|1
|2.
|Ааронс Макс
|7
|0
|3.
|Штайперманн Марко
|6
|0
|4.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0
|5.
|Тетти Александер
|5
|0
|6.
|Маклин Кенни
|5
|0
|7.
|Годфри Бен
|3
|1
|8.
|Крул Тим
|4
|0
|9.
|Хэнли Грант
|4
|0
|10.
|Байрам Сэм
|4
|0
|11.
|Льюис Джамал
|4
|0
|12.
|Пукки Теэму
|3
|0
|13.
|Вранчич Марио
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Дрмич Йосип
|0
|1
|17.
|Рупп Лукас
|1
|0
|18.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|19.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Бардсли Филипп
|5
|0
|6.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|7.
|Леннон Аарон
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Браунхилл Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|Бёрнли
|15.79% (6)
|2.63% (1)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: + = -Челси 1:0 Норвич Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич Норвич 0:1 Брайтон
Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Норвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|67 - 36
|62
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|46 - 59
|46
|12.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 47
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|37 - 53
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Норвич 0:2 Бёрнли
Исход игры
Норвич
12.8% (20)
Ничья
23.1% (36)
Бёрнли
64.1% (100)
Тотал 2.5
Больше
32.17% (46)
Меньше
67.83% (97)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
0:1 Бёрнли
31.4% (49)
1:2 Бёрнли
20.5% (32)
1:1 Ничья
17.9% (28)
0:2 Бёрнли
5.8% (9)
1:0 Норвич
4.5% (7)
2:1 Норвич
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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