Уотфорд
0:4
Второй тайм: 77'
Стадион: Викарадж Роад
Манчестер Сити
0:1
31' ГолСтерлинг Рахим
0:1
40' Не забитый пенальтиСтерлинг Рахим
0:2
40' ГолСтерлинг Рахим
0:3
63' ГолФоден Фил
0:4
67' ГолЛапорт Эмерик
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
50
Гарсия
Эрик
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фемения КикоЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
-
17 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Hayden Mullins
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
31'
0:1
40'
0:1
40'
0:2
63'
0:3
67'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 10
-
0 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|9 (4)
|0.24
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|19
|0.5
|2.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|3.
|Жезус Габриэль
|13
|0.34
|4.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|5.
|Марез Рияд
|10 (1)
|0.26
|6.
|Сильва Давид
|6
|0.16
|7.
|Силва Бернарду
|6
|0.16
|8.
|Фоден Фил
|4
|0.11
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|4.
|Хьюз Уилл
|7
|0
|5.
|Мариаппа Эдриан
|4
|1
|6.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|7.
|Холебас Хосе
|5
|0
|8.
|Фемения Кико
|5
|0
|9.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Клеверли Том
|2
|0
|15.
|Фостер Бен
|1
|0
|16.
|Янмат Дарил
|1
|0
|17.
|Грэй Андре
|1
|0
|18.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|21.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|8
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|3
|0
|13.
|Зинченко Александр
|1
|1
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|17.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|Манчестер Сити
|11.36% (10)
|19.32% (17)
|19.32% (17)
|18.18% (16)
|13.64% (12)
|18.18% (16)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:6 Манчестер Сити Премьер-лига Уотфорд 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Уотфорд Премьер-лига Манчестер Сити 4:2 Уотфорд Кубок Манчестер Сити 3:0 Уотфорд Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|4:0 Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|17.
|Уотфорд
|0:4 Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Уотфорд 0:4 Манчестер Сити
Исход игры
Уотфорд
4.5% (7)
Ничья
4.5% (7)
Манчестер Сити
91.1% (143)
Тотал 2.5
Больше
73.29% (107)
Меньше
26.71% (39)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.8% (50)
1:3 Манчестер Сити
19.1% (30)
0:2 Манчестер Сити
17.2% (27)
0:3 Манчестер Сити
8.9% (14)
0:1 Манчестер Сити
3.2% (5)
1:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:4 Манчестер Сити
1.9% (3)
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