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Борнмут
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Саутгемптон
0' 4'
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
20
Брукс
Дэвид
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
19
Станислас
Жуниор
13
Уилсон
Каллум
7
Кинг
Джошуа
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
4
Вестергор
Янник
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
22
Редмонд
Натан
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
Борнмут
4-4-2
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 5 (2) 0.13
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Соланке Доминик 2 0.05
7. Станислас Жуниор 2 (1) 0.05
8. Фрейзер Райан 1 0.03
9. Хефферсон Лерма 1 0.03
10. Биллинг Филип 1 0.03
11. Брукс Дэвид 1 0.03
12. Кук Стив 1 0.03
13. Мефам Крис 1 0.03
14. Рико Диего 0 0
15. Стэйси Джек 0 0
16. Смит Адам 0 0
17. Ремсдейл Арон 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 20 0.53
2. Уорд-Праус Джеймс 5 (1) 0.13
3. Армстронг Стюарт 5 0.13
4. Редмонд Натан 4 0.11
5. Обафеми Майкл 3 0.08
6. Лонг Шейн 2 0.05
7. Дженепо Мусса 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Адамс Че 1 0.03
10. Бертранд Райан 1 0.03
11. Беднарек Ян 1 0.03
12. Вестергор Янник 1 0.03
13. Буфаль Софьян 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0
17. Смолбон Вильям 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 12 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Гослинг Дэн 3 0
10. Фрейзер Райан 2 0
11. Аке Натан 2 0
12. Уилсон Гарри 2 0
13. Стэйси Джек 2 0
14. Келли Ллойд 2 0
15. Сурман Эндрю 1 0
16. Станислас Жуниор 1 0
17. Брукс Дэвид 1 0
18. Соланке Доминик 1 0
19. Мефам Крис 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 8 0
2. Стивенс Джек 4 1
3. Дженепо Мусса 4 1
4. Ромеу Ориоль 5 0
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
6. Бертранд Райан 3 1
7. Армстронг Стюарт 4 0
8. Беднарек Ян 4 0
9. Ингс Дэнни 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уокер-Питерс Кайл 1 0
17. Валери Ян 1 0
18. Обафеми Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 25% (8) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7) 9.38% (3)
 Саутгемптон 11.63% (5) 20.93% (9) 16.28% (7) 23.26% (10) 13.95% (6) 13.95% (6)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Саутгемптон 1:3 Борнмут Премьер-лига Саутгемптон 3:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 36 13 7 16 46 - 59 46
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
16. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Борнмут 50.3% (76)
X 31.8% (48)
Саутгемптон 17.9% (27)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Борнмут
50.3% (76)
Ничья
31.8% (48)
Саутгемптон
17.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (80)
Меньше
44.44% (64)
Обе команды забьют
Да
83.33% (120)
Нет
16.67% (24)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
35.1% (53)
1:1 Ничья
26.5% (40)
1:0 Борнмут
11.9% (18)
1:2 Саутгемптон
11.3% (17)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Саутгемптон
2% (3)
3:1 Борнмут
1.3% (2)
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