Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Олд Траффорд
Вест Хэм
53
Джонсон
Бен
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Джонсон БенЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|17 (6)
|0.45
|2.
|Марсьяль Антони
|17
|0.45
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|9
|0.24
|4.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.18
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Погба Поль
|1
|0.03
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|11.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|12.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|9
|0.24
|2.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|3.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|4.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|5.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|8.
|Соучек Томаш
|3
|0.08
|9.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|10.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|11.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|12.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|13.
|Райс Деклан
|1
|0.03
|14.
|Чичарито
|1
|0.03
|15.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|16.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|8
|0
|2.
|Уан-Биссака Аарон
|8
|0
|3.
|Шоу Люк
|7
|0
|4.
|Янг Эшли
|5
|0
|5.
|Магуайр Гарри
|5
|0
|6.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|7.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Матич Неманья
|2
|0
|12.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|13.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|14.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|15.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|16.
|Мата Хуан
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|6
|0
|4.
|Райс Деклан
|6
|0
|5.
|Масуаку Артур
|4
|1
|6.
|Ноубл Марк
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|6.78% (4)
|27.12% (16)
|22.03% (13)
|15.25% (9)
|15.25% (9)
|13.56% (8)
|Вест Хэм
|17.78% (8)
|8.89% (4)
|26.67% (12)
|22.22% (10)
|20% (9)
|4.44% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|37
|17
|12
|8
|63 - 35
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|37
|10
|8
|19
|47 - 60
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95% (152)
Ничья
3.1% (5)
Вест Хэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.69% (80)
Меньше
46.31% (69)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
36.9% (59)
2:1 Манчестер Юнайтед
24.4% (39)
3:1 Манчестер Юнайтед
18.8% (30)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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