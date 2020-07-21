Пауза в матче. Игроки отправились в центр поля пить воду.

У Уэлбека слева не прошла передача на ход Перейре.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Эмерика Лапорта на поле вышел Джон Стоунс.

Зинченко слева прострелил наЖезуса, удар которого с двенадцати метров заблокировал Хьюз.

Второй тайм в Уотфорде!

Жезус совершил отличный рывок вперёд и вышел один на один с голкипером. Переиграть Фостера Габриэль не смог.

Стерлинг справа с двадцати метров после передачи Де Брёйне пробил под перекладину. Фостер сумел отвести угрозу от ворот.

После удара Силвы с двенадцати метров мяч попал в руки Мприаппе, который пытался заблокировать удар Бернарду. Оливер решил, что повода для пенальти нет.

Хьюз не позволил Де Брёйне справа прострелить к воротам.

Жезус в центре поля отобрал мяч у Хьюза, но тут же упустил его за боковую линию поля.

"Манчестер Сити" и после перерыва постоянно держит мяч на чужой половине поля. Канселу слева с острого угла пробил выше ворот.

Сарр откликнулся на длинный пас со своей половины поля, но стартовал рановато и оказался в офсайде.

Фоден на левом фланге не смог остановить мяч после сильного паса Гарсии. А ещё Фоден в офсайде оказался.

Сарр не смог сделать удачный заброс в штрафную площадь на ход Перейре. Мяч не перелетел Лапорта.

Фемения слева отправил вперёд Перейру. Гарсия бросился наперерез и в подкате выбил мяч за боковую линию поля.

Дюкур перед штрафной площадью сбил Де Брёйне. Двадцать шесть метров до ворот.

Де Брёйнек со штрафного пробил под перекладину. Фостер в прыжке отбил мяч вверх.

Фостер поймал мяч после подачи Де Брёйне от углового флага.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ФОДЕН!!! Де Брёйне справа к воротам вывел Стерлинга. Удар Рахима Фостер парировал, но мяч отскочил к Фодену, который и сделал счёт в матче крупным.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Кайла Уокера на поле вышел Александр Зинченко.

Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Рахима Стерлинга на поле вышел Рияд Марез.

Марез справа ворвался в штрафную площадь, но пас отдал точно в ноги Дюкуру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! ЛАПОРТ!!! Де Брёйне справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Лапорт головой переправил мяч в сетку ворот.

Замена в составе "Уотфорда": вместо Троя Дини на поле вышел Данни Уэлбек.

Ситуация на поле и после четырёх забитых гостями голов не меняется. "Манчестер Сити" продолжает атаковать.

Жезус справа вышел один на один с голкипером, но перекинул мяч и через Фостера и через ворота.

Первый тайм

— Перерыв! "Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 0:2.

45' Доусон головой пробил по воротам после навеса со штрафного. Эдерсону первый раз за тайм пришлось вступить в игру. Мяч в руках голкипера "Манчестер Сити".

45' Силва слева выкатил мяч на Де Брёйне, который с девяти метров не смог попасть в ближний угол.

45' Хьюз на левом фланге атаки проиграл позицию Уокеру и толкнул соперника руками.

45' 2 минуты добавил Оливер в первом тайме.

45' Лапорт в центральном круге подтолкнул в спину Клеверли.

44' Канселу слева сделал пас в штрафную площадь на Де Брёйне, чей удар заблокировал Кабаселе.

42' "Манчестер Сити" продолжает уверенно атаковать. Хозяевам ситуацию на поле пока не удаётся изменить.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

СТЕРЛИНГ!!! Стерлинг с одиннадцатиметровой отметки пробил немного левее центра. Фостер отбил мяч на Рахима, который повторным ударом оформил дубль.

40' Хьюз в штрафной площади сбил Стерлинга. Пенальти!

39' Первый тайм приближается к завершению. Хозяевам пока не удалось нанести ни одного удара в створ чужих ворот.

38' Канселу слева накрутил Сарра и навесил к ближней штанге, где Кабаселе опередил всех и выбил мяч от ворот.

37' Фоден слева прорвался в штрафную площадь, обыграл двух соперников, но третий выбил мяч за пределы поля.

37' Де Брёне исполнил очередную подачу от углового флага. Защитники "Уотфорда" мяч из штрафной площади ваыбили.

36' Дини на линии штрафной площади сделал скидку на Дюкура, но Канселу в отборе сыграл удачно.

35' Родри с Де Брёйне неудачно обыгрались перед штрафной площадью гостей и внутрь пробраться не смогли.

34' "Уотфорд" старается активнее играть впереди. Навес Фемении слева в штрафную площадь до партнёров не дошёл.

33' Навес Стерлинга справа в штрафную площадь прервал Доусон.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

СТЕРЛИНГ!!! Уокер справа исполнил невысокую подачу в штрафную площадь. Стерлинг остановил мяч и с четырнадцати метров сильно пробил в дальний угол.

30' Де Брёйне слева со штрафного навесил к воротам, где защитники "Уотфорда" вверху сыграли лучше соперников.

29' Гости продолжают коллекционировать угловые удары. Очередной розыгрыш завершился дальним заблокированным ударом Фодена.

28' Клеверли слева с дальней дистанции пробил немного выше дальней крестовины.

27' Де Брёйне навесил на голову Родри, который с десяти метров пробил правее ворот.

25' Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.

24' Де Брёйне исполнил очередной угловой удар. Хозяева выбили мяч.

23' Канселу слева прорвался в штрафную площадь. Удар Жоау соперники заблокировали, а Фоден после отскока пробил левее ворот.

22' Канселу со Стерлингом слева тоже не смогли пробраться в штрафную площадь. Издали гости пока бьют очень редко.

20' Уокер с Фоденом покомбинировали справа, но подобраться к штрафной площади не смогли.

19' А вот по ударам пока равенство: 1-1. От метим, что у гостей этот единственный удар был в створ ворот, в отличии от соперников.

18' Де Брёйне от углового флага вновь навесил на ближнюю штангу. Лапорт смог первым добраться до мяча, но нанести прицельный удар не смог.

17' Дини по центру сделал заброс вперёд на ход Дюкуру, но Абдулайе вместо рывка стал притормаживать.

16' Де Брёйне от углового флага сделал невысокую подачу к ближней штанге, где Жезус не смог опередить соперников. Удар по воротам не состоялся.

15' Стерлинг слева у угла штрафной площади хотел пяткой сделать обратный пас на Де Брёйне, но толком по мячу не попал.

14' Преимущество "Манчестер Сити" впечатляет, что неудивительно для команд Гвардиолы. Владение мячом к этой минуте: 15%-85%.

13' Гости исполнили угловой удар. Защитники "Уотфорда" вынесли мяч к центральному кругу.

12' ФОСТЕР!!! Родри с двадцати семи метров пробил в правую "девятку". Фостер в красивом прыжке сумел перевести мяч на угловой.

11' У Канселу не получился вынос от ворот. Мяч прилетел на ногу Хьюзу, который с лёта с пятнадцати метров пробил намного правее ворот.

10' Эдерсон на фланге выскочил за пределы штрафной площади, где опередил Сарра и выбил мяч за боковую линию поля.

9' Де Брёйне справа попытался отправить в прорыв Уокера, но передачу голландца соперники перехватили.

8' У Фодена справа заброс к воротам на Жезуса вышел чуть сильным. Мяч прилетел в руки Фостеру.

7' Канселу на чужой половине поля пошёл прессинговать Сарра и не позволил хозяевам разогнать атаку.

6' Хозяевам всего пару раз удалось перейти на чужую половину поля, после чего сразу следует потеря мяча.

5' Мариаппа сумел в рискованном подкате выбить мяч у прорвавшегося слева в штрафную площадь Канселу.

4' Канселу слева прострелил к воротам, но защитники "Уотфорда" смогли вынести мяч из штрафной площади.

3' Гости уверенно владеют мячом и постепенно прижимают соперника к штрафной площади.

2' "Уотфорд" инрает в жёлто-чёрной форме, "Манчестер Сити" - в голубых футболках и белых трусах.