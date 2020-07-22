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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Вест Хэм
0' 6'
1
Де
Хеа
Давид
24
Фосу-Менса
Тимоти
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
53
Уильямс
Брендон
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Фабьянски
Лукаш
53
Джонсон
Бен
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
17
Боуэн
Джаррод
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 17 (6) 0.45
2. Марсьяль Антони 17 0.45
3. Гринвуд Мэйсон 9 0.24
4. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.18
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Погба Поль 1 0.03
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Магуайр Гарри 1 0.03
10. Линделоф Виктор 1 0.03
11. Уильямс Брендон 1 0.03
12. Уан-Биссака Аарон 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 9 0.24
2. Алле Себастьян 7 0.18
3. Снодграсс Роберт 5 0.13
4. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
5. Ярмоленко Андрей 4 0.11
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Крессуэлл Арон 3 0.08
8. Соучек Томаш 3 0.08
9. Форнальс Пабло 2 0.05
10. Огбонна Анджело 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Райс Деклан 1 0.03
14. Чичарито 1 0.03
15. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
16. Фредерикс Райан 0 0
17. Лансини Мануэль 0 0
18. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 8 0
2. Уан-Биссака Аарон 8 0
3. Шоу Люк 7 0
4. Янг Эшли 5 0
5. Магуайр Гарри 5 0
6. Линделоф Виктор 5 0
7. Уильямс Брендон 5 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Матич Неманья 2 0
12. Де Хеа Давид 2 0
13. Рэшфорд Маркус 2 0
14. Мактоминай Скотт 2 0
15. Фернандеш Бруну 1 0
16. Мата Хуан 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Фредерикс Райан 6 0
4. Райс Деклан 6 0
5. Масуаку Артур 4 1
6. Ноубл Марк 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.78% (4) 27.12% (16) 22.03% (13) 15.25% (9) 15.25% (9) 13.56% (8)
 Вест Хэм 17.78% (8) 8.89% (4) 26.67% (12) 22.22% (10) 20% (9) 4.44% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 37 17 12 8 63 - 35 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм 0:0 Заявка 37 10 8 19 47 - 60 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Первый тайм
  • 9'
    Уле Гуннар Сульшер выглядит спокойным на своём месте. Похоже, первые минуты матча складываются по его сценарию.
  • 8'
    Из глубины поля следовал заброс в район 11-метровой отметки на Марсьяля, но Антони не удалось обработать сложный мяч.
  • 7'
    Боуэн пытался правым флангом в одиночку убежать в контратаку, но Уильямс не уступил ему в скорости и мяч ловко отобрал.
  • 6'
    Лондонцы пока что совсем не пытаются навязать какую-то контригру сопернику, продолжая сконцентрированно работать строго на разрушении игры соперника.
  • 5'
    Максимально нацелен сегодня на ворота Марсьяль, который пробивал теперь из-за пределов штрафной площади, но в этом моменте Фабьянски сумел намертво мяч поймать.
  • Опасный момент
    4'
    А вот и первый опасный момент! Марсьяль по правому краю вошёл в штрафную площадку и в борьбе с защитником пробивал в дальний угол - Фабьянски парировать мяч в сторону.
  • Офсайд
    3'
    Левым флангом первую свою позиционную атаку строили манкунианцы, но она закончилась лишь свистком - Рэшфорд оказался в положении "вне игры".
  • 2'
    Гости сразу обосновались всем составом на своей половине поля. Думаю, никто и не сомневался, кто в этой встрече будет играть первым номером.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Красные дьяволы" первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
95% (152)
Ничья
3.1% (5)
Вест Хэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.69% (80)
Меньше
46.31% (69)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
36.9% (59)
2:1 Манчестер Юнайтед
24.4% (39)
3:1 Манчестер Юнайтед
18.8% (30)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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