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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 17 (6) 0.45
2. Марсьяль Антони 17 0.45
3. Гринвуд Мэйсон 9 0.24
4. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.18
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Погба Поль 1 0.03
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Магуайр Гарри 1 0.03
10. Линделоф Виктор 1 0.03
11. Уильямс Брендон 1 0.03
12. Уан-Биссака Аарон 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 9 0.24
2. Алле Себастьян 7 0.18
3. Снодграсс Роберт 5 0.13
4. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
5. Ярмоленко Андрей 4 0.11
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Крессуэлл Арон 3 0.08
8. Соучек Томаш 3 0.08
9. Форнальс Пабло 2 0.05
10. Огбонна Анджело 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Райс Деклан 1 0.03
14. Чичарито 1 0.03
15. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
16. Фредерикс Райан 0 0
17. Лансини Мануэль 0 0
18. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 8 0
2. Уан-Биссака Аарон 8 0
3. Шоу Люк 7 0
4. Янг Эшли 5 0
5. Магуайр Гарри 5 0
6. Линделоф Виктор 5 0
7. Уильямс Брендон 5 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Матич Неманья 2 0
12. Де Хеа Давид 2 0
13. Рэшфорд Маркус 2 0
14. Мактоминай Скотт 2 0
15. Фернандеш Бруну 1 0
16. Мата Хуан 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Фредерикс Райан 6 0
4. Райс Деклан 6 0
5. Масуаку Артур 4 1
6. Ноубл Марк 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.78% (4) 27.12% (16) 22.03% (13) 15.25% (9) 15.25% (9) 13.56% (8)
 Вест Хэм 17.78% (8) 8.89% (4) 26.67% (12) 22.22% (10) 20% (9) 4.44% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
16. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Манчестер Юнайтед 93.1% (54)
    X 5.2% (3)
    Вест Хэм 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93.1% (54)
    Ничья
    5.2% (3)
    Вест Хэм
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (26)
    Нет
    53.57% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    41.4% (24)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    22.4% (13)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    19% (11)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.9% (4)
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