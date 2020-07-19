VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Г О О О О Л - Ингс Дэнни изменил счет на табло!

41' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Келли Ллойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Стэйси Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Саутгемптон

36' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вестергор Янник получил желтую карточку от судьи

33' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

33' Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Удар от ворот произведет Саутгемптон

28' Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ремсдейл Арон взял и забрал мяч на выходе

12' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ремсдейл Арон взял и забрал мяч на выходе

12' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Саутгемптон

10' Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Рико Диего из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

8' Удар от ворот произведет Саутгемптон

7' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

7' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Плохо сыграл Хефферсон Лерма - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Саутгемптон начинает с центра поля