Борнмут
0:2
Конец матча
Стадион: Виталити
Саутгемптон
34' Желтая карточкаВестергор Янник
0:1
41' ГолИнгс Дэнни
47' Желтая карточкаБиллинг Филип
0:1
59' Не забитый пенальтиИнгс Дэнни
78' Желтая карточкаКук Льюис
90' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
90' Undefined phrase: football_event_Сарридж Сэм
0:2
90' ГолАдамс Че
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
20
Брукс
Дэвид
14
Ромеу
Ориоль
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
34'
41'
0:1
47'
59'
0:1
69'
78'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
12 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|5 (2)
|0.13
|4.
|Гослинг Дэн
|3
|0.08
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Соланке Доминик
|2
|0.05
|7.
|Станислас Жуниор
|2 (1)
|0.05
|8.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|9.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|10.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|11.
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|12.
|Кук Стив
|1
|0.03
|13.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|14.
|Рико Диего
|0
|0
|15.
|Стэйси Джек
|0
|0
|16.
|Смит Адам
|0
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|21
|0.55
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Армстронг Стюарт
|5
|0.13
|4.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|5.
|Обафеми Майкл
|3
|0.08
|6.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|7.
|Адамс Че
|2
|0.05
|8.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|9.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|12.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|12
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Биллинг Филип
|8
|0
|4.
|Кук Стив
|6
|1
|5.
|Смит Адам
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|5
|0
|9.
|Гослинг Дэн
|3
|0
|10.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|11.
|Аке Натан
|2
|0
|12.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|13.
|Стэйси Джек
|2
|0
|14.
|Келли Ллойд
|2
|0
|15.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|16.
|Станислас Жуниор
|1
|0
|17.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|18.
|Соланке Доминик
|1
|0
|19.
|Мефам Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|9
|0
|2.
|Стивенс Джек
|4
|1
|3.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|4.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|6.
|Бертранд Райан
|3
|1
|7.
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|8.
|Беднарек Ян
|4
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|10.
|Вестергор Янник
|3
|0
|11.
|Дансо Кевин
|1
|1
|12.
|Редмонд Натан
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|17.
|Валери Ян
|1
|0
|18.
|Обафеми Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Борнмут
|25% (8)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|Саутгемптон
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Борнмут 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|0:3 Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 47
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|37 - 53
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Борнмут 0:2 Саутгемптон
Исход игры
Борнмут
50.3% (76)
Ничья
31.8% (48)
Саутгемптон
17.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (80)
Меньше
44.44% (64)
Обе команды забьют
Да
83.33% (120)
Нет
16.67% (24)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
35.1% (53)
1:1 Ничья
26.5% (40)
1:0 Борнмут
11.9% (18)
1:2 Саутгемптон
11.3% (17)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:1 Саутгемптон
2% (3)
3:1 Борнмут
1.3% (2)
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