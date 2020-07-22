Первый тайм

9' Уле Гуннар Сульшер выглядит спокойным на своём месте. Похоже, первые минуты матча складываются по его сценарию.

8' Из глубины поля следовал заброс в район 11-метровой отметки на Марсьяля, но Антони не удалось обработать сложный мяч.

7' Боуэн пытался правым флангом в одиночку убежать в контратаку, но Уильямс не уступил ему в скорости и мяч ловко отобрал.

6' Лондонцы пока что совсем не пытаются навязать какую-то контригру сопернику, продолжая сконцентрированно работать строго на разрушении игры соперника.