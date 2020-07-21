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  2. Матчи
  3. Англия
Уотфорд
0:4
Второй тайм: 77'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
31' Гол
Стерлинг Рахим
0:1
40' Не забитый пенальти
Стерлинг Рахим
0:2
40' Гол
Стерлинг Рахим
0:3
63' Гол
Фоден Фил
0:4
67' Гол
Лапорт Эмерик
77'
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
21
Фемения
Кико
19
Хьюз
Уилл
16
Дюкур
Абдулайе
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
37
Перейра
Роберто
9
Дини
Трой
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
Уотфорд
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

31'
0:1
Стерлинг Рахим
(Уокер Кайл)
40'
0:1
Стерлинг Рахим
40'
0:2
Стерлинг Рахим
63'
0:3
Фоден Фил
64'
 
Зинченко Александр
Уокер Кайл
64'
 
Марез Рияд
Стерлинг Рахим
67'
0:4
Лапорт Эмерик
(Де Брёйне Кевин)
68'
Уэлбек Данни
Дини Трой
 
74'
 
Стоунс Джон
Лапорт Эмерик

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 9 (4) 0.24
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 19 0.5
2. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
3. Жезус Габриэль 13 0.34
4. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
5. Марез Рияд 10 (1) 0.26
6. Сильва Давид 6 0.16
7. Силва Бернарду 6 0.16
8. Фоден Фил 4 0.11
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Каткарт Крейг 7 0
4. Хьюз Уилл 7 0
5. Мариаппа Эдриан 4 1
6. Кабаселе Кристиан 2 2
7. Холебас Хосе 5 0
8. Фемения Кико 5 0
9. Доусон Крэйг 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Клеверли Том 2 0
15. Фостер Бен 1 0
16. Янмат Дарил 1 0
17. Грэй Андре 1 0
18. Чалоба Натаниэл 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Саксесс Исаак 1 0
21. Сарр Исмаила 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
17. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 16.13% (5) 16.13% (5) 12.9% (4) 32.26% (10) 12.9% (4) 9.68% (3)
 Манчестер Сити 11.36% (10) 19.32% (17) 19.32% (17) 18.18% (16) 13.64% (12) 18.18% (16)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Кубок Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:6 Манчестер Сити Премьер-лига Уотфорд 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Уотфорд Премьер-лига Манчестер Сити 4:2 Уотфорд Кубок Манчестер Сити 3:0 Уотфорд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити 4:0 Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
16. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
17. Уотфорд 0:4 Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Второй тайм
  • 77'
    Фоден с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 76'
    Зинченко слева прострелил наЖезуса, удар которого с двенадцати метров заблокировал Хьюз.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Эмерика Лапорта на поле вышел Джон Стоунс.
  • 74'
    У Уэлбека слева не прошла передача на ход Перейре.
  • 72'
    Пауза в матче. Игроки отправились в центр поля пить воду.
  • Опасный момент
    71'
    Жезус справа вышел один на один с голкипером, но перекинул мяч и через Фостера и через ворота.
  • 70'
    Ситуация на поле и после четырёх забитых гостями голов не меняется. "Манчестер Сити" продолжает атаковать.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Уотфорда": вместо Троя Дини на поле вышел Данни  Уэлбек.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:4!!!
    ЛАПОРТ!!! Де Брёйне справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Лапорт головой переправил мяч в сетку ворот.
  • 67'
    Марез справа ворвался в штрафную площадь, но пас отдал точно в ноги Дюкуру.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Рахима Стерлинга на поле вышел Рияд Марез.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Манчестер Сити": вместо Кайла Уокера на поле вышел Александр Зинченко.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ФОДЕН!!! Де Брёйне справа к воротам вывел Стерлинга. Удар Рахима Фостер парировал, но мяч отскочил к Фодену, который и сделал счёт в матче крупным.
  • Угловой
    63'
    Фостер поймал мяч после подачи Де Брёйне от углового флага.
  • Опасный момент
    62'
    Де Брёйнек со штрафного пробил под перекладину. Фостер в прыжке отбил мяч вверх.
  • 61'
    Дюкур перед штрафной площадью сбил Де  Брёйне. Двадцать шесть метров до ворот.
  • 60'
    Фемения слева отправил вперёд Перейру. Гарсия бросился наперерез и в подкате выбил мяч за боковую линию поля.
  • 58'
    Сарр не смог сделать удачный заброс в штрафную площадь на ход Перейре. Мяч не перелетел Лапорта.
  • Офсайд
    57'
    Фоден на левом фланге не смог остановить мяч после сильного паса Гарсии. А ещё Фоден в офсайде оказался.
  • Офсайд
    56'
    Сарр откликнулся на длинный пас со своей половины поля, но стартовал рановато и оказался в офсайде.
  • Офсайд
    55'
    Сарр справа забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    54'
    Клеверли у центрального круга сбил Де Брёйне.
  • 52'
    "Манчестер Сити" и после перерыва постоянно держит мяч на чужой половине поля. Канселу слева с острого угла пробил выше ворот.
  • 51'
    Жезус в центре поля отобрал мяч у Хьюза, но тут же упустил его за боковую линию поля.
  • 50'
    Хьюз не позволил Де Брёйне справа прострелить к воротам.
  • Судья
    49'
    После удара Силвы с двенадцати метров мяч попал в руки Мприаппе, который пытался заблокировать удар Бернарду. Оливер решил, что повода для пенальти нет.
  • Опасный момент
    48'
    Стерлинг справа с двадцати метров после передачи Де Брёйне пробил под перекладину. Фостер сумел отвести угрозу от ворот.
  • Опасный момент
    47'
    Жезус совершил отличный рывок вперёд и вышел один на один с голкипером. Переиграть Фостера Габриэль не смог.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Уотфорде!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 0:2.
  • Опасный момент
    45'
    Доусон головой пробил по воротам после навеса со штрафного. Эдерсону первый раз за тайм пришлось вступить в игру. Мяч в руках голкипера "Манчестер Сити".
  • Опасный момент
    45'
    Силва слева выкатил мяч на Де Брёйне, который с девяти метров не смог попасть в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    45'
    Хьюз на левом фланге атаки проиграл позицию Уокеру и толкнул соперника руками.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Оливер в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Лапорт в центральном круге подтолкнул в спину Клеверли.
  • 44'
    Канселу слева сделал пас в штрафную площадь на Де Брёйне, чей удар заблокировал Кабаселе.
  • 42'
    "Манчестер Сити" продолжает уверенно атаковать. Хозяевам ситуацию на поле пока не удаётся изменить.
  • 2 гола - дубль!
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    СТЕРЛИНГ!!! Стерлинг с одиннадцатиметровой отметки пробил немного левее центра. Фостер отбил мяч на Рахима, который повторным ударом оформил дубль.
  • Пенальти!
    40'
    Хьюз в штрафной площади сбил Стерлинга. Пенальти!
  • 39'
    Первый тайм приближается к завершению. Хозяевам пока не удалось нанести ни одного удара в створ чужих ворот.
  • 38'
    Канселу слева накрутил Сарра и навесил к ближней штанге, где Кабаселе опередил всех и выбил мяч от ворот.
  • 37'
    Фоден слева прорвался в штрафную площадь, обыграл двух соперников, но третий выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    37'
    Де Брёне исполнил очередную подачу от углового флага. Защитники "Уотфорда" мяч из штрафной площади ваыбили.
  • 36'
    Дини на линии штрафной площади сделал скидку на Дюкура, но Канселу в отборе сыграл удачно.
  • 35'
    Родри с Де Брёйне неудачно обыгрались перед штрафной площадью гостей и внутрь пробраться не смогли.
  • 34'
    "Уотфорд" старается активнее играть впереди. Навес Фемении слева в штрафную площадь до партнёров не дошёл.
  • 33'
    Навес Стерлинга справа в штрафную площадь прервал Доусон.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    СТЕРЛИНГ!!! Уокер справа исполнил невысокую подачу в штрафную площадь. Стерлинг остановил мяч и с четырнадцати метров сильно пробил в дальний угол.
  • 30'
    Де Брёйне слева со штрафного навесил к воротам, где защитники "Уотфорда" вверху сыграли лучше соперников.
  • Угловой
    29'
    Гости продолжают коллекционировать угловые удары. Очередной розыгрыш завершился дальним заблокированным ударом Фодена.
  • 28'
    Клеверли слева с дальней дистанции пробил немного выше дальней крестовины.
  • Угловой
    27'
    Де Брёйне навесил на голову Родри, который с десяти метров пробил правее ворот.
  • 25'
    Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Угловой
    24'
    Де Брёйне исполнил очередной угловой удар. Хозяева выбили мяч.
  • 23'
    Канселу слева прорвался в штрафную площадь. Удар Жоау соперники заблокировали, а Фоден после отскока пробил левее ворот.
  • 22'
    Канселу со Стерлингом слева тоже не смогли пробраться в штрафную площадь. Издали гости пока бьют очень редко.
  • 20'
    Уокер с Фоденом покомбинировали справа, но подобраться к штрафной площади не смогли.
  • 19'
    А вот по ударам пока равенство: 1-1. От метим, что у гостей этот единственный удар был в створ ворот, в отличии от соперников.
  • Угловой
    18'
    Де Брёйне от углового флага вновь навесил на ближнюю штангу. Лапорт смог первым добраться до мяча, но нанести прицельный удар не смог.
  • 17'
    Дини по центру сделал заброс вперёд на ход Дюкуру, но Абдулайе вместо рывка стал притормаживать.
  • Угловой
    16'
    Де Брёйне от углового флага сделал невысокую подачу к ближней штанге, где Жезус не смог опередить соперников. Удар по воротам не состоялся.
  • 15'
    Стерлинг слева у угла штрафной площади хотел пяткой сделать обратный пас на Де Брёйне, но толком по мячу не попал.
  • 14'
    Преимущество "Манчестер Сити" впечатляет, что неудивительно для команд Гвардиолы. Владение мячом к этой минуте: 15%-85%.
  • Угловой
    13'
    Гости исполнили угловой удар. Защитники "Уотфорда" вынесли мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    12'
    ФОСТЕР!!! Родри с двадцати семи метров пробил в правую "девятку". Фостер в красивом прыжке сумел перевести мяч на угловой.
  • 11'
    У Канселу не получился вынос от ворот. Мяч прилетел на ногу Хьюзу, который с лёта с пятнадцати метров пробил намного правее ворот.
  • 10'
    Эдерсон на фланге выскочил за пределы штрафной площади, где опередил Сарра и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 9'
    Де Брёйне справа попытался отправить в прорыв Уокера, но передачу голландца соперники перехватили.
  • 8'
    У Фодена справа заброс к воротам на Жезуса вышел чуть сильным. Мяч прилетел в руки Фостеру.
  • 7'
    Канселу на чужой половине поля пошёл прессинговать Сарра и не позволил хозяевам разогнать атаку.
  • 6'
    Хозяевам всего пару раз удалось перейти на чужую половину поля, после чего сразу следует потеря мяча.
  • 5'
    Мариаппа сумел в рискованном подкате выбить мяч у прорвавшегося слева в штрафную площадь Канселу.
  • 4'
    Канселу слева прострелил к воротам, но защитники "Уотфорда" смогли вынести мяч из штрафной площади.
  • 3'
    Гости уверенно владеют мячом и постепенно прижимают соперника к штрафной площади.
  • 2'
    "Уотфорд" инрает в жёлто-чёрной форме, "Манчестер Сити" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Викарадж Роад"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уотфорд 0:4 Манчестер Сити

Исход игры
Уотфорд
4.5% (7)
Ничья
4.5% (7)
Манчестер Сити
91.1% (143)
Тотал 2.5
Больше
73.29% (107)
Меньше
26.71% (39)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.8% (50)
1:3 Манчестер Сити
19.1% (30)
0:2 Манчестер Сити
17.2% (27)
0:3 Манчестер Сити
8.9% (14)
0:1 Манчестер Сити
3.2% (5)
1:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:4 Манчестер Сити
1.9% (3)
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